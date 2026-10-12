Τέσσερις αιώνες ιστορίας έγιναν στάχτη: Μεγάλη φωτιά κατέκαψε την ιστορική αγορά Marché des Enfants Rouges στο Παρίσι

Μία νύχτα ήταν αρκετή για να σβήσει τέσσερις αιώνες ιστορίας

Από τον Λουδοβίκο ΙΓ' στη γέννηση μιας αγοράς τεσσάρων αιώνων

Μια αγορά που δεν ήταν σκηνικό για τουρίστες

Οι πυροσβέστες αναμένεται να ελέγξουν εξονυχιστικά κάθε σημείο της αγοράς, ανοίγοντας κάθε χώρο και κάθε πάγκο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν εστίες φωτιάς. Η επιχείρηση αναμέενται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις πρώτες απογευματινές ώρες.Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο έφτασε το Κεντρικό Εργαστήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Παρισιού, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να συλλέξει στοιχεία για τον εντοπισμό της αιτίας.Ο δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ εξήρε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα των πυροσβεστών.Από τοέως την ολοκληρωτική καταστροφή της τα ξημερώματα της Δευτέρας, η παλαιότερη αγορά της γαλλικής πρωτεύουσας έζησε πολέμους, επαναστάσεις και σχέδια κατεδάφισης, πριν γίνει ένα από τα πιο ζωντανά σημεία του Παρισιού.Μέσα σε λίγες ώρες, η φωτιά έσβησε τέσσερις αιώνες ιστορίας. Η ιστορική αγοράη παλαιότερη αγορά του Παρισιού, καταστράφηκε ολοσχερώς, με τις φλόγες να μην αφήνουν τίποτα, παρά μόνο στάχτες, αναμνήσεις, δάκρυα και τη μυρωδιά του καμένου.Το 1615, όταν βασιλιάς της Γαλλίας ήταν ο, δόθηκε η εντολή για την κατασκευή μιας αγοράς στα βόρεια της συνοικίας Μαραί, στην οδό της Βρετάνης, στο 3ο διαμέρισμα του Παρισιού. Η περιοχή αναπτυσσόταν, νέοι κάτοικοι εγκαθίσταντο εκεί και η ανάγκη για τρόφιμα και προμήθειες γινόταν ολοένα μεγαλύτερη.Έτσι δημιουργήθηκε μια ξύλινη σκεπαστή αγορά, γνωστή αρχικά ωςΔίπλα της βρισκόταν ένα άσυλο για ορφανά παιδιά, τοΤα παιδιά φορούσαν κόκκινα ρούχα, χρώμα που συμβόλιζε τη χριστιανική φιλανθρωπία. Από εκεί προήλθε και το όνομα της αγοράς, που μοιάζει ακόμη και σήμερα με τίτλο παραμυθιού.Οι αιώνες πέρασαν και η αγορά άλλαξε πολλές φορές χρήση. Όταν την αγόρασε ο δήμος του Παρισιού, μετατράπηκε σε χώρο εκτροφής αγελάδων, οι οποίες παρείχαν γάλα στους κατοίκους της πόλης μέχρι το 1914.Οι πόλεμοι επιτάχυναν τη φθορά των εγκαταστάσεων. Η αγορά γέρασε, παραμελήθηκε και το 1990 έκλεισε, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια της την ύπαρξη.Η προοπτική κατεδάφισης του ιστορικού χώρου και μετατροπής του σε χώρο στάθμευσης κινητοποίησε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντέδρασαν στα σχέδια που απειλούσαν να εξαφανίσουν ένα κομμάτι της συλλογικής μνήμης του Παρισιού.Το 1982, η αγορά είχε ενταχθεί στον κατάλογο των Ιστορικών Μνημείων και ακολούθησε η πλήρης αποκατάστασή της. Σταδιακά, ο χώρος ξαναβρήκε τη ζωή του και εξελίχθηκε σε μια ζωντανή, πολυπολιτισμική αγορά, όπου συναντιούνταν γεύσεις από κάθε γωνιά του κόσμου.Η Les Enfants-Rouges έγινε σημείο αναφοράς για τους Παριζιάνους και τους επισκέπτες της πόλης.Οι πάγκοι με τα φρούτα και τα λαχανικά λιγόστεψαν με τα χρόνια, δίνοντας τη θέση τους σε κουζίνες και πάγκους εστίασης. Στον ίδιο χώρο συνυπήρχαν πιάτα της γαλλικής παράδοσης, μεζέδες, κουσκούς και γεύσεις από διαφορετικούς πολιτισμούς.δεν ήταν απλώς ένα ακόμη αξιοθέατο για φωτογραφίες και καρτ ποστάλ. Ήταν ένας χώρος που επιτελούσε μια θεμελιώδη λειτουργία: τάιζε ανθρώπους.Εκεί εργάζονταν μάγειρες και επαγγελματίες της εστίασης, έτρωγαν κάτοικοι της περιοχής και επισκέπτες, συναντιούνταν τακτικοί πελάτες και άγνωστοι που συχνά έπιαναν αυθόρμητα κουβέντα γύρω από ένα κοινό τραπέζι.Ανάμεσα σε πάγκους και κουζίνες, η αγορά προσέφερε κάτι περισσότερο από φαγητό: μια ζωντανή σύνδεση με τη μνήμη του Παρισιού.Για τέσσερις αιώνες, η αγορά επέζησε από πολέμους, αλλαγές ιδιοκτησίας, διαφορετικές γαστρονομικές μόδες και φιλόδοξα σχέδια πολιτικών. Είχε καταφέρει να αλλάξει πολλές φορές μορφή χωρίς να χάσει την αρχική της αποστολή: να προσφέρει τροφή και να φέρνει τους ανθρώπους κοντά.Μέχρι πριν από λίγες ώρες, αποτελούσε έναν από τους σταθερούς προορισμούς της παρισινής καθημερινότητας. Τώρα, στη θέση της σκεπαστής αγοράς έχουν απομείνει τα σημάδια της καταστροφής.