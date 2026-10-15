Στο νοσοκομείο 13 άτομα στην Πάτρα μετά από γεύμα σε κατάστημα, συνελήφθη ο υπεύθυνος
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Νοσοκομείο Αστυνομία Σύλληψη

Στο νοσοκομείο 13 άτομα στην Πάτρα μετά από γεύμα σε κατάστημα, συνελήφθη ο υπεύθυνος

Η αστυνομία ενημέρωσε τη Διεύθυνση Υγείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι

Στο νοσοκομείο 13 άτομα στην Πάτρα μετά από γεύμα σε κατάστημα, συνελήφθη ο υπεύθυνος
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Πατρών μεταφέρθηκαν 13 άτομα που γευμάτισαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη.

Σύμφωνα με το tempo24.news, μετά από brunch ορισμένοι από τους πολίτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ άλλοι μετέβησαν με δικά τους μέσα.

Όλοι οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ, η οποία κινήθηκε αυτεπάγγελτα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ωστόσο, λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα.

Παράλληλα, η αστυνομία ενημέρωσε τη Διεύθυνση Υγείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης