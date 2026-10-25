«Δεν ξέρω πότε θα μπορέσω να μετακινήσω το λουράκι της Μιλού»: Συγκινεί ο TikToker για το σκυλάκι του
«Δεν ξέρω πότε θα μπορέσω να μετακινήσω το λουράκι της Μιλού»: Συγκινεί ο TikToker για το σκυλάκι του
«Έχει περάσει μια εβδομάδα που δεν το έχω ακουμπήσει. Μια εβδομάδα χωρίς το Μιλουκάκι μου» έγραψε ο Γρηγόρης Κορπίδης
Μια συγκινητική ανάρτηση για τη Μιλού, τη σκυλίτσα του που πέθανε στα 16 της χρόνια, έκανε ο Γρηγόρης Κορπίδης, μία εβδομάδα αφότου την έχασε.
Ο TikToker μοιράστηκε μια φωτογραφία της Μιλούς και αποκάλυψε ότι το λουράκι της παραμένει πάνω στο έπιπλο του χολ, όπως το άφηνε κάθε φορά που επέστρεφαν από τις βόλτες. Αποκαλύπτει ότι από τη μέρα που έχασε το Τζακ Ράσελ, που είχε κερδίσει την αγάπη χιλιάδων χρηστών, δεν το έχει αγγίξει και δεν γνωρίζει πότε θα μπορέσει να το μετακινήσει ξανά.
Στην ανάρτησή του, αναφέρει:
«Μία εβδομάδα
Το λουράκι της είναι ακόμα στο ίδιο σημείο, πάνω στο έπιπλο στο χολ.
Εκεί που το άφηνα πάντα όταν γυρίζαμε από τις βόλτες μας και το έπαιρνα κάθε φορά που ετοιμαζόμασταν να φύγουμε.
Έχει περάσει μια εβδομάδα που δεν το έχω ακουμπήσει. Μια εβδομάδα χωρίς το Μιλουκάκι μου.
Δεν ξέρω πότε θα μπορέσω να το μετακινήσω. Προς το παρόν, μου αρέσει να το βλέπω εκεί. Σαν να μην έχουν αλλάξει όλα».
Ο TikToker μοιράστηκε μια φωτογραφία της Μιλούς και αποκάλυψε ότι το λουράκι της παραμένει πάνω στο έπιπλο του χολ, όπως το άφηνε κάθε φορά που επέστρεφαν από τις βόλτες. Αποκαλύπτει ότι από τη μέρα που έχασε το Τζακ Ράσελ, που είχε κερδίσει την αγάπη χιλιάδων χρηστών, δεν το έχει αγγίξει και δεν γνωρίζει πότε θα μπορέσει να το μετακινήσει ξανά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στην ανάρτησή του, αναφέρει:
«Μία εβδομάδα
Το λουράκι της είναι ακόμα στο ίδιο σημείο, πάνω στο έπιπλο στο χολ.
Εκεί που το άφηνα πάντα όταν γυρίζαμε από τις βόλτες μας και το έπαιρνα κάθε φορά που ετοιμαζόμασταν να φύγουμε.
Έχει περάσει μια εβδομάδα που δεν το έχω ακουμπήσει. Μια εβδομάδα χωρίς το Μιλουκάκι μου.
Δεν ξέρω πότε θα μπορέσω να το μετακινήσω. Προς το παρόν, μου αρέσει να το βλέπω εκεί. Σαν να μην έχουν αλλάξει όλα».
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