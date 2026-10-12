«Είμαι σοκαρισμένος, δεν προσπάθησα να φύγω», λέει ο 45χρονος οδηγός που μπούκαρε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα γεμάτη πελάτες στη Θεσσαλονίκη

«Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και, δυστυχώς, να εισέλθει με απότομο τρόπο στην είσοδο του εστιατορίου» ανέφερε η δικηγόρος του





Μετά την ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και απόπειρα διαφυγής από το σημείο του τροχαίου, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η υπόθεση αναβλήθηκε προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι αύριο, οπότε και θα εκδικαστεί.









Μαρία-Ελευθερία Κορομηλά, η οποία εκπροσωπεί τον 45χρονο κατηγορούμενο, ανέφερε ότι είναι σοκαρισμένος και ότι ακόμη προσπαθεί να αντιληφθεί τι συνέβη. «Ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν ως πρωταρχικό μέλημα την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», σημείωσε.



«Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και, δυστυχώς, να εισέλθει με απότομο τρόπο στην είσοδο του εστιατορίου. Δεν πήγε να διαφύγει, απλά, επειδή αντιλήφθηκε ότι εισήλθε σε μαγαζί όπου υπήρχε κόσμος, έκανε το αυτονόητο: προσπάθησε να κάνει όπισθεν για να περιορίσει την όποια ζημιά και βλάβη. Άλλωστε δεν έφυγε», πρόσθεσε.



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Το βίντεο ντοκουμέντο



Η ώρα ήταν περίπου 01:00 τα ξημερώματα όταν παρέες θαμώνων έτρωγαν και διασκέδαζαν στα τραπέζια που διαθέτει τσιπουράδικο στην οδό Αγαμέμνονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι οι ζαρντινιέρες που είχε το μαγαζί περιμετρικά των εξωτερικών τραπεζιών ήταν αυτές που ανέκοψαν την πορεία του ΙΧ και έσωσαν τους θαμώνες εκ των οποίων τρεις τραυματίστηκαν.



Σοκαρισμένος και ανήσυχος για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών εμφανίζεται ο 45χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που, τα ξημερώματα της Κυριακής, οδηγούσε μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε θαμώνες ταβέρνας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης Μετά την ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και απόπειρα διαφυγής από το σημείο του τροχαίου, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η υπόθεση αναβλήθηκε προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι αύριο, οπότε και θα εκδικαστεί.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος υποστήριξε: «Είμαι ακόμα σοκαρισμένος από το περιστατικό και ανησυχώ για την πορεία της υγείας των θυμάτων». Όσον αφορά το γεγονός ότι από αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και από το βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε το protothema.gr , προκύπτει ότι, αφού έπεσε πάνω στα άτομα, έκανε όπισθεν και φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, ο ίδιος ισχυρίζεται: «Δεν επιχείρησα και δεν ήθελα να διαφύγω. Έκανα όπισθεν γιατί κατάλαβα ότι έπεσα πάνω στα άτομα με το αυτοκίνητό μου».Η δικηγόρος, η οποία εκπροσωπεί τον 45χρονο κατηγορούμενο, ανέφερε ότι είναι σοκαρισμένος και ότι ακόμη προσπαθεί να αντιληφθεί τι συνέβη. «Ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν ως πρωταρχικό μέλημα την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», σημείωσε.«Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και, δυστυχώς, να εισέλθει με απότομο τρόπο στην είσοδο του εστιατορίου. Δεν πήγε να διαφύγει, απλά, επειδή αντιλήφθηκε ότι εισήλθε σε μαγαζί όπου υπήρχε κόσμος, έκανε το αυτονόητο: προσπάθησε να κάνει όπισθεν για να περιορίσει την όποια ζημιά και βλάβη. Άλλωστε δεν έφυγε», πρόσθεσε. Στο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή που το ΙΧ που οδηγούσε ο 45χρονος αλλοδαπός μπαίνει μέσα στον χώρο όπου βρίσκονταν οι θαμώνες και παρασύρει τραπέζια και ορισμένους πελάτες.Η ώρα ήταν περίπου 01:00 τα ξημερώματα όταν παρέες θαμώνων έτρωγαν και διασκέδαζαν στα τραπέζια που διαθέτει τσιπουράδικο στην οδό Αγαμέμνονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι οι ζαρντινιέρες που είχε το μαγαζί περιμετρικά των εξωτερικών τραπεζιών ήταν αυτές που ανέκοψαν την πορεία του ΙΧ και έσωσαν τους θαμώνες εκ των οποίων τρεις τραυματίστηκαν.



Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τραυματίες έλαβαν εξιτήριο ενώ ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.



Σε έλεγχο μέθης που πραγματοποιήθηκε στον 45χρονο οδηγό μετά το περιστατικό, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.



«Αν δεν είχαμε τις ζαρντινιέρες θα είχαμε κηδείες» «Αν δεν είχαμε τις ζαρντινιέρες θα είχαμε κηδείες», είπε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Εξήγησε ότι η ίδια είχε αποχωρήσει από το κατάστημα λίγα λεπτά νωρίτερα και επέστρεψε αμέσως μίλις ενημερώθηκε για το ατύχημα. «Αντίκρισα τρόμο και πανικό, ήταν λες και βλέπουμε ταινία», είπε.



«Ο οδηγός έκανε όπισθεν και ήθελε να φύγει», είπε πελάτισσα που βρισκόταν στην ταβέρνα με τον σύζυγό της ο οποίο νοσηλεύεται μετά το ατύχημα. Όπως εξήγησε η ίδια οι ίδιοι οι πελάτες μετά το ατύχημα κρατώντας καρέκλες σταμάτησαν τον οδηγό προκειμένου να παραμείνει στο σημείο.



Άλλη μάρτυρας η οποία τραυματίστηκε στο περιστατικό είπε στους δημοσιογράφους ότι αισθάνεται τυχερή που επέζησε. «Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι», σημείωσε. Η ίδια περίγραψε ότι επικράτησε πανικός την ώρα της εισβολής του αυτοκινήτου στο κατάστημα και εξήγησε ότι τραυματίστηκε στα πλευρά και το κεφάλι της.