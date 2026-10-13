Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Σοβαρό τροχαίο στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο ζευγάρι με το 9 μηνών παιδί του
Σοβαρό τροχαίο στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο ζευγάρι με το 9 μηνών παιδί του
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες η πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων - Η κατάσταση της υγείας της μητέρας κρίνεται σοβαρότερη
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (13/10) στον δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς τη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα ζευγάρι μαζί με το 9 μηνών παιδί τους.
Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά σε αγροτική οδό στην περιοχή Αμμότοπος. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία επιχείρησε στο σημείο με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα.
Το ζευγάρι διακομίστηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» και το βρέφος στο «Ιπποκράτειο».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της μητέρας κρίνεται σοβαρότερη.
Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά σε αγροτική οδό στην περιοχή Αμμότοπος. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία επιχείρησε στο σημείο με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα.
Το ζευγάρι διακομίστηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» και το βρέφος στο «Ιπποκράτειο».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της μητέρας κρίνεται σοβαρότερη.
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