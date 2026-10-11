Κλειστό αύριο το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά την πτώση σοβά σε αίθουσα, νέα αυτοψία από μηχανικούς του Δήμου Θέρμης
ΕΛΛΑΔΑ
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκη Τραυματίας Σχολείο Μαθητής

Κλειστό αύριο το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά την πτώση σοβά σε αίθουσα, νέα αυτοψία από μηχανικούς του Δήμου Θέρμης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του

Κλειστό αύριο το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά την πτώση σοβά σε αίθουσα, νέα αυτοψία από μηχανικούς του Δήμου Θέρμης
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Κλειστό θα παραμείνει αύριο, Δευτέρα (12/10), το Γυμνάσιο Βασιλικών, μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος σοβά από την οροφή αίθουσας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, με απόφαση του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του.

Συγκεκριμένα, αύριο το πρωί θα μεταβεί στο σχολικό συγκρότημα μικτό κλιμάκιο μηχανικών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, με στόχο να διερευνηθούν διεξοδικά οι συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του σοβά και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του σχολείου.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, αμέσως μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, το μεσημέρι της Παρασκευής, στο σχολείο μετέβησαν οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών, Απόστολος Τσολάκης, και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιος Αποστόλου, καθώς και δύο μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τον δήμο, δεν διαπιστώθηκαν ρηγματώσεις ή ενδείξεις υγρασίας, τόσο στο συγκεκριμένο σημείο της οροφής όσο και στις γειτονικές αίθουσες. Παράλληλα, ο δήμος σημειώνει ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη ή ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου για πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα (καλλιτεχνικών μαθημάτων).

Τέλος, η διοίκηση του Δήμου Θέρμης εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και τη συμπαράστασή της στον μαθητή, ο οποίος, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι του, καθώς και στην οικογένειά του.
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