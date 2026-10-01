Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

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Η ΑΒ Βασιλόπουλος, η Mars, ο παγκόσμιος ηγέτης στη φροντίδα ζώων συντροφιάς, και η Dogs’ Voice ενώνουν τις δυνάμεις τους, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει από κοντά ζωάκια που αναζητούν το νέο τους σπίτι, αλλά και να ενημερωθεί για όσα σημαίνει στην πράξη η υιοθεσία και η υπεύθυνη κηδεμονία. Όλα αυτά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, που εορτάζει κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου.

Μία ημέρα πριν, λοιπόν, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 14:00, στο κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, στο 20ό χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη Νέα Ερυθραία, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν ζωάκια που βρίσκονται σε αναζήτηση μόνιμης οικογένειας. Ανάμεσά τους θα είναι και ζωάκια που διασώθηκαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και σήμερα χρειάζονται ένα ασφαλές σπίτι και μια νέα αρχή.

Η πρωτοβουλία αποκτά ακόμη πιο έμπρακτο χαρακτήρα μέσα από την ενεργή συμμετοχή εθελοντών εργαζομένων της ΑΒ Βασιλόπουλος και της Mars, οι οποίοι θα στηρίξουν τη δράση και θα συμβάλουν στην προσπάθεια να γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι επισκέπτες τα ζώα που αναζητούν οικογένεια. Για τους ανθρώπους της Mars, η συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου Mars Global Adoption Weekend, μιας διεθνούς πρωτοβουλίας που έχει στο επίκεντρο την υπεύθυνη υιοθεσία κατοικιδίων. Παράλληλα, η Mars θα βρίσκεται στη δράση με έναν πιο ενημερωτικό ρόλο, παρέχοντας στο κοινό χρήσιμα tips και πρακτικές συμβουλές για την ασφαλή και υπεύθυνη υιοθεσία, αλλά και για την καθημερινή φροντίδα ενός κατοικίδιου. Έτσι, το event δεν περιορίζεται στη γνωριμία με τα ζώα, αλλά δημιουργεί έναν χώρο ενημέρωσης γύρω από τις ανάγκες τους και τις ευθύνες που συνοδεύουν την απόφαση να τα πάρει κάποιος σπίτι του.





Στη δράση συμμετέχει και η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, φέρνοντας στο επίκεντρο ζώα που χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία. Η γνωριμία μαζί τους δεν αποτελεί, ωστόσο, απλώς μια ευκαιρία να βρεθεί ένα σπίτι. Αποτελεί και ένα βήμα προς μια πιο συνειδητή προσέγγιση της υιοθεσίας, με την ενημέρωση να έχει εξίσου σημαντικό ρόλο με την ίδια την απόφαση.

Γιατί η υιοθεσία ενός ζώου συντροφιάς δεν τελειώνει τη στιγμή που ανοίγει η πόρτα ενός νέου σπιτιού. Αντίθετα, τη στιγμή εκείνη ξεκινά μια σχέση που απαιτεί σταθερή φροντίδα, συνέπεια και υπευθυνότητα. Η καθημερινή φροντίδα, η κάλυψη των αναγκών του ζώου και η δημιουργία ενός ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος αποτελούν μια μακροχρόνια δέσμευση, που χρειάζεται να ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες και την ετοιμότητα του ανθρώπου ή της οικογένειας που την αναλαμβάνει.

Αυτό είναι και το μήνυμα πίσω από την κοινή πρωτοβουλία της ΑΒ Βασιλόπουλος, της Mars και της Dogs’ Voice: η ενίσχυση της υιοθεσίας να συνοδεύεται από ενημέρωση γύρω από την υπεύθυνη κηδεμονία ζώων συντροφιάς. Μια προσέγγιση που συνδέει την έμπρακτη υποστήριξη των ζώων με την ανάγκη για πιο συνειδητές και σταθερές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και τα κατοικίδιά τους.

Και ειδικά για τα ζώα που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, η ημέρα αυτή αποκτά μια ακόμη πιο ουσιαστική διάσταση: την ευκαιρία να αφήσουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και να κάνουν το επόμενο βήμα, αυτή τη φορά προς ένα ασφαλές και μόνιμο σπίτι…