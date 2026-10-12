Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Με 16 παίκτες στην Ισπανία ο Ολυμπιακός για τα ματς με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα
Με 16 παίκτες στην Ισπανία ο Ολυμπιακός για τα ματς με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα
Όλους τους παίκτες θα έχει στη διάθεση του ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα
Πολύ απαιτητική είναι αυτή η εβδομάδα για τον Ολυμπιακό, αφού έχει μπροστά του δύο παιχνίδια για την Euroleague. Η αρχή θα γίνει την Τρίτη (13/10) με τη Βαλένθια και την Παρασκευή (16/10) θα αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελόνα.
Οι Πειραιώτες ενημέρωσαν πως γι’ αυτά τα δύο ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεση του 16 παίκτες. Αυτό σημαίνει ότι όλο το ρόστερ θα βρίσκεται στην Ισπανία για τις αναμετρήσεις με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα. Στην Αθήνα θα μείνουν μόνο οι τραυματίες Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές.
Αναλυτικά στην αποστολή του βρίσκονται οι: Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γιαν Μοντέρο, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Όμηρος Νετζήπογλου, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουορντ, Κώστας Παπανικολάου, Εμπάι Εντζάι, Σάσα Βεζένκοβ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ, Μπράιαντ Ντάνστον, Νίκολα Μιλουτίνοβ και ο Τζορτζ Πάπας που δεν έχει δηλωθεί στο ρόστερ της EuroLeague.
Οι Πειραιώτες ενημέρωσαν πως γι’ αυτά τα δύο ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεση του 16 παίκτες. Αυτό σημαίνει ότι όλο το ρόστερ θα βρίσκεται στην Ισπανία για τις αναμετρήσεις με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα. Στην Αθήνα θα μείνουν μόνο οι τραυματίες Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές.
Αναλυτικά στην αποστολή του βρίσκονται οι: Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γιαν Μοντέρο, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Όμηρος Νετζήπογλου, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουορντ, Κώστας Παπανικολάου, Εμπάι Εντζάι, Σάσα Βεζένκοβ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ, Μπράιαντ Ντάνστον, Νίκολα Μιλουτίνοβ και ο Τζορτζ Πάπας που δεν έχει δηλωθεί στο ρόστερ της EuroLeague.
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