Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Όχημα παρέσυρε γυναίκα και την εγκατέλειψε νεκρή στον δρόμο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Παράσυρση

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Όχημα παρέσυρε γυναίκα και την εγκατέλειψε νεκρή στον δρόμο

Την εντόπισαν περαστικοί - Τα στοιχεία της ταυτότητάς της παραμένουν άγνωστα

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Όχημα παρέσυρε γυναίκα και την εγκατέλειψε νεκρή στον δρόμο
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Μία γυναίκα ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών εντοπίστηκε νεκρή στο Σφακάκι Ρεθύμνου, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, έπειτα από παράσυρση από όχημα που φέρεται να την εγκατέλειψε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας τη γυναίκα στον δρόμο, αναφέρει το neakriti.gr.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Τα στοιχεία της ταυτότητάς της παραμένουν άγνωστα.
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