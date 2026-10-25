Δελημπαλταδάκης: «Καλώ όλα τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ να παραιτηθούμε»

Το μοναδικό ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης πήρε ξεκάθαρη θέση λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου





Λίγο πριν γίνει η συνεδρίαση είχαμε και την πρώτη δημόσια τοποθέτηση ενός μέλους του ΔΣ της ΕΟΚ και συγκεκριμένα του Τάσου Δελημπαλταδάκη, γνωστός άλλοτε ατζέντης αθλητών ο οποίος είναι και ο μοναδικός ανεξάρτητος στο συγκεκριμένο συμβούλιο. Με ανοικτή επιστολή του ζητά την παραίτηση όλων των μελών καθώς θεωρεί ότι τα σωματεία πρέπει να έχουν τον λόγο





«Προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ.



Συνάδελφοι, θα μιλήσω έξω από τα δόντια.







«Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Τον λόγο να έχουν τα σωματεία.»



Οι τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και η



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Σήμερα πιστεύω περισσότερο από ποτέ ότι το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται μια πραγματικά νέα αρχή.



Η παραίτηση ενός Προέδρου δεν αρκεί, αν όλα τα υπόλοιπα παραμείνουν ίδια.



Για τον λόγο αυτό, καλώ δημόσια όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ να αναλάβουμε συλλογικά την ευθύνη μας και να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε παραίτηση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα εντολή από τα σωματεία.



Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το μεσημέρι (16:30) προκειμένου να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του μετά την παραίτηση που υπέβαλλε ο Βαγγέλης Λιόλιος (προλαβαίνοντας μια πιθανή επιβολή περιοριστικού όρου απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθληγμα).Λίγο πριν γίνει η συνεδρίαση είχαμε και την πρώτη δημόσια τοποθέτηση ενός μέλους του ΔΣ της ΕΟΚ και συγκεκριμένα του Τάσου Δελημπαλταδάκη, γνωστός άλλοτε ατζέντης αθλητών ο οποίος είναι και ο μοναδικός ανεξάρτητος στο συγκεκριμένο συμβούλιο. Με ανοικτή επιστολή του ζητά την παραίτηση όλων των μελών καθώς θεωρεί ότι τα σωματεία πρέπει να έχουν τον λόγοΑναλυτικά η τοποθέτησή του:«Προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ.Συνάδελφοι, θα μιλήσω έξω από τα δόντια.Μπορεί να μην έχουμε όλοι προσωπικές ευθύνες για όσα συμβαίνουν. Όμως, το αποτέλεσμα μάς κρίνει όλους. Και όταν το αποτέλεσμα δείχνει αποτυχία, δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν συμβαίνει τίποτα.«Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Τον λόγο να έχουν τα σωματεία.»Οι τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και η παραίτηση του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί καθαρές θέσεις, γενναίες αποφάσεις και ανάληψη ευθύνης από όλους.Δεν είναι ώρα για μισόλογα, θεωρίες και επικοινωνιακές διαχειρίσεις. Είναι ώρα για πράξεις.Σήμερα πιστεύω περισσότερο από ποτέ ότι το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται μια πραγματικά νέα αρχή.Η παραίτηση ενός Προέδρου δεν αρκεί, αν όλα τα υπόλοιπα παραμείνουν ίδια.Για τον λόγο αυτό, καλώ δημόσια όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ να αναλάβουμε συλλογικά την ευθύνη μας και να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε παραίτηση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα εντολή από τα σωματεία.

Ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, δηλώνω ξεκάθαρα ότι είμαι έτοιμος να παραιτηθώ άμεσα, εφόσον παραιτηθούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



Δεν πρόκειται, όμως, να παραιτηθώ μεμονωμένα, παραχωρώντας ουσιαστικά τη θέση μου σε πρόσωπο της παράταξης του απερχόμενου Προέδρου και συμβάλλοντας, έστω και στο ελάχιστο, στην παράταση της ζωής του σημερινού ΔΣ.



Το ελληνικό μπάσκετ δεν χρειάζεται μια απλή αλλαγή προσώπων. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, διαφάνεια, ενότητα και μια νέα αρχή.



Και αυτή τη νέα αρχή δεν θα την αποφασίσουμε μεταξύ μας.



Θα την αποφασίσουν τα σωματεία. Αυτά πρέπει να μας κρίνουν όλους, χωρίς εξαιρέσεις.



Καλώ, λοιπόν, τους συναδέλφους μου στο ΔΣ να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, αφήνοντας στην άκρη προσωπικές επιδιώξεις και παραταξιακούς υπολογισμούς.



Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε όλοι την ευθύνη μας. Όχι για να αλλάξει απλώς ο Πρόεδρος, αλλά για να αλλάξει πραγματικά σελίδα το ελληνικό μπάσκετ.

Γιατί το μπάσκετ είναι μεγαλύτερο από πρόσωπα, παρατάξεις και διοικήσεις.



Η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι συνέχεια της προηγούμενης.



Η νέα εποχή του ελληνικού μπάσκετ πρέπει να αρχίσει τώρα».



Δελημπαλταδάκης Τάσος, Ανεξάρτητο μέλος ΔΣ ΕΟΚ