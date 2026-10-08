Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Δεσκάτη Γρεβενών
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Δεσκάτη Γρεβενών
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα.
Ο Δήμος Δεσκάτης συνέδραμε στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα.
Ο Δήμος Δεσκάτης συνέδραμε στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
UPD:
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