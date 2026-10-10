Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Επιχείρηση διάσωσης για 68χρονη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Χαλκιδική
Επιχείρηση διάσωσης για 68χρονη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Χαλκιδική
Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κασσάνδρας
Με επιτυχία στέφθηκε επιχείρηση διάσωσης που οργανώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10) στην περιοχή Αγιος Νικόλαος στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, για τη μεταφορά 68χρονης αλλοδαπής, που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κασσάνδρας.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την 68χρονη και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κασσάνδρας.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την 68χρονη και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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