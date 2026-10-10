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Στις Σπέτσες η 26η Διεθνής Διάσκεψη για τη λογική στην πληροφορική και την Τεχνητή Νοημοσύνη
Στις Σπέτσες η 26η Διεθνής Διάσκεψη για τη λογική στην πληροφορική και την Τεχνητή Νοημοσύνη
Από τις 25 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, η Ανάργυρειος και Κοργιαλένειος Σχολή θα φιλοξενήσει ερευνητές από πανεπιστήμια, επιστημονικά ιδρύματα και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Στις Σπέτσες θα πραγματοποιηθεί, από τις 25 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, η 26η Διεθνής Διάσκεψη για τη Λογική στην Πληροφορική, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Συλλογιστική. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην ιστορική Ανάργυρειο και Κοργιαλένειο Σχολή, συγκεντρώνοντας δεκάδες επιστήμονες και ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα.
Στο επίκεντρο της διάσκεψης βρίσκονται η υπολογιστική λογική, η αυτοματοποιημένη συλλογιστική και οι εφαρμογές τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι εργασίες θα καλύψουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές ανάπτυξης προγραμμάτων αυτοματοποιημένης λογικής, συστήματα απόδειξης θεωρημάτων και τεχνολογίες λογικού προγραμματισμού.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένονται συμμετοχές από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Αυστραλίας, του Ισραήλ, του Καναδά και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και από τη Μάικροσοφτ Ρισέρτς και την Άμαζον.
Μεταξύ των ιδρυμάτων που θα εκπροσωπηθούν περιλαμβάνονται τα Πανεπιστήμια Κάρνεγκι Μέλον και Στάνφορντ, το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, το Ινστιτούτο Πληροφορικής Μαξ Πλανκ, το Πανεπιστήμιο του Κιότο, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το Πανεπιστήμιο Παρί–Σακλέ. Συμμετοχές αναμένονται επίσης από το Τσεχικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Πράγας, το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.
Την ελληνική ερευνητική κοινότητα θα εκπροσωπήσουν επιστήμονες από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η φιλοξενία της διάσκεψης στην Ελλάδα θα ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της χώρας στον χώρο των επιστημονικών συναντήσεων και θα προσφέρει ευκαιρίες επικοινωνίας και συνεργασίας σε Έλληνες ερευνητές και φοιτητές. Παράλληλα, αναμένεται να τονώσει την τοπική οικονομία των Σπετσών και να προβάλει το νησί στο διεθνές ακαδημαϊκό κοινό.
Την προεδρία της επιστημονικής επιτροπής έχουν η Έρικα Άμπραχαμ από το Πολυτεχνείο του Άαχεν, ο Νικολάι Μπιέρνερ από τη Μάικροσοφτ Ρισέρτς και ο Μάικλ Ρόσον από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον.
Πρόεδρος του συνεδρίου είναι ο Τζεφ Σάτκλιφ, από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Την ευθύνη της τοπικής οργάνωσης έχει η Λυδία Κονδυλίδου, από το Πανεπιστήμιο Λούντβιχ Μαξιμίλιαν του Μονάχου.
Στο επίκεντρο της διάσκεψης βρίσκονται η υπολογιστική λογική, η αυτοματοποιημένη συλλογιστική και οι εφαρμογές τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι εργασίες θα καλύψουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές ανάπτυξης προγραμμάτων αυτοματοποιημένης λογικής, συστήματα απόδειξης θεωρημάτων και τεχνολογίες λογικού προγραμματισμού.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένονται συμμετοχές από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Αυστραλίας, του Ισραήλ, του Καναδά και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και από τη Μάικροσοφτ Ρισέρτς και την Άμαζον.
Μεταξύ των ιδρυμάτων που θα εκπροσωπηθούν περιλαμβάνονται τα Πανεπιστήμια Κάρνεγκι Μέλον και Στάνφορντ, το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, το Ινστιτούτο Πληροφορικής Μαξ Πλανκ, το Πανεπιστήμιο του Κιότο, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το Πανεπιστήμιο Παρί–Σακλέ. Συμμετοχές αναμένονται επίσης από το Τσεχικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Πράγας, το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.
Την ελληνική ερευνητική κοινότητα θα εκπροσωπήσουν επιστήμονες από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η φιλοξενία της διάσκεψης στην Ελλάδα θα ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της χώρας στον χώρο των επιστημονικών συναντήσεων και θα προσφέρει ευκαιρίες επικοινωνίας και συνεργασίας σε Έλληνες ερευνητές και φοιτητές. Παράλληλα, αναμένεται να τονώσει την τοπική οικονομία των Σπετσών και να προβάλει το νησί στο διεθνές ακαδημαϊκό κοινό.
Την προεδρία της επιστημονικής επιτροπής έχουν η Έρικα Άμπραχαμ από το Πολυτεχνείο του Άαχεν, ο Νικολάι Μπιέρνερ από τη Μάικροσοφτ Ρισέρτς και ο Μάικλ Ρόσον από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον.
Πρόεδρος του συνεδρίου είναι ο Τζεφ Σάτκλιφ, από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Την ευθύνη της τοπικής οργάνωσης έχει η Λυδία Κονδυλίδου, από το Πανεπιστήμιο Λούντβιχ Μαξιμίλιαν του Μονάχου.
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