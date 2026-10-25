Συνελήφθη 26χρονος στην Καστοριά με 15 κιλά κάνναβης στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο αλλοδαπό να κινείται με το όχημα του και σε έλεγχο που διενήργησαν βρήκαν στο πορτ παγκάζ του οχήματος το σάκο με τις συσκευασίες της κάνναβης