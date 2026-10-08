Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Κοζάνη
Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Κοζάνη
Κατασχέθηκαν 1.376,9 γραμμάρια υγρού μείγματος ναρκωτικής ουσίας «lean», ζυγαριά ακριβείας, δύο ρόπαλα, οκτώ μπουκάλια με υπολείμματα συστατικών του ναρκωτικού και ένα κινητό τηλέφωνο
Ένας 22χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην πόλη της Κοζάνης.
Σε έλεγχο που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.376,9 γραμμάρια υγρού μείγματος ναρκωτικής ουσίας «lean», ζυγαριά ακριβείας, δύο ρόπαλα, οκτώ μπουκάλια με υπολείμματα συστατικών ουσιών του ναρκωτικού και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο 22χρονος με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στoν Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
Σε έλεγχο που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.376,9 γραμμάρια υγρού μείγματος ναρκωτικής ουσίας «lean», ζυγαριά ακριβείας, δύο ρόπαλα, οκτώ μπουκάλια με υπολείμματα συστατικών ουσιών του ναρκωτικού και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο 22χρονος με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στoν Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
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