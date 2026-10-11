Σαχαριανή σκόνη και λασποβροχές σήμερα σε πολλές περιοχές - Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα

Από τα δυτικά προς τα ανατολικά κινείται το νέφος σκόνης – Εύβοια, Πελοπόννησος, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο – Πότε θα υποχωρήσει

Επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, με τις βροχές και τις καταιγίδες που συνοδεύουν το βαρομετρικό σύστημα να δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση λασποβροχών σε αρκετές περιοχές.



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Οι περιοχές που επηρεάζονται σήμερα Για σήμερα Κυριακή, η μεταφορά σαχαριανής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τμήματα της Θεσσαλίας, την Εύβοια και τις Σποράδες.



Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σωματιδίων PM10 προβλέπονται στην Εύβοια, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, να αναμένεται υπέρβαση των 30 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m³).



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Ειδικότερα, λασποβροχές προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.



Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο τη Δευτέρα Τη Δευτέρα (12/10), καθώς το βαρομετρικό σύστημα θα συνεχίσει την πορεία του προς τα ανατολικά, η παρουσία σαχαριανής σκόνης αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη.



Παράλληλα, λασποβροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν στη Μακεδονία, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, μεκαιπου συνοδεύουν το βαρομετρικό σύστημα να δημιουργούν συνθήκες για τηνσε αρκετές περιοχές.Το νέφος αφρικανικής σκόνης μετακινείται σταδιακά από τη δυτική προς την ανατολική Ελλάδα, επηρεάζοντας σήμερα, Κυριακή (11/10), κυρίως ηπειρωτικές περιοχές, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να περιοριστεί στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.Σύμφωνα με τις προγνωστικές εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS), που παρουσιάζονται μέσω της πλατφόρμας AtmoHub, το επεισόδιο δεν αναμένεται να έχει ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, με την επίδρασή του να εξασθενεί έως το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου.Δείτε εδώ την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS, μέσω του διαδικτυακού portal του AtmoHub:Για σήμερα Κυριακή, η μεταφορά σαχαριανής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τμήματα της Θεσσαλίας, την Εύβοια και τις Σποράδες.Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σωματιδίων PM10 προβλέπονται στην Εύβοια, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, να αναμένεται υπέρβαση των 30 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m³).Την ίδια ώρα, ο συνδυασμός της αφρικανικής σκόνης με τις βροχοπτώσεις αναμένεται να προκαλέσει λασποβροχές σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.Ειδικότερα, λασποβροχές προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.Τη Δευτέρα (12/10), καθώς το βαρομετρικό σύστημα θα συνεχίσει την πορεία του προς τα ανατολικά, η παρουσία σαχαριανής σκόνης αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη.Παράλληλα, λασποβροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν στη Μακεδονία, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Η ένταση του επεισοδίου προβλέπεται να μειώνεται σταδιακά, με τις συγκεντρώσεις σκόνης να υποχωρούν έως το απόγευμα της Δευτέρας.



Γιατί η σαχαριανή σκόνη προκαλεί λασποβροχές Οι λασποβροχές σχηματίζονται όταν οι σταγόνες της βροχής παρασύρουν προς το έδαφος αιωρούμενα σωματίδια σκόνης που έχουν μεταφερθεί στην ατμόσφαιρα από τη Βόρεια Αφρική.



Έτσι, μαζί με το νερό καταλήγουν στις επιφάνειες μικροσκοπικά σωματίδια χώματος και άμμου, αφήνοντας χαρακτηριστικά ίχνη σε αυτοκίνητα, τζάμια, μπαλκόνια και άλλους εξωτερικούς χώρους.



Οι βροχοπτώσεις συμβάλλουν παράλληλα στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας, καθώς απομακρύνουν μέρος των αιωρούμενων σωματιδίων.



Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι συγκεντρώσεις PM10 παραμένουν σχετικά περιορισμένες κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου επεισοδίου.



Η πλήρης υποχώρηση της μεταφοράς σαχαριανής σκόνης αναμένεται σταδιακά από το απόγευμα της Δευτέρας.