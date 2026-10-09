Αύξηση 5,6% στις αεροπορικές αφίξεις το 2026 στη Μύκονο: Άνοδος στα private jets και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Περισσότερες από 780.000 αεροπορικές αφίξεις το πρώτο εννεάμηνο του έτους - Θετικά μηνύματα από την αγορά πολυτελούς τουρισμού, αλλά παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για τα συνολικά τουριστικά έσοδα





Παράλληλα, το νησί εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους προορισμούς πολυτελούς τουρισμού στην Ελλάδα, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές.



Mykonos Promo, συγκεντρώνοντας στοιχεία και εκτιμήσεις από φορείς και έρευνες της τουριστικής αγοράς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου συνολικά 780.385 αφίξεις επιβατών, αριθμός αυξημένος κατά 5,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.



Η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετική ένδειξη για τη ζήτηση που εξακολουθεί να συγκεντρώνει ο δημοφιλής κυκλαδίτικος προορισμός, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ των τουριστικών αγορών της Μεσογείου παραμένει ιδιαίτερα έντονος. Παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για την πορεία του τουρισμού στο νησί, τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων δείχνουν ότι η Μύκονος εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικό αριθμό ταξιδιωτών.



Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τις αφίξεις ιδιωτικών αεροσκαφών, έναν τομέα που συνδέεται με την αγορά του τουρισμού υψηλών εισοδημάτων. Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 σημειώθηκε αύξηση 1,7% στις αφίξεις ιδιωτικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, με τον αριθμό των επιβατών που μετακινήθηκαν με αυτά να ανέρχεται σε 5.089. Η παρουσία ιδιωτικών αεροσκαφών αποτελεί διαχρονικά χαρακτηριστικό της τουριστικής ταυτότητας του νησιού, το οποίο προσελκύει επιχειρηματίες, επισκέπτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας και ταξιδιώτες που αναζητούν υπηρεσίες πολυτελούς φιλοξενίας.



καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημαντικό τμήμα του τουριστικού προϊόντος της Μυκόνου. Σύμφωνα με έρευνα της STAMA Greece, η πληρότητα των συγκεκριμένων καταλυμάτων εκτιμάται ότι θα εμφανίσει αύξηση της τάξης του 21% σε σύγκριση με τη σεζόν του 2025, ενώ η μέση τιμή διανυκτέρευσης προβλέπεται να κινηθεί υψηλότερα κατά 7%. Παράλληλα, η διάρκεια παραμονής στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης υπολογίζεται στις επτά έως οκτώ διανυκτερεύσεις.



Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία που έχει αποκτήσει η συγκεκριμένη αγορά για το νησί, καθώς ένα μέρος των επισκεπτών επιλέγει ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα και πολυτελείς βίλες για τη διαμονή του. Η ενίσχυση της ζήτησης για τέτοιου είδους καταλύματα δημιουργεί νέες προοπτικές για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων, ενώ παράλληλα εντείνει τον ανταγωνισμό με τις παραδοσιακές ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντως, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η έρευνα της STAMA Greece δεν συνοδεύεται από αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας και της ποιότητας των δεδομένων της, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιφυλακτική ερμηνεία των εκτιμήσεων.



Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα της έκθεσης αφορά τη διεθνή εικόνα της Μυκόνου ως προορισμού πολυτελών διακοπών. Στο πλαίσιο έρευνας συνεργατών του New York Tourism Advisory Group, που πραγματοποιήθηκε για το πρόγραμμα Mykonos Promo, περισσότεροι από 450 επαγγελματίες τουριστικών γραφείων πολυτελών ταξιδιών κλήθηκαν να αναφέρουν ποιους ελληνικούς προορισμούς θεωρούν κατάλληλους για πολυτελείς διακοπές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το σύνολο των συμμετεχόντων αναγνώρισε τη Μύκονο ως luxury destination.



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Ιδιαίτερη σημασία για τη Μύκονο έχει η αμερικανική αγορά, καθώς οι επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγονται στις κατηγορίες ταξιδιωτών με υψηλή κατά κεφαλήν δαπάνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2026 οι αφίξεις Αμερικανών ταξιδιωτών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 8,2%, φτάνοντας περίπου τις 829.900. Παρά τη μείωση αυτή, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την ίδια αγορά αυξήθηκαν κατά 7,9%, αγγίζοντας τα 1,063 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρότι λιγότεροι Αμερικανοί επισκέφθηκαν την Ελλάδα, η συνολική δαπάνη τους ήταν μεγαλύτερη.



Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Mykonos Promo δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επισκεπτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από τις χώρες του Κόλπου, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία. Στις αγορές ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται και η Λατινική Αμερική, η οποία εκτιμάται ότι διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των διεθνών ταξιδιών.



Η εικόνα της Μυκόνου καταγράφεται σε μια χρονιά κατά την οποία ο ελληνικός τουρισμός παρουσιάζει συνολικά ανοδική πορεία. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα έφτασε τους 20,04 εκατομμύρια ταξιδιώτες, έναντι 18,45 εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 12% και διαμορφώθηκαν στα 13,52 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η μέση πληρότητα των ξενοδοχειακών δωματίων σε πανελλαδικό επίπεδο ανήλθε τον Ιούλιο στο 83,4%, έναντι 82,4% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε από τα 168 στα 190 ευρώ.



Θετικό πρόσημο καταγράφει η τουριστική κίνηση στη Μύκονο για το 2026, με τις αεροπορικές αφίξεις να παρουσιάζουν αύξηση, την αγορά των ιδιωτικών αεροσκαφών να διατηρεί τη δυναμική της και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις να εμφανίζουν ενθαρρυντικές προοπτικές.Παράλληλα, το νησί εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους προορισμούς πολυτελούς τουρισμού στην Ελλάδα, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές.Τα παραπάνω προκύπτουν από τη συνοπτική έκθεση για την τουριστική κίνηση και τη διαμονή που δημοσιοποίησε στις 9 Οκτωβρίου τοσυγκεντρώνοντας στοιχεία και εκτιμήσεις από φορείς και έρευνες της τουριστικής αγοράς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου συνολικά, αριθμός αυξημένος κατά 5,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.Η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετική ένδειξη για τη ζήτηση που εξακολουθεί να συγκεντρώνει ο δημοφιλής κυκλαδίτικος προορισμός, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ των τουριστικών αγορών της Μεσογείου παραμένει ιδιαίτερα έντονος. Παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για την πορεία του τουρισμού στο νησί, τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων δείχνουν ότι η Μύκονος εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικό αριθμό ταξιδιωτών.Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τις αφίξεις, έναν τομέα που συνδέεται με την αγορά του τουρισμού υψηλών εισοδημάτων. Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 σημειώθηκε αύξηση 1,7% στις αφίξεις ιδιωτικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, με τον αριθμό των επιβατών που μετακινήθηκαν με αυτά να ανέρχεται σε 5.089. Η παρουσία ιδιωτικών αεροσκαφών αποτελεί διαχρονικά χαρακτηριστικό της τουριστικής ταυτότητας του νησιού, το οποίο προσελκύει επιχειρηματίες, επισκέπτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας και ταξιδιώτες που αναζητούν υπηρεσίες πολυτελούς φιλοξενίας.Ιδιαίτερα θετικές εμφανίζονται οι εκτιμήσεις για την αγορά τωνη οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημαντικό τμήμα του τουριστικού προϊόντος της Μυκόνου. Σύμφωνα με έρευνα της STAMA Greece, η πληρότητα των συγκεκριμένων καταλυμάτων εκτιμάται ότι θα εμφανίσει αύξηση της τάξης του 21% σε σύγκριση με τη σεζόν του 2025, ενώ η μέση τιμή διανυκτέρευσης προβλέπεται να κινηθεί υψηλότερα κατά 7%. Παράλληλα, η διάρκεια παραμονής στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης υπολογίζεται στις επτά έως οκτώ διανυκτερεύσεις.Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία που έχει αποκτήσει η συγκεκριμένη αγορά για το νησί, καθώς ένα μέρος των επισκεπτών επιλέγει ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα και πολυτελείς βίλες για τη διαμονή του. Η ενίσχυση της ζήτησης για τέτοιου είδους καταλύματα δημιουργεί νέες προοπτικές για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων, ενώ παράλληλα εντείνει τον ανταγωνισμό με τις παραδοσιακές ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντως, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η έρευνα της STAMA Greece δεν συνοδεύεται από αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας και της ποιότητας των δεδομένων της, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιφυλακτική ερμηνεία των εκτιμήσεων.Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα της έκθεσης αφορά τη διεθνή εικόνα της Μυκόνου ως προορισμού πολυτελών διακοπών. Στο πλαίσιο έρευνας συνεργατών του New York Tourism Advisory Group, που πραγματοποιήθηκε για το πρόγραμμα Mykonos Promo, περισσότεροι από 450 επαγγελματίες τουριστικών γραφείων πολυτελών ταξιδιών κλήθηκαν να αναφέρουν ποιους ελληνικούς προορισμούς θεωρούν κατάλληλους για πολυτελείς διακοπές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το σύνολο των συμμετεχόντων αναγνώρισε τη Μύκονο ως luxury destination.Η έρευνα κάλυψε σημαντικές αγορές της Βόρειας Αμερικής, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι, το Σικάγο, η Ουάσιγκτον, η Βοστώνη, το Σαν Φρανσίσκο και το Τορόντο. Μετά τη Μύκονο αναφέρθηκαν η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Κρήτη και η Αθήνα. Το συγκεκριμένο εύρημα αποτυπώνει την ισχυρή αναγνωρισιμότητα του νησιού μεταξύ των επαγγελματιών της αγοράς πολυτελών ταξιδιών, χωρίς ωστόσο να αποτελεί συνολική κατάταξη των ελληνικών προορισμών βάσει πραγματικών αφίξεων ή οικονομικών επιδόσεων.Ιδιαίτερη σημασία για τη Μύκονο έχει ηκαθώς οι επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγονται στις κατηγορίες ταξιδιωτών με υψηλή κατά κεφαλήν δαπάνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2026 οι αφίξεις Αμερικανών ταξιδιωτών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 8,2%, φτάνοντας περίπου τις 829.900. Παρά τη μείωση αυτή, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την ίδια αγορά αυξήθηκαν κατά 7,9%, αγγίζοντας τα 1,063 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρότι λιγότεροι Αμερικανοί επισκέφθηκαν την Ελλάδα, η συνολική δαπάνη τους ήταν μεγαλύτερη.Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Mykonos Promo δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επισκεπτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από τις χώρες του Κόλπου, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία. Στις αγορές ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται και η Λατινική Αμερική, η οποία εκτιμάται ότι διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των διεθνών ταξιδιών.Η εικόνα της Μυκόνου καταγράφεται σε μια χρονιά κατά την οποία ο ελληνικός τουρισμός παρουσιάζει συνολικά ανοδική πορεία. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα έφτασε τους 20,04 εκατομμύρια ταξιδιώτες, έναντι 18,45 εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 12% και διαμορφώθηκαν στα 13,52 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η μέση πληρότητα των ξενοδοχειακών δωματίων σε πανελλαδικό επίπεδο ανήλθε τον Ιούλιο στο 83,4%, έναντι 82,4% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε από τα 168 στα 190 ευρώ.

Παρά τη θετική εικόνα που αποτυπώνεται στα στοιχεία των αφίξεων, η συνολική οικονομική αποτίμηση της τουριστικής περιόδου στη Μύκονο παραμένει ένα ζήτημα που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Και αυτό διότι ο αριθμός των επισκεπτών δεν αποτελεί τον μοναδικό δείκτη επιτυχίας μιας τουριστικής σεζόν. Εξίσου σημαντικά είναι τα χρήματα που δαπανούν οι ταξιδιώτες, η διάρκεια της παραμονής τους και ο βαθμός στον οποίο η τουριστική δραστηριότητα ενισχύει την τοπική οικονομία.



Μια αύξηση στις αφίξεις μπορεί να συνοδεύεται από μικρότερη μέση κατανάλωση ή από διαφοροποίηση στις ταξιδιωτικές συνήθειες των επισκεπτών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τα έσοδα των επιχειρήσεων. Στην περίπτωση της Μυκόνου, όπου το κόστος λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και οι απαιτήσεις για υπηρεσίες υψηλού επιπέδου είναι ιδιαίτερα αυξημένα, η οικονομική απόδοση της σεζόν αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.



Η ίδια η έκθεση επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη συνολική οικονομική επίδοση της φετινής περιόδου. Επομένως, η αύξηση κατά 5,6% των αεροπορικών αφίξεων αποτελεί σαφή ένδειξη ενισχυμένης επιβατικής κίνησης, όχι όμως και απόδειξη ότι οι επιχειρήσεις του νησιού κατέγραψαν ανάλογη αύξηση στον κύκλο εργασιών τους.



Σε κάθε περίπτωση, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η Μύκονος εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή θέση στον διεθνή τουριστικό χάρτη, προσελκύοντας σημαντικό αριθμό επισκεπτών και διατηρώντας την αναγνωρισιμότητά της ως προορισμού πολυτελών διακοπών. Το μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των αφίξεων, αλλά αφορά κυρίως τη δυνατότητα του νησιού να μετατρέπει τη διεθνή αναγνωρισιμότητά του σε ουσιαστικό οικονομικό όφελος, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά που το καθιέρωσαν στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.