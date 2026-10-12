Βίντεο: Στην Ευελπίδων ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
Βίντεο: Στην Ευελπίδων ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε μετά από σήμα του αμερικανικού οργανισμού NCMEC
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε μετά από σήμα του αμερικανικού οργανισμού NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), ο οποίος εντόπισε χρήστη να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.
Μέσω ψηφιακής ανάλυσης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη και την κατοικία του κατηγορουμένου.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι και το ιατρείο του, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο, tablet, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης.
Από την εξέταση των συσκευών διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό κακοποίησης παιδιών, ορισμένα από τα οποία ήταν εμφανώς κάτω των 12 και 15 ετών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε μετά από σήμα του αμερικανικού οργανισμού NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), ο οποίος εντόπισε χρήστη να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.
Βίντεο από την μεταφορά του στην Ευελπίδων:
Μέσω ψηφιακής ανάλυσης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη και την κατοικία του κατηγορουμένου.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι και το ιατρείο του, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο, tablet, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης.
Από την εξέταση των συσκευών διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό κακοποίησης παιδιών, ορισμένα από τα οποία ήταν εμφανώς κάτω των 12 και 15 ετών.
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