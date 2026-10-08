Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Κοζάνη
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Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Κοζάνη

Κατασχέθηκαν 1.376,9 γραμμάρια υγρού μείγματος ναρκωτικής ουσίας «lean», ζυγαριά ακριβείας, δύο ρόπαλα, οκτώ μπουκάλια με υπολείμματα συστατικών του ναρκωτικού και ένα κινητό τηλέφωνο

Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Κοζάνη
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Ένας 22χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην πόλη της Κοζάνης.

Σε έλεγχο που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.376,9 γραμμάρια υγρού μείγματος ναρκωτικής ουσίας «lean», ζυγαριά ακριβείας, δύο ρόπαλα, οκτώ μπουκάλια με υπολείμματα συστατικών ουσιών του ναρκωτικού και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο 22χρονος με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στoν Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Κοζάνη
2 ΣΧΟΛΙΑ

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