Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Δεσκάτη Γρεβενών
ΕΛΛΑΔΑ
Γρεβενά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πυροσβεστική Φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Δεσκάτη Γρεβενών

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Δεσκάτη Γρεβενών
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα.

Ο Δήμος Δεσκάτης συνέδραμε στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
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