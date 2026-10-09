Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Στο νοσοκομείο 14χρονος μαθητής, έπεσε σοβάς από το ταβάνι του γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφίες
Στο νοσοκομείο 14χρονος μαθητής, έπεσε σοβάς από το ταβάνι του γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφίες
Ο μαθητής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου εφημερεύει η παιδοχειρουργική κλινική
Αναστάτωση επικράτησε στο Γυμνάσιο Βασιλικών του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, όταν κομμάτι σοβά έπεσε από το ταβάνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 14χρονος μαθητής.
Στο σχολείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση ενώ το συμβάν σημειώθηκε στις 13.30 το μεσημέρι. Ο μαθητής, σύμφωνα με πληροφορίες, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου εφημερεύει η παιδοχειρουργική κλινική. Ο 14χρονος θα παραμείνει για 24ωρη νοσηλεία, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξετάσεις του δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και του έγινε ένα ράμμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
Σε δηλώσεις του στο protothema.gr o αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης, Στυλιανός Απόστολου που έσπευσε αμέσως στο Γυμνάσιο Βασιλικών είπε ότι «έπεσε κομμάτι σοβά στο πάνω στον μαθητή την ώρα που βρισκόταν μέσα στην τάξη του». «Εμείς ως Δήμος κάνουμε επισκευές και διορθώσεις σε όλα τα σχολεία αλλά πραγματικά αυτό που έγινε εδώ δεν μπορούσε να προβλεφθεί αφού δεν υπήρχε ίχνος υγρασίας στο ταβάνι» τόνισε.
Η κυρία Βενέτου πληροφορήθηκε το συμβάν όταν η διευθύντρια του Γυμνασίου τηλεφώνησε στον σύζυγό της και του είπε ότι «είχαμε ένα ατύχημα ο Παναγιώτης χτύπησε, έπεσε ένα κομμάτι σοβάς και τρέχει αίμα. Μην αγχώνεστε είναι καλά, πήρα να σας ενημερώσω». Ανέφερε ότι όταν η διευθύντρια του σχολείου τους είπε ότι «πρέπει να καλέσουμε ασθενοφόρο, εμένα μου κόπηκαν τα πόδια».
Αναστατωμένος είναι και ο πατέρας του παιδιού κ. Κώστας Χαρπόγλου που είπε ότι «το κομμάτι που κατέρρευσε φαίνεται ότι είναι τεράστιο» προσθέτοντας ότι το παιδί του «σώθηκε από θαύμα».
Στο σχολείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση ενώ το συμβάν σημειώθηκε στις 13.30 το μεσημέρι. Ο μαθητής, σύμφωνα με πληροφορίες, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου εφημερεύει η παιδοχειρουργική κλινική. Ο 14χρονος θα παραμείνει για 24ωρη νοσηλεία, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξετάσεις του δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και του έγινε ένα ράμμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
Σε δηλώσεις του στο protothema.gr o αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης, Στυλιανός Απόστολου που έσπευσε αμέσως στο Γυμνάσιο Βασιλικών είπε ότι «έπεσε κομμάτι σοβά στο πάνω στον μαθητή την ώρα που βρισκόταν μέσα στην τάξη του». «Εμείς ως Δήμος κάνουμε επισκευές και διορθώσεις σε όλα τα σχολεία αλλά πραγματικά αυτό που έγινε εδώ δεν μπορούσε να προβλεφθεί αφού δεν υπήρχε ίχνος υγρασίας στο ταβάνι» τόνισε.
«Σώθηκε από θαύμα»Όπως δήλωσε η μητέρα του 14χρονου Αντωνία Βενέτου το παιδί είναι καλά. «Το παιδί αυτή την στιγμή είναι πολύ καλά και αρχικά ήταν καλά είχε τις αισθήσεις του απλά τρόμαξε πολύ. Έπεσε βαρύ αντικείμενο πάνω και έτρεχε πολύ αίμα δεν μπορούσαν να το σταματήσουν. Χρειάστηκε να το κάνουν μόνο ένα ράμμα τώρα έκανε ακτίνες, περιμένουμε κι άλλες εξετάσεις αλλά η γενική του εικόνα είναι καλή» είπε η μητέρα του 14χρονου.
Η κυρία Βενέτου πληροφορήθηκε το συμβάν όταν η διευθύντρια του Γυμνασίου τηλεφώνησε στον σύζυγό της και του είπε ότι «είχαμε ένα ατύχημα ο Παναγιώτης χτύπησε, έπεσε ένα κομμάτι σοβάς και τρέχει αίμα. Μην αγχώνεστε είναι καλά, πήρα να σας ενημερώσω». Ανέφερε ότι όταν η διευθύντρια του σχολείου τους είπε ότι «πρέπει να καλέσουμε ασθενοφόρο, εμένα μου κόπηκαν τα πόδια».
Αναστατωμένος είναι και ο πατέρας του παιδιού κ. Κώστας Χαρπόγλου που είπε ότι «το κομμάτι που κατέρρευσε φαίνεται ότι είναι τεράστιο» προσθέτοντας ότι το παιδί του «σώθηκε από θαύμα».
Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης, δημοσίευσε φωτογραφίες και ζήτησε «να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσει εγγράφως ο δήμος την καταλληλότητα του σχολείου».
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