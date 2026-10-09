Ταυτοποιήθηκαν οι δύο για το μαχαίρωμα του 32χρονου στην Ελευσίνα: Η καταγγελία για ακροδεξιούς και το παρελθόν των δραστών
Ταυτοποιήθηκαν οι δύο για το μαχαίρωμα του 32χρονου στην Ελευσίνα: Η καταγγελία για ακροδεξιούς και το παρελθόν των δραστών
Το θύμα, το οποίο έχει χαρτογραφηθεί από την αστυνομία ως αναρχικός, φέρεται να υποστήριξε αρχικά πως ο ένας από τους δύο φορούσε μπλούζα μεγάλης ομάδας και πως προσπάθησαν να του κλέψουν το κινητό
Στην ταυτοποίηση δύο ατόμων, τα οποία είναι γνώριμα στην ΕΛΑΣ, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου άνδρα το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελευσίνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο δράστες έχουν απασχολήσει για επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο.
Σημειώνεται, πάντως, πως ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης με το μαχαίρι.
Το θύμα, το οποίο έχει χαρτογραφηθεί από την αστυνομία ως αναρχικός, φέρεται να υποστήριξε αρχικά πως ο ένας από τους δύο φορούσε μπλούζα μεγάλης ομάδας και πως προσπάθησαν να του κλέψουν το κινητό. Ωστόσο φέρεται να ανέφερε στη συνέχεια ότι οι δύο δράστες κινούνται στον χώρο της Ακροδεξιάς και πως του επιτέθηκαν λέγοντας του πως το έκαναν για μια ανάρτηση πριν μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τους, θεωρώντας πως ο ίδιος βρισκόταν από πίσω.
Ο 32χρονος, όμως, ανέφερε ότι δεν είχε καμία σχέση και πως τον μπέρδεψαν με κάποιον άλλον.
Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που μαχαίρωσαν τον 32χρονο όσο και για τα πραγματικά κίνητρα της επίθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο δράστες έχουν απασχολήσει για επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο.
Σημειώνεται, πάντως, πως ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης με το μαχαίρι.
Το θύμα, το οποίο έχει χαρτογραφηθεί από την αστυνομία ως αναρχικός, φέρεται να υποστήριξε αρχικά πως ο ένας από τους δύο φορούσε μπλούζα μεγάλης ομάδας και πως προσπάθησαν να του κλέψουν το κινητό. Ωστόσο φέρεται να ανέφερε στη συνέχεια ότι οι δύο δράστες κινούνται στον χώρο της Ακροδεξιάς και πως του επιτέθηκαν λέγοντας του πως το έκαναν για μια ανάρτηση πριν μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τους, θεωρώντας πως ο ίδιος βρισκόταν από πίσω.
Ο 32χρονος, όμως, ανέφερε ότι δεν είχε καμία σχέση και πως τον μπέρδεψαν με κάποιον άλλον.
Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που μαχαίρωσαν τον 32χρονο όσο και για τα πραγματικά κίνητρα της επίθεσης.
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