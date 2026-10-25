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Κεραυνός χτύπησε σπίτι στην Πρέβεζα και προκάλεσε πυρκαγιά που κατέστρεψε τη σοφίτα, βίντεο
Κεραυνός χτύπησε σπίτι στην Πρέβεζα και προκάλεσε πυρκαγιά που κατέστρεψε τη σοφίτα, βίντεο
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς οι ιδιοκτήτες του σπιτιού μένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απουσίαζαν την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά
Κεραυνός χτύπησε σπίτι σε διώροφη κατοικία στη Βαλανιδοράχη του Δήμου Πάργας και είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς και την πρόκληση σοβαρών υλικών ζημιών.
Η σοφίτα του σπιτιού καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 07:00 το πρωί ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο πρώτος όροφος. Καταστράφηκαν επίσης οικιακές συσκευές και αντικείμενα του σπιτιού.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο και να περιοριστούν οι υλικές ζημιές ήταν άμεση.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς οι ιδιοκτήτες της κατοικίας διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απουσίαζαν την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά.
Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται στην περιοχή και επιχειρεί για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.
Η σοφίτα του σπιτιού καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 07:00 το πρωί ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο πρώτος όροφος. Καταστράφηκαν επίσης οικιακές συσκευές και αντικείμενα του σπιτιού.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο και να περιοριστούν οι υλικές ζημιές ήταν άμεση.
Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται στην περιοχή και επιχειρεί για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.
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