Επίθεση Μασκ στο Κίεβο: Παραβιάσατε τους όρους χρήσης του Starlink, δεν το φτιάξαμε για δολοφονίες ανθρώπων
ΚΟΣΜΟΣ
Έλον Μασκ Starlink Starshield Space X ΗΠΑ Ουκρανία Ρωσία

Επίθεση Μασκ στο Κίεβο: Παραβιάσατε τους όρους χρήσης του Starlink, δεν το φτιάξαμε για δολοφονίες ανθρώπων

Ο ιδιοκτήτης της Space X απάντησε και στις καταγγελίες της Ουκρανίας για εσκεμμένη περιορισμό στην χρήση του προς όφελος της Ρωσίας λέγοντας ότι τις αποφάσεις παίρνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ

Επίθεση Μασκ στο Κίεβο: Παραβιάσατε τους όρους χρήσης του Starlink, δεν το φτιάξαμε για δολοφονίες ανθρώπων
126 ΣΧΟΛΙΑ
Ευθεία επίθεση κατά της Ουκρανίας εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ θεωρώντας ότι το Κίεβο παραβίασε τους όρους χρήσης του χρησιμοποιώντας το για χτυπήματα εναντίον ρωσικών στόχων με drones «με σκοπό τη θανάτωση ανθρώπων».

«Ο ουκρανικός στρατός παραβίασε τους όρους χρήσης του Starlink, χρησιμοποιώντας το για επιθετικά πλήγματα με drones με σκοπό τη θανάτωση ανθρώπων», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας που τοποθετήθηκε και για τις κατηγορίες της Ουκρανίας αναφορικά με εσκεμμένο περιορισμό στη λειτουργία του Starlink με σκοπό να διευκολυνθούν οι ρωσικές επιθέσεις, «τυφλώνοντας» ουσιαστικά την αεράμυνα της. 

«Το Starshield, ένα διαφορετικό σύστημα, ελέγχεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το τι θα αποφασίσουν να κάνουν με αυτό, είναι δική τους υπόθεση», ανέφερε και πρόσθεσε: «Το Starlink παραμένει ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας, καθώς είναι το μοναδικό σύστημα που δεν μπορεί να υποστεί παρεμβολές ή να καταστραφεί από έκρηξη — τουλάχιστον προς το παρόν. Αν το Starlink απενεργοποιούνταν, το ουκρανικό μέτωπο θα κατέρρεε αμέσως. Αυτό ΔΕΝ αποτελεί απειλή, είναι απλώς μια διαπίστωση γεγονότων».

Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση, ο Μασκ τονίζει ότι «το Starlink υπήρξε καθοριστικό στο να εμποδίσει τη Ρωσία να καταλάβει την Ουκρανία κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, καθώς όλα τα άλλα μέσα επικοινωνίας είχαν καταστραφεί ή υποστεί παρεμβολές από τη ρωσική πλευρά».

Σημειώνεται ότι σε άρθρο της η Wall Street Journal την περασμένη Τρίτη ανέφερε ότι ο Έλον Μασκ είχε ζητήσει να περιοριστούν οι υπηρεσίες του δορυφορικού δικτύου Starshield στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι ο πολυδισεκατομμυριούχος έχει τονίσει ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί στο σύστημα θα αποφασίζονται τελικά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Έλον Μασκ

«Η χρήση του Starlink —μιας εμπορικής υπηρεσίας για πολίτες— για επιθετικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) με σκοπό τη θανάτωση ανθρώπων, δεν επιτρεπόταν ποτέ, ούτε θα έπρεπε να επιτρέπεται.

Το Starshield, ένα διαφορετικό σύστημα, ελέγχεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το τι θα αποφασίσουν να κάνουν με αυτό, είναι δική τους υπόθεση.

Ο ουκρανικός στρατός παραβίασε τους όρους χρήσης του Starlink, χρησιμοποιώντας το για επιθετικά πλήγματα με drones με σκοπό τη θανάτωση ανθρώπων. Αυτό το κενό έκλεισε την περασμένη εβδομάδα.

Κλείσιμο
Το Starlink παραμένει ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας, καθώς είναι το μοναδικό σύστημα που δεν μπορεί να υποστεί παρεμβολές ή να καταστραφεί από έκρηξη — τουλάχιστον προς το παρόν. Αν το Starlink απενεργοποιούνταν, το ουκρανικό μέτωπο θα κατέρρεε αμέσως. Αυτό ΔΕΝ αποτελεί απειλή, είναι απλώς μια διαπίστωση γεγονότων.

Το Starlink υπήρξε επίσης καθοριστικό στο να εμποδίσει τη Ρωσία να καταλάβει την Ουκρανία κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, καθώς όλα τα άλλα μέσα επικοινωνίας είχαν καταστραφεί ή υποστεί παρεμβολές από τη ρωσική πλευρά.

Η SpaceX έχει προσφέρει περισσότερα για την υπεράσπιση της Ουκρανίας από οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία στον πλανήτη — και με τεράστια διαφορά.

Τούτου λεχθέντος, το μόνο που τρέφω για τους κακόβουλους πολεμοκάπηλους —που επιδίδονται σε επίδειξη ηθικής ανωτερότητας ενώ προωθούν μια ατέρμονη σφαγή, χωρίς να προσφέρουν καμία ρεαλιστική λύση στη σύγκρουση— είναι ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ. Να καείτε στην κόλαση.

Τέλος συζήτησης.»

126 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης