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Ρόδος: Σε πλήρη επιφυλακή για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, φόβοι και για πυρκαγιές από κεραυνούς
Ρόδος: Σε πλήρη επιφυλακή για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, φόβοι και για πυρκαγιές από κεραυνούς
Τα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε πορτοκαλί ετοιμότητα – Περιπολίες και συνεχείς έλεγχοι από την Πολιτική Προστασία, χωρίς προβλήματα από την πρωινή βροχόπτωση
Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής, καθώς τα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε πορτοκαλί ετοιμότητα λόγω του ενδεχομένου εκδήλωσης ισχυρών βροχών και καταιγίδων.
Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, η πρώτη πρωινή βροχόπτωση, η οποία κατά τόπους ήταν ιδιαίτερα έντονη τόσο στην πόλη της Ρόδου όσο και σε άλλες περιοχές του νησιού, δεν προκάλεσε προβλήματα.
Οι υπηρεσίες του Δήμου, ωστόσο, παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ έχουν τεθεί σε λειτουργία και τα φυλάκια της Πολιτικής Προστασίας. Τα στελέχη της υπηρεσίας πραγματοποιούν περιπολίες σε διάφορα σημεία του νησιού, ελέγχοντας μεταξύ άλλων φρεάτια και περιοχές στις οποίες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν προβλήματα από έντονη βροχόπτωση.
Ο κ. Θωμάτος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισήμανε ότι ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην ηλεκτρική δραστηριότητα που συνοδεύει τις καταιγίδες.
Όπως εξήγησε, οι κεραυνοί αποτελούν έναν πρόσθετο κίνδυνο, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν εστίες πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε δασικές και αγροτικές περιοχές. Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του νησιού και θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, η πρώτη πρωινή βροχόπτωση, η οποία κατά τόπους ήταν ιδιαίτερα έντονη τόσο στην πόλη της Ρόδου όσο και σε άλλες περιοχές του νησιού, δεν προκάλεσε προβλήματα.
Οι υπηρεσίες του Δήμου, ωστόσο, παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ έχουν τεθεί σε λειτουργία και τα φυλάκια της Πολιτικής Προστασίας. Τα στελέχη της υπηρεσίας πραγματοποιούν περιπολίες σε διάφορα σημεία του νησιού, ελέγχοντας μεταξύ άλλων φρεάτια και περιοχές στις οποίες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν προβλήματα από έντονη βροχόπτωση.
Ο κ. Θωμάτος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισήμανε ότι ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην ηλεκτρική δραστηριότητα που συνοδεύει τις καταιγίδες.
Όπως εξήγησε, οι κεραυνοί αποτελούν έναν πρόσθετο κίνδυνο, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν εστίες πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε δασικές και αγροτικές περιοχές. Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του νησιού και θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
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