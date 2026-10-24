Επίθεση Μασκ στο Κίεβο: Παραβιάσατε τους όρους χρήσης του Starlink, δεν το φτιάξαμε για δολοφονίες ανθρώπων
Ο ιδιοκτήτης της Space X απάντησε και στις καταγγελίες της Ουκρανίας για εσκεμμένη περιορισμό στην χρήση του προς όφελος της Ρωσίας λέγοντας ότι τις αποφάσεις παίρνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ
«Ο ουκρανικός στρατός παραβίασε τους όρους χρήσης του Starlink, χρησιμοποιώντας το για επιθετικά πλήγματα με drones με σκοπό τη θανάτωση ανθρώπων», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας που τοποθετήθηκε και για τις κατηγορίες της Ουκρανίας αναφορικά με εσκεμμένο περιορισμό στη λειτουργία του Starlink με σκοπό να διευκολυνθούν οι ρωσικές επιθέσεις, «τυφλώνοντας» ουσιαστικά την αεράμυνα της.
«Το Starshield, ένα διαφορετικό σύστημα, ελέγχεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το τι θα αποφασίσουν να κάνουν με αυτό, είναι δική τους υπόθεση», ανέφερε και πρόσθεσε: «Το Starlink παραμένει ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας, καθώς είναι το μοναδικό σύστημα που δεν μπορεί να υποστεί παρεμβολές ή να καταστραφεί από έκρηξη — τουλάχιστον προς το παρόν. Αν το Starlink απενεργοποιούνταν, το ουκρανικό μέτωπο θα κατέρρεε αμέσως. Αυτό ΔΕΝ αποτελεί απειλή, είναι απλώς μια διαπίστωση γεγονότων».
Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση, ο Μασκ τονίζει ότι «το Starlink υπήρξε καθοριστικό στο να εμποδίσει τη Ρωσία να καταλάβει την Ουκρανία κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, καθώς όλα τα άλλα μέσα επικοινωνίας είχαν καταστραφεί ή υποστεί παρεμβολές από τη ρωσική πλευρά».
Σημειώνεται ότι σε άρθρο της η Wall Street Journal την περασμένη Τρίτη ανέφερε ότι ο Έλον Μασκ είχε ζητήσει να περιοριστούν οι υπηρεσίες του δορυφορικού δικτύου Starshield στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι ο πολυδισεκατομμυριούχος έχει τονίσει ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί στο σύστημα θα αποφασίζονται τελικά από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Έλον Μασκ
«Η χρήση του Starlink —μιας εμπορικής υπηρεσίας για πολίτες— για επιθετικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) με σκοπό τη θανάτωση ανθρώπων, δεν επιτρεπόταν ποτέ, ούτε θα έπρεπε να επιτρέπεται.
Το Starshield, ένα διαφορετικό σύστημα, ελέγχεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το τι θα αποφασίσουν να κάνουν με αυτό, είναι δική τους υπόθεση.
Ο ουκρανικός στρατός παραβίασε τους όρους χρήσης του Starlink, χρησιμοποιώντας το για επιθετικά πλήγματα με drones με σκοπό τη θανάτωση ανθρώπων. Αυτό το κενό έκλεισε την περασμένη εβδομάδα.
Το Starlink παραμένει ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας, καθώς είναι το μοναδικό σύστημα που δεν μπορεί να υποστεί παρεμβολές ή να καταστραφεί από έκρηξη — τουλάχιστον προς το παρόν. Αν το Starlink απενεργοποιούνταν, το ουκρανικό μέτωπο θα κατέρρεε αμέσως. Αυτό ΔΕΝ αποτελεί απειλή, είναι απλώς μια διαπίστωση γεγονότων.
Το Starlink υπήρξε επίσης καθοριστικό στο να εμποδίσει τη Ρωσία να καταλάβει την Ουκρανία κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, καθώς όλα τα άλλα μέσα επικοινωνίας είχαν καταστραφεί ή υποστεί παρεμβολές από τη ρωσική πλευρά.
Η SpaceX έχει προσφέρει περισσότερα για την υπεράσπιση της Ουκρανίας από οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία στον πλανήτη — και με τεράστια διαφορά.
Τούτου λεχθέντος, το μόνο που τρέφω για τους κακόβουλους πολεμοκάπηλους —που επιδίδονται σε επίδειξη ηθικής ανωτερότητας ενώ προωθούν μια ατέρμονη σφαγή, χωρίς να προσφέρουν καμία ρεαλιστική λύση στη σύγκρουση— είναι ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ. Να καείτε στην κόλαση.
Correct. Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be. Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them. Ukraine military violated Starlink terms of service and used it for offensive drone strikes to kill people. That loophole was closed last week. Starlink remains critical to the defense of Ukraine, as it is the only system that cannot be jammed or blown up, at least for now. Were Starlink to be turned off, the Ukrainian front line would collapse immediately. This is NOT a threat, it is simply a statement of fact. Starlink was also crucial to preventing Russia from overrunning Ukraine in the early days of the war, as all other means of communication were destroyed or jammed by Russia. SpaceX has done more to defend Ukraine than any private company on Earth BY FAR. That said, I have nothing but UTTER CONTEMPT for the virtue-signaling evil warmongers who push for endless slaughter and offer no realistic solution to the conflict. May you burn in hell. End of story.— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026
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