Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Στο νοσοκομείο 13 άτομα στην Πάτρα μετά από γεύμα σε κατάστημα, συνελήφθη ο υπεύθυνος
Στο νοσοκομείο 13 άτομα στην Πάτρα μετά από γεύμα σε κατάστημα, συνελήφθη ο υπεύθυνος
Η αστυνομία ενημέρωσε τη Διεύθυνση Υγείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι
Στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Πατρών μεταφέρθηκαν 13 άτομα που γευμάτισαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη.
Σύμφωνα με το tempo24.news, μετά από brunch ορισμένοι από τους πολίτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ άλλοι μετέβησαν με δικά τους μέσα.
Όλοι οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ, η οποία κινήθηκε αυτεπάγγελτα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ωστόσο, λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα.
Παράλληλα, η αστυνομία ενημέρωσε τη Διεύθυνση Υγείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι.
Σύμφωνα με το tempo24.news, μετά από brunch ορισμένοι από τους πολίτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ άλλοι μετέβησαν με δικά τους μέσα.
Όλοι οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ, η οποία κινήθηκε αυτεπάγγελτα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ωστόσο, λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα.
Παράλληλα, η αστυνομία ενημέρωσε τη Διεύθυνση Υγείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι.
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