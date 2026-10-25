Η τούμπα της βασίλισσας Λετίθια που έγινε viral: Γλίστρησε και έπεσε στο κατάστρωμα αλιευτικού σκάφους, δείτε βίντεο

Η βασίλισσα της Ισπανίας έχασε την ισορροπία της κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Λιάνες – Συνεργάτες της έσπευσαν να τη βοηθήσουν, αλλά κατάφερε να σηκωθεί μόνη της