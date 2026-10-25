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Συνελήφθη 26χρονος στην Καστοριά με 15 κιλά κάνναβης στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του
Συνελήφθη 26χρονος στην Καστοριά με 15 κιλά κάνναβης στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο αλλοδαπό να κινείται με το όχημα του και σε έλεγχο που διενήργησαν βρήκαν στο πορτ παγκάζ του οχήματος το σάκο με τις συσκευασίες της κάνναβης
Σε ένα σάκο είχε κρύψει ένας 26χρονος αλλοδαπός 14 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 15 κιλών.
Ο 26χρονος συνελήφθη για διακίνηση ποσότητας ναρκωτικών χθες το βράδυ (24/10) σε περιοχή της Καστοριάς μετά από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο αλλοδαπό να κινείται με το όχημα του και σε έλεγχο που διενήργησαν βρήκαν στο πορτ παγκάζ του οχήματος το σάκο με τις συσκευασίες της κάνναβης. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
Ο 26χρονος συνελήφθη για διακίνηση ποσότητας ναρκωτικών χθες το βράδυ (24/10) σε περιοχή της Καστοριάς μετά από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο αλλοδαπό να κινείται με το όχημα του και σε έλεγχο που διενήργησαν βρήκαν στο πορτ παγκάζ του οχήματος το σάκο με τις συσκευασίες της κάνναβης. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
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