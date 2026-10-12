Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Φοιτητική στέγη: Επιδόματα έως 2.500 ευρώ, 8.600 νέες κλίνες και 80 εκατ. ευρώ για δωρεάν σίτιση - Πρώτη εστία για την Καλών Τεχνών
Φοιτητική στέγη: Επιδόματα έως 2.500 ευρώ, 8.600 νέες κλίνες και 80 εκατ. ευρώ για δωρεάν σίτιση - Πρώτη εστία για την Καλών Τεχνών
Το συνολικό σχέδιο για τη φοιτητική μέριμνα από το ΥΠΑΙΘ - Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες υποδομές στην Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Αττική
Ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει αυξημένο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, δημιουργία νέων φοιτητικών κατοικιών, ανακαίνιση υφιστάμενων εστιών και ενίσχυση της δωρεάν σίτισης, προωθεί το υπουργείο Παιδείας, την ώρα που το στεγαστικό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες που έχουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
Τον σχεδιασμό παρουσίασε εκ νέου η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε ανάρτησή της στις 11 Οκτωβρίου, ενώ σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε μία ακόμη παρέμβαση: η δυνατότητα χρηματοδότησης με έως 7,45 εκατ. ευρώ για την αγορά και τη διαμόρφωση κτιρίου που θα στεγάσει, για πρώτη φορά, φοιτητική εστία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται τόσο ενισχύσεις που ήδη παρέχονται όσο και επενδύσεις που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης.
Ειδικότερα, 1.500 ευρώ ετησίως προβλέπονται για φοιτητές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 2.000 ευρώ ετησίως προβλέπονται για φοιτητές στις δύο αυτές πόλεις που πληρούν τις προϋποθέσεις συγκατοίκησης. 2.000 ευρώ ετησίως προβλέπονται για φοιτητές περιφερειακών ΑΕΙ, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. 2.500 ευρώ ετησίως προβλέπονται για δικαιούχους σε περιφερειακά ΑΕΙ που πληρούν τις προϋποθέσεις συγκατοίκησης.
Η αύξηση του επιδόματος πραγματοποιήθηκε σταδιακά. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το βασικό ποσό αυξήθηκε από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, ενώ το επίδομα συγκατοίκησης διαμορφώθηκε στα 2.000 ευρώ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η ενίσχυση αυξήθηκε περαιτέρω για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά και η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος. Το 2019 διατέθηκαν περίπου 41,76 εκατ. ευρώ, ενώ το 2026 ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ.
Η υπουργός Παιδείας έχει αναφερθεί σε αύξηση της χρηματοδότησης κατά 150% σε σχέση με το 2019 στην πρόσφατη παρουσίαση των παρεμβάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αναλυτικά ποσά που δημοσιοποίησε το υπουργείο, εμφανίζεται αύξηση από 41,758 εκατ. ευρώ σε 90 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 115,5%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήμερα 12.116 κλίνες σε φοιτητικές εστίες. Στον αριθμό αυτό προβλέπεται να προστεθούν περισσότερες από 8.100 νέες θέσεις, με στόχο να διευρυνθεί ουσιαστικά η δυνατότητα στέγασης φοιτητών σε διαφορετικές πανεπιστημιακές πόλεις.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες υποδομές στην Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Αττική. Για την ανάπτυξη των νέων συγκροτημάτων έχουν δρομολογηθεί έξι μεγάλα έργα μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 737 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται, ότι οι ΣΔΙΤ αποτελούν έναν από τους βασικούς χρηματοδοτικούς και οργανωτικούς μηχανισμούς του σχεδιασμού για τη δημιουργία νέων εστιών. Παράλληλα, προβλέπεται αξιοποίηση πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να αυξηθεί σημαντικά η δυνατότητα στέγασης έως το 2030.
Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι τέσσερις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, που διαθέτουν συνολικά 1.491 κλίνες, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Κατά την επίσκεψή της στις εστίες του Αριστοτελείου τον Σεπτέμβριο, η Σοφία Ζαχαράκη είχε επισημάνει την ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης των ιστορικών κτιρίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι σχετικοί διαγωνισμοί για το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027.
Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας για την περίοδο 2026-2030 και προβλέπεται να καλύψει όχι μόνο την αγορά του ακινήτου, αλλά και τις αναγκαίες εργασίες ανακαίνισης και λειτουργικής διαμόρφωσης, τις μελέτες και τις συναφείς δαπάνες.
«Για πρώτη φορά δημιουργούμε τη δυνατότητα η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών να αποκτήσει κτήριο για τη δική της φοιτητική εστία, με χρηματοδότηση έως 7,45 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.
Όπως σημείωσε, η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να σπουδάσει μακριά από το σπίτι του δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς του να ανταποκριθεί στο κόστος στέγασης.
Η νέα παρέμβαση προστίθεται στις ενισχύσεις που έχουν προβλεφθεί για τις υποδομές της ΑΣΚΤ μέσα στο 2026. Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί 800.000 ευρώ για τη συντήρηση, την επισκευή και τη λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ενώ είχε προηγηθεί έκτακτη επιχορήγηση 245.935 ευρώ για την κάλυψη αυξημένων λειτουργικών αναγκών.
Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η διαδικασία εξεύρεσης και αγοράς κατάλληλου ακινήτου, καθώς και η διαμόρφωσή του ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με τις αναγκαίες προδιαγραφές. Σημειώνεται, ότι αν και καθορίζεται το διαθέσιμο χρηματοδοτικό πλαίσιο, δεν προσδιορίζεται ακόμη ο αριθμός κλινών ή η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας εστίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, η ετήσια χρηματοδότηση για τη φοιτητική σίτιση ξεπερνά τα 56 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά περίπου 11% σε σχέση με το 2020. Από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται νέα αύξηση, με τη χρηματοδότηση να προσεγγίζει τα 80 εκατ. ευρώ ετησίως.
Παράλληλα, σχεδιάζονται νέα εστιατόρια και ανακαινίσεις υφιστάμενων χώρων σίτισης και μαγειρείων στα πανεπιστήμια, ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές που εξυπηρετούν τους φοιτητές.
Τον σχεδιασμό παρουσίασε εκ νέου η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε ανάρτησή της στις 11 Οκτωβρίου, ενώ σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε μία ακόμη παρέμβαση: η δυνατότητα χρηματοδότησης με έως 7,45 εκατ. ευρώ για την αγορά και τη διαμόρφωση κτιρίου που θα στεγάσει, για πρώτη φορά, φοιτητική εστία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται τόσο ενισχύσεις που ήδη παρέχονται όσο και επενδύσεις που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης.
Στεγαστικό επίδομα: Από τα 1.000 ευρώ έως τα 2.500 ευρώΣύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, το ύψος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος αυξήθηκε σταδιακά τα τελευταία χρόνια, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή φοίτησης και τη συγκατοίκηση.
Ειδικότερα, 1.500 ευρώ ετησίως προβλέπονται για φοιτητές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 2.000 ευρώ ετησίως προβλέπονται για φοιτητές στις δύο αυτές πόλεις που πληρούν τις προϋποθέσεις συγκατοίκησης. 2.000 ευρώ ετησίως προβλέπονται για φοιτητές περιφερειακών ΑΕΙ, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. 2.500 ευρώ ετησίως προβλέπονται για δικαιούχους σε περιφερειακά ΑΕΙ που πληρούν τις προϋποθέσεις συγκατοίκησης.
Η αύξηση του επιδόματος πραγματοποιήθηκε σταδιακά. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το βασικό ποσό αυξήθηκε από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, ενώ το επίδομα συγκατοίκησης διαμορφώθηκε στα 2.000 ευρώ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η ενίσχυση αυξήθηκε περαιτέρω για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά και η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος. Το 2019 διατέθηκαν περίπου 41,76 εκατ. ευρώ, ενώ το 2026 ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ.
Η υπουργός Παιδείας έχει αναφερθεί σε αύξηση της χρηματοδότησης κατά 150% σε σχέση με το 2019 στην πρόσφατη παρουσίαση των παρεμβάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αναλυτικά ποσά που δημοσιοποίησε το υπουργείο, εμφανίζεται αύξηση από 41,758 εκατ. ευρώ σε 90 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 115,5%.
Περισσότερες από 8.100 νέες κλίνεςΠαράλληλα με την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών, το υπουργείο προωθεί πρόγραμμα δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών και αναβάθμισης των υφιστάμενων εστιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήμερα 12.116 κλίνες σε φοιτητικές εστίες. Στον αριθμό αυτό προβλέπεται να προστεθούν περισσότερες από 8.100 νέες θέσεις, με στόχο να διευρυνθεί ουσιαστικά η δυνατότητα στέγασης φοιτητών σε διαφορετικές πανεπιστημιακές πόλεις.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες υποδομές στην Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Αττική. Για την ανάπτυξη των νέων συγκροτημάτων έχουν δρομολογηθεί έξι μεγάλα έργα μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 737 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται, ότι οι ΣΔΙΤ αποτελούν έναν από τους βασικούς χρηματοδοτικούς και οργανωτικούς μηχανισμούς του σχεδιασμού για τη δημιουργία νέων εστιών. Παράλληλα, προβλέπεται αξιοποίηση πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να αυξηθεί σημαντικά η δυνατότητα στέγασης έως το 2030.
Αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών με 226,36 εκατ. ευρώΣτο σκέλος της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών, εντάσσεται το πρόγραμμα ύψους 226,36 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και αφορά παρεμβάσεις ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης. Στόχος είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης, η λειτουργικότητα και η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι τέσσερις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, που διαθέτουν συνολικά 1.491 κλίνες, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Κατά την επίσκεψή της στις εστίες του Αριστοτελείου τον Σεπτέμβριο, η Σοφία Ζαχαράκη είχε επισημάνει την ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης των ιστορικών κτιρίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι σχετικοί διαγωνισμοί για το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027.
Για πρώτη φορά φοιτητική εστία για την Ανωτάτη Σχολή Καλών ΤεχνώνΝέα διάσταση στον σχεδιασμό για τη φοιτητική στέγη προσθέτει η δυνατότητα χρηματοδότησης έως 7,45 εκατ. ευρώ για την αγορά κτιρίου που θα αξιοποιηθεί ως φοιτητική εστία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Πρόκειται για την πρώτη δυνατότητα απόκτησης δικής της φοιτητικής εστίας από την ΑΣΚΤ, απαντώντας σε μια πάγια ανάγκη της φοιτητικής κοινότητας του Ιδρύματος.
Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας για την περίοδο 2026-2030 και προβλέπεται να καλύψει όχι μόνο την αγορά του ακινήτου, αλλά και τις αναγκαίες εργασίες ανακαίνισης και λειτουργικής διαμόρφωσης, τις μελέτες και τις συναφείς δαπάνες.
«Για πρώτη φορά δημιουργούμε τη δυνατότητα η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών να αποκτήσει κτήριο για τη δική της φοιτητική εστία, με χρηματοδότηση έως 7,45 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.
Όπως σημείωσε, η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να σπουδάσει μακριά από το σπίτι του δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς του να ανταποκριθεί στο κόστος στέγασης.
Η νέα παρέμβαση προστίθεται στις ενισχύσεις που έχουν προβλεφθεί για τις υποδομές της ΑΣΚΤ μέσα στο 2026. Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί 800.000 ευρώ για τη συντήρηση, την επισκευή και τη λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ενώ είχε προηγηθεί έκτακτη επιχορήγηση 245.935 ευρώ για την κάλυψη αυξημένων λειτουργικών αναγκών.
Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η διαδικασία εξεύρεσης και αγοράς κατάλληλου ακινήτου, καθώς και η διαμόρφωσή του ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με τις αναγκαίες προδιαγραφές. Σημειώνεται, ότι αν και καθορίζεται το διαθέσιμο χρηματοδοτικό πλαίσιο, δεν προσδιορίζεται ακόμη ο αριθμός κλινών ή η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας εστίας.
Φοιτητική σίτιση: Από τα 56 εκατ. στα σχεδόν 80 εκατ. ευρώΤρίτος βασικός άξονας της πολιτικής για τη φοιτητική μέριμνα είναι η δωρεάν σίτιση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, η ετήσια χρηματοδότηση για τη φοιτητική σίτιση ξεπερνά τα 56 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά περίπου 11% σε σχέση με το 2020. Από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται νέα αύξηση, με τη χρηματοδότηση να προσεγγίζει τα 80 εκατ. ευρώ ετησίως.
Παράλληλα, σχεδιάζονται νέα εστιατόρια και ανακαινίσεις υφιστάμενων χώρων σίτισης και μαγειρείων στα πανεπιστήμια, ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές που εξυπηρετούν τους φοιτητές.
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