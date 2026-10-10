Σχολικές εκδρομές: Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για μαθητές, λεωφορεία και χώρους επίσκεψης, τι αλλάζει

Εκπαιδευτικές ομοσπονδίες τονίζουν ότι παραμένουν ζητήματα γραφειοκρατίας και μετακύλισης δυσανάλογου φορτίου ευθύνης στους εκπαιδευτικούς





Η υπουργός Παιδείας, σε δηλώσεις της χθες, Παρασκευή, τόνισε ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση συντάχθηκε με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς επίσης και την ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες για την πραγματοποίηση



«Προέχει η ασφάλεια»

Την ύπαρξη περιθωρίου βελτιωτικών αλλαγών που θα προκύψουν από την εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου υπογράμμισε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ανδρέας Νιγιάννης, διευθυντής Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος σημείωσε ότι στόχος της Υπουργικής Απόφασης που διέπει τις σχολικές εκδρομές και δράσεις είναι «να μπει τάξη σε ένα χαοτικό πεδίο δράσης», καθώς επίσης και να ενσωματωθούν προτάσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που προέκυψαν από ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει στο προηγούμενο διάστημα.



«Όλα θα κριθούν στην εφαρμογή, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις, μέσα από εισηγήσεις, παρατηρήσεις που προέρχονται από τον εκπαιδευτικό χώρο», ανέφερε και επεσήμανε ότι η Απόφαση κινείται προς τη «θετική κατεύθυνση»: «Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα και την ευθύνη που έχουμε σαν εκπαιδευτικοί όταν συνοδεύουμε παιδιά», τόνισε.



γραφειοκρατικής επιβάρυνσης των εκπαιδευτικών, ο κ. Νιγιάννης αντέτεινε ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών. «Θεωρώ ότι προέχει η ασφάλεια. Και όσο περισσότερο βάζουμε διαδικασίες, τόσο περισσότερο βάζουμε δικλείδες ασφαλείας», είπε.



Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Επιτροπές για τις εκδρομές υπήρχαν πάντα στα σχολεία. Ήταν κάτι που γινόταν. Απλά τώρα γράφονται πρακτικά». Για το αίτημα των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών να υπάρξει μητρώο πιστοποιημένων μεταφορέων, ο κ. Νιγιάννης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι είναι από τα θέματα που αφορούν και άλλα υπουργεία, όχι μόνο το Παιδείας.



Όπως τόνισε, αναγνωρίζεται το ότι οι εκπαιδευτικοί που δέχονται να οργανώσουν και να συνοδεύσουν εκπαιδευτικές δράσεις και εκδρομές «διακινδυνεύουν πολλά πράγματα, από τη δουλειά τους, από τη ζωή τους, από τη διάθεσή τους, από την ψυχική τους οδύνη για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις απρόβλεπτες». «Αν δεν ήταν ο επαγγελματισμός και το μεράκι των εκπαιδευτικών, δεν θα γίνονταν εκδρομές. Από εκεί και πέρα, ο συνοδός έχει ευθύνες», κατέληξε.



Κλείσιμο Στάση αναμονής από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες

Για μικρές βελτιώσεις, που όμως δεν αλλάζουν τη γενικότερη εικόνα, έκανε λόγο, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Νίκος Βουρδουμπάς. «Δεν έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις η διευκρινιστική εγκύκλιος», είπε και πρόσθεσε ότι, αν και προβλέπεται η δήλωση εκδρομών μία φορά τον χρόνο και περιορίζονται οι περιπτώσεις πρόσθετης ασφάλισης κάλυψης εξόδων, «η μεγάλη γραφειοκρατία παραμένει».



«Φαίνεται οι άνθρωποι που φτιάχνουν τις εγκυκλίους, σαν να μην έχουν εικόνα των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα σχολείο δεν μπορεί εύκολα να προγραμματίσει από τον Οκτώβρη τι θα κάνει τον Μάιο.



Αρχικά, για την ευθύνη των εκπαιδευτικών, ο κ. Βουρδουμπάς σημείωσε ότι προβλέπεται «ο εκπαιδευτικός να λογοδοτεί ακόμα και για το αν είναι εντάξει ο χώρος (σ.σ. που πηγαίνει το σχολείο εκδρομή), αν είναι εντάξει το λεωφορείο, αν ο οδηγός του λεωφορείου τρέχει γρήγορα ή δεν συμπεριφέρεται σωστά». «Είναι πράγματα, τα οποία προφανώς και απασχολούν τον εκπαιδευτικό, αλλά δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος και αυτά τα πράγματα», τόνισε.



Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες οργάνωσης και πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών έδωσε, μέσω εγκυκλίου, πριν λίγες ημέρες το υπουργείο Παιδείας , με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες να τονίζουν ότι παραμένουν ζητήματα γραφειοκρατίας και μετακύλισης δυσανάλογου φορτίου ευθύνης στους εκπαιδευτικούς Η υπουργός Παιδείας, σε δηλώσεις της χθες, Παρασκευή, τόνισε ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση συντάχθηκε με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς επίσης και την ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες για την πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών . Μάλιστα, σημείωσε ότι η ανατροφοδότηση που έχει λάβει το υπουργείο μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου στις αρχές της περασμένης εβδομάδας είναι ότι διευκολύνονται πλέον οι διαδικασίες.Την ύπαρξη περιθωρίου βελτιωτικών αλλαγών που θα προκύψουν από την εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου υπογράμμισε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο, διευθυντής Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος σημείωσε ότι στόχος της Υπουργικής Απόφασης που διέπει τις σχολικές εκδρομές και δράσεις είναι «να μπει τάξη σε ένα χαοτικό πεδίο δράσης», καθώς επίσης και να ενσωματωθούν προτάσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που προέκυψαν από ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει στο προηγούμενο διάστημα.«Όλα θα κριθούν στην εφαρμογή, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις, μέσα από εισηγήσεις, παρατηρήσεις που προέρχονται από τον εκπαιδευτικό χώρο», ανέφερε και επεσήμανε ότι η Απόφαση κινείται προς τη«Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα και την ευθύνη που έχουμε σαν εκπαιδευτικοί όταν συνοδεύουμε παιδιά», τόνισε.Για την κριτική που ασκείται περίτων εκπαιδευτικών, ο κ. Νιγιάννης αντέτεινε ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών. «Θεωρώ ότι. Και όσο περισσότερο βάζουμε διαδικασίες, τόσο περισσότερο βάζουμε δικλείδες ασφαλείας», είπε.Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Επιτροπές για τις εκδρομές υπήρχαν πάντα στα σχολεία. Ήταν κάτι που γινόταν. Απλά τώρα γράφονται πρακτικά». Για το αίτημα των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών να υπάρξει μητρώο πιστοποιημένων μεταφορέων, ο κ. Νιγιάννης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι είναι από τα θέματα που αφορούν και άλλα υπουργεία, όχι μόνο το Παιδείας.Όπως τόνισε, αναγνωρίζεται το ότι οι εκπαιδευτικοί που δέχονται να οργανώσουν και να συνοδεύσουν εκπαιδευτικές δράσεις και εκδρομές «διακινδυνεύουν πολλά πράγματα, από τη δουλειά τους, από τη ζωή τους, από τη διάθεσή τους, από την ψυχική τους οδύνη για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις απρόβλεπτες». «Αν δεν ήταν ο επαγγελματισμός και το μεράκι των εκπαιδευτικών, δεν θα γίνονταν εκδρομές. Από εκεί και πέρα, ο συνοδός έχει ευθύνες», κατέληξε.Για μικρές βελτιώσεις, που όμως δεν αλλάζουν τη γενικότερη εικόνα, έκανε λόγο, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της. «Δεν έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις η διευκρινιστική εγκύκλιος», είπε και πρόσθεσε ότι, αν και προβλέπεται η δήλωση εκδρομών μία φορά τον χρόνο και περιορίζονται οι περιπτώσεις πρόσθετης ασφάλισης κάλυψης εξόδων, «η μεγάλη γραφειοκρατία παραμένει».«Φαίνεται οι άνθρωποι που φτιάχνουν τις εγκυκλίους, σαν να μην έχουν εικόνα των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα σχολείο δεν μπορεί εύκολα να προγραμματίσει από τον Οκτώβρη τι θα κάνει τον Μάιο.Αρχικά, για την ευθύνη των εκπαιδευτικών, ο κ. Βουρδουμπάς σημείωσε ότι προβλέπεται «ο εκπαιδευτικός να λογοδοτεί ακόμα και για το αν είναι εντάξει ο χώρος (σ.σ. που πηγαίνει το σχολείο εκδρομή), αν είναι εντάξει το λεωφορείο, αν ο οδηγός του λεωφορείου τρέχει γρήγορα ή δεν συμπεριφέρεται σωστά». «Είναι πράγματα, τα οποία προφανώς και απασχολούν τον εκπαιδευτικό, αλλά δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος και αυτά τα πράγματα», τόνισε.

Επιπλέον, σχετικά με τους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι δράσεις, ο κ. Βουρδουμπάς σημείωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χώρων που μπορεί να επισκεφθεί ένα σχολείο είναι ιδιωτικοί, οπότε δεν απαλείφεται η υποχρέωση να συγκεντρωθούν δικαιολογητικά για άδειες λειτουργίας και πυρασφάλειας. «Οι δημόσιοι χώροι που μπορούμε να πάμε είναι ελάχιστοι», ανέφερε.



Όπως είπε ο πρόεδρος της ΔΟΕ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εικόνα που έχει η Ομοσπονδία είναι ότι σε πρώτη φάση ένα μεγάλο κομμάτι των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων πραγματοποιούν δράσεις σε κοντινούς περιορισμούς και περιπάτους, που δε χρειάζονται μετακινήσεις με λεωφορεία. Ωστόσο, τόνισε ότι, καθώς οι εκδρομές είναι σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής, θα πρέπει να βρεθεί σύντομα μία λύση.



Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του προέδρου της ΟΛΜΕ, Ανδρέα Καργόπουλου, ο οποίος ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «ουσιαστικές αλλαγές δεν υπάρχουν», με βάση τα όσα αιτούνται οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.