Επίθεση Μασκ στο Κίεβο: Παραβιάσατε τους όρους χρήσης του Starlink, δεν το φτιάξαμε για δολοφονίες ανθρώπων

Ο ιδιοκτήτης της Space X απάντησε και στις καταγγελίες της Ουκρανίας για εσκεμμένη περιορισμό στην χρήση του προς όφελος της Ρωσίας λέγοντας ότι τις αποφάσεις παίρνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ