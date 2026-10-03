Έργο προοπτικής για την Ελλάδα. Έργο αναφοράς για την Ευρώπη
Άγιος Σάββας: Διεθνής μελέτη με ελληνική συμμετοχή για την πρώιμη ανίχνευση καρκίνου κεφαλής και τραχήλου με ΑΙ
Άγιος Σάββας: Διεθνής μελέτη με ελληνική συμμετοχή για την πρώιμη ανίχνευση καρκίνου κεφαλής και τραχήλου με ΑΙ
Το λογισμικό αναλύει ενδοσκοπικές εικόνες και βοηθά τους γιατρούς να εντοπίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ύποπτες βλάβες κεφαλής και τραχήλου
Ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο διεθνούς πολυκεντρικής μελέτης και αναμένεται να αξιοποιηθεί μελλοντικά στην κλινική πράξη, μπορεί να βοηθήσει τους ωτορινολαρυγγολόγους να διακρίνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και ευαισθησία αν μια βλάβη που εντοπίζουν κατά την ενδοσκόπηση είναι καρκινική, ή όχι.
«Στη μελέτη συμμετέχει ο "Άγιος Σάββας" ως μοναδικό νοσοκομείο από την Ελλάδα, σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες από την Ισπανία, την Ιταλία, την Κίνα και την Ινδία. Στο πλαίσιο συνεργασίας με έγκριτους επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας, αλλά και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βαρκελώνης, έχουν αξιοποιηθεί, με ανωνυμοποίηση των στοιχείων των ασθενών, αρχεία ενδοσκοπικών εικόνων και έχει αναπτυχθεί αυτό το λογισμικό» ανέφερε σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm και στην Τάνια Μαντουβάλου ο επιστημονικά υπεύθυνος του Εξειδικευμένου Ιατρείου Πρώιμης Ανίχνευσης Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου και διευθυντής του Τμήματος Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του «Αγίου Σάββα», Γεώργιος Κότσης. Επισήμανε μάλιστα ότι η ερευνητική προσπάθεια έχει ήδη οδηγήσει, σε δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων το «Otolaryngology - Head and Neck Surgery» και το «The Journal of Biomedical Signal Processing and Control. Σημειώνεται ότι το εν λόγω λογισμικό ΑΙ αποτελεί ερευνητικό εργαλείο και δεν είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται σήμερα στο Εξειδικευμένο Ιατρείο Πρώιμης Ανίχνευσης Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου του «Αγίου Σάββα». Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, ψηφιακές ενδοσκοπικές εικόνες από τη μεγάλη βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί στο Εξειδικευμένο Ιατρείο του «Αγίου Σάββα», γεγονός που επιτρέπει την καταγραφή και τη συγκριτική μελέτη των ευρημάτων.
«Στη μελέτη συμμετέχει ο "Άγιος Σάββας" ως μοναδικό νοσοκομείο από την Ελλάδα, σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες από την Ισπανία, την Ιταλία, την Κίνα και την Ινδία. Στο πλαίσιο συνεργασίας με έγκριτους επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας, αλλά και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βαρκελώνης, έχουν αξιοποιηθεί, με ανωνυμοποίηση των στοιχείων των ασθενών, αρχεία ενδοσκοπικών εικόνων και έχει αναπτυχθεί αυτό το λογισμικό» ανέφερε σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm και στην Τάνια Μαντουβάλου ο επιστημονικά υπεύθυνος του Εξειδικευμένου Ιατρείου Πρώιμης Ανίχνευσης Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου και διευθυντής του Τμήματος Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του «Αγίου Σάββα», Γεώργιος Κότσης. Επισήμανε μάλιστα ότι η ερευνητική προσπάθεια έχει ήδη οδηγήσει, σε δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων το «Otolaryngology - Head and Neck Surgery» και το «The Journal of Biomedical Signal Processing and Control. Σημειώνεται ότι το εν λόγω λογισμικό ΑΙ αποτελεί ερευνητικό εργαλείο και δεν είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται σήμερα στο Εξειδικευμένο Ιατρείο Πρώιμης Ανίχνευσης Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου του «Αγίου Σάββα». Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, ψηφιακές ενδοσκοπικές εικόνες από τη μεγάλη βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί στο Εξειδικευμένο Ιατρείο του «Αγίου Σάββα», γεγονός που επιτρέπει την καταγραφή και τη συγκριτική μελέτη των ευρημάτων.
1.200 ασθενείς μέχρι σήμερα στο Εξειδικευμένο Ιατρείο Πρώιμης Ανίχνευσης Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου«Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2020, το Ιατρείο έχει εξετάσει περισσότερους από 1.200 ασθενείς, ενώ έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 3.300 αρχεία και έχει συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ψηφιακό αρχείο με περισσότερες από 46.500 ενδοσκοπικές εικόνες». Όπως εξηγεί ο κ. Κότσης, στο Ιατρείο χρησιμοποιείται η τεχνολογία NBI (Narrow Band Imaging). «Πρόκειται για τεχνολογία που, εκτός από το συμβατικό λευκό φως, επιτρέπει στον γιατρό, με έναν απλό διακόπτη, να αλλάζει το φίλτρο του φωτισμού και να εξετάζει τους ιστούς με συγκεκριμένα μήκη κύματος φωτός. Σε συνδυασμό με την υψηλή ανάλυση του ενδοσκοπικού συστήματος, η τεχνολογία αυτή μπορεί να αναδείξει λεπτομέρειες και αλλοιώσεις που ενδέχεται να μην είναι εμφανείς με την απλή ενδοσκόπηση». Υπάρχουν δηλαδή αλλοιώσεις που μπορεί να μην είναι εμφανείς με τη συμβατική ενδοσκόπηση και να αναδεικνύονται με την τεχνολογία NBI; «Έχουμε αντιμετωπίσει ασθενείς που είχαν παραπεμφθεί με την υποψία καρκίνου, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν καρκινική βλάβη, οπότε αυτό επέτρεψε την παρακολούθησή τους και την αποφυγή άσκοπων χειρουργικών επεμβάσεων. Από την άλλη πλευρά, έχουν έρθει και ασθενείς με βλάβες που είχαν χαρακτηριστεί ως απλοί πολύποδες, ή καλοήθεις αλλοιώσεις και με την συγκεκριμένη τεχνολογία αναδείχθηκαν ως προκαρκινικές ή αρχόμενες καρκινικές αλλοιώσεις του λάρυγγα. Για τον ασθενή αυτό σημαίνει, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, μικρότερη ταλαιπωρία και πιο στοχευμένη διαγνωστική διαδικασία».
Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν αντικαθιστά τη βιοψίαΟ κ. Κότσης διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν αντικαθιστά τη βιοψία και την ιστολογική εξέταση. «Μπορεί όμως, να βοηθήσει τον γιατρό να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια από ποιο σημείο πρέπει να ληφθεί η βιοψία. Παράλληλα, η ψηφιακή καταγραφή επιτρέπει την επαναληπτική ενδοσκόπηση και τη σύγκριση των εικόνων στον χρόνο, ώστε μια ύποπτη ή προκαρκινική αλλοίωση να μπορεί να παρακολουθείται στενά». Ο διευθυντής του Τμήματος Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του «Αγίου Σάββα» ανέφερε ακόμη ότι σταδιακά αρχίζουν να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία και άλλες ομάδες γιατρών στην Ελλάδα. Όπως σημείωσε, ωστόσο, o «Άγιος Σάββας» ήταν από τα πρώτα νοσοκομεία που ξεκίνησαν τον συγκεκριμένο ενδοσκοπικό έλεγχο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα