Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι μέσα στο σπίτι του στη Θεσπρωτία, το σημείωμα που άφησαν
ΕΛΛΑΔΑ
Ζευγάρι Θεσπρωτία Αυτοκτονία

Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι μέσα στο σπίτι του στη Θεσπρωτία, το σημείωμα που άφησαν

Τους εντόπισαν τα ανίψια τους, το πρωί της Δευτέρας και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία - Οι Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι μέσα στο σπίτι του στη Θεσπρωτία, το σημείωμα που άφησαν
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Νεκρό εντοπίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι, 89 και 84 ετών, στην κατοικία του στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τους δύο ηλικιωμένους, που ζούσαν μόνοι τους, εντόπισαν τα ανίψια τους, περίπου στις 10:30 σήμερα το πρωί και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ το ζευγάρι φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου παραπέμπει σε αυτοχειρία.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν οι αστυνομικές Αρχές ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
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