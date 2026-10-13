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Σοβαρό τροχαίο στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο ζευγάρι με το 9 μηνών παιδί του
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ωραιόκαστρο Βρέφος

Σοβαρό τροχαίο στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο ζευγάρι με το 9 μηνών παιδί του

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες η πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων - Η κατάσταση της υγείας της μητέρας κρίνεται σοβαρότερη

Σοβαρό τροχαίο στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο ζευγάρι με το 9 μηνών παιδί του
Στράτος Λούβαρης
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (13/10) στον δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς τη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα ζευγάρι μαζί με το 9 μηνών παιδί τους.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά σε αγροτική οδό στην περιοχή Αμμότοπος. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία επιχείρησε στο σημείο με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα.

Το ζευγάρι διακομίστηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» και το βρέφος στο «Ιπποκράτειο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της μητέρας κρίνεται σοβαρότερη.
Στράτος Λούβαρης

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