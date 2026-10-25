Μήνυμα από τον κυβερνήτη της φρεγάτας «Κίμων»: Αν χρειαστεί, θα ανταπεξέλθουμε όπως και οι προγονοί μας

Το πρώτο ταξίδι από τη Γαλλία και η υποδοχή στη Θεσσαλονίκη

Όπως ανέφερε, οι περισσότερες φρεγάτες έχουν συνήθως ως κύρια αποστολή είτε την αντιαεροπορική είτε την ανθυποβρυχιακή άμυνα. Αντίθετα, η διαμόρφωση της «Κίμων» της επιτρέπει να εκτελεί ισότιμα διαφορετικές αποστολές.«Είναι ένα πλοίο που είναι ολοκληρωμένο και δεν υπολείπεται δυνατοτήτων σε καμία μορφή πολέμου», σημείωσε.Η φρεγάτα μπορεί να πραγματοποιεί αεράμυνα περιοχής, αμυντικές επιχειρήσεις σε μεγάλες αποστάσεις και υποστήριξη ειδικών επιχειρήσεων, διατηρώντας παράλληλα τις δυνατότητές της σε διαφορετικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.«Μπορεί να κάνει αεράμυνα περιοχής, μπορεί να κάνει αμυντικές δράσεις σε μεγάλες αποστάσεις, μπορεί να υποστηρίξει ειδικές επιχειρήσεις, μπορεί να κάνει όλα τα πράγματα ισάξια. Και αυτό του προσδίδει ένα μεγάλο διεκδικητικό πλεονέκτημα», υπογράμμισε.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχεδίαση της φρεγάτας, εξηγώντας ότι αποτελεί εξέλιξη της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε στις φρεγάτες FREMM του Γαλλικού Ναυτικού.Πρόκειται για μια σχεδίαση που έχει ήδη δοκιμαστεί επιχειρησιακά, καθώς φρεγάτες FREMM εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από τα πολεμικά ναυτικά της Γαλλίας και της Ιταλίας.«Ένα πλοίο που ήταν ήδη πολύ καλό, όταν το βελτιώνεις, είναι αυταπόδεικτο ότι θα είναι κάτι ακόμα καλύτερο», ανέφερε ο κυβερνήτης, εξηγώντας ότι η «Κίμων» ενσωματώνει βελτιώσεις σε διαφορετικά συστήματα, μέσα σε μια πιο συμπαγή σχεδίαση.Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το σύστημα ραντάρ.Ενώ οι φρεγάτες FREMM χρησιμοποιούσαν το περιστρεφόμενο ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών Herakles, η νέα φρεγάτα διαθέτει ένα πιο σύγχρονο σύστημα τεχνολογίας AESA, με μόνιμα σταθερά πάνελ ηλεκτρονικής σάρωσης.Η συγκεκριμένη τεχνολογική εξέλιξη αποτελεί, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη νέα γενιά φρεγατών.Ο αντιπλοίαρχος Κιζάνης επισήμανε επίσης ότι η «Κίμων» ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με δεδομένο το επιχειρησιακό περιβάλλον του Αιγαίου.Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται για ένα πλοίο που βρίσκεται πολύ κοντά σε «ό,τι χρειάζεται το Πολεμικό Ναυτικό αυτή τη στιγμή», ειδικά για τις επιχειρήσεις εντός του Αρχιπελάγους.Σημαντικό μέρος των δυνατοτήτων της φρεγάτας συνδέεται με τα οπλικά συστήματα που διαθέτει.Στην πλώρη του πλοίου βρίσκεται το πυροβόλο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους βλημάτων για την αντιμετώπιση ποικίλων στόχων.Στο ίδιο τμήμα βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του συστήματος κάθετης εκτόξευσης πυραύλων (VLS), μέσω του οποίου η φρεγάτα μπορεί να χρησιμοποιεί τους αντιαεροπορικούς πυραύλους της.Η «Κίμων» διαθέτει 32 θέσεις κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster, οι οποίοι αποτελούν βασικό μέρος των δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας του πλοίου.Ο κυβερνήτης εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι συνδυάζουν μεγάλη απόσταση αναχαίτισης με υψηλή ευελιξία, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αποφυγή τους από ένα εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος.«Εδώ στην πλώρη είναι οι βληματοδόχοι των πυραύλων Αστέρ. Συνολικά έχουμε 32 εκτοξευτήρες δυνατότητα εκτόξευσης, τα οποία σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη δυνατότητα που έχουν για απόσταση αναχαίτισης και τα κινηματικά στοιχεία του πυραύλου που έχουν μεγάλη ευελιξία, χειρισμό G, πολλαπλάσιων αυτών που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα μαχητικό αεροσκάφος, δημιουργούν πολύ δύσκολες συνθήκες για να αποδράσει ένα μαχητικό που θα κληθεί να επιτεθεί εναντίον μας ή έστω και να μας πλησιάσει», ανέφερε.Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυνατότητα αντιμετώπισης διαφορετικών εναέριων απειλών αποτέλεσε βασικό στοιχείο του σχεδιασμού της φρεγάτας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις που έχουν καταγραφεί στον σύγχρονο πόλεμο, ιδιαίτερα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.Ο αντιπλοίαρχος Κιζάνης σημείωσε ότι η σχεδίαση της συγκεκριμένης κλάσης έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων πολεμικών ναυτικών.Όπως ανέφερε, εκτός από τη Γαλλία, για την οποία σχεδιάστηκε αρχικά το πλοίο, και την Ελλάδα, τη συγκεκριμένη σχεδίαση έχει επιλέξει και η Σουηδία.«Προφανώς βλέπουν και άλλα ναυτικά τις δυνατότητες που έχει αυτό το πλοίο», σχολίασε.Πέρα από τις τεχνολογικές και επιχειρησιακές δυνατότητες της φρεγάτας, ο κυβερνήτης της αναφέρθηκε και στην προσωπική εμπειρία της ανάληψης της διοίκησης ενός τόσο σύγχρονου πολεμικού πλοίου.Ο αντιπλοίαρχος Κιζάνης είναι ο πρώτος κυβερνήτης της «Κίμων», ενώ το πλήρωμά της ανέλαβε την παραλαβή και την προετοιμασία της πρώτης μονάδας μιας νέας κλάσης φρεγατών για το Πολεμικό Ναυτικό, έπειτα από πολλά χρόνια.«Δεν υπάρχουν λόγια, δεν μπορεί να περιγραφεί τι νιώθει ένας αξιωματικός που καλείται να αναλάβει κυβερνήτης, πόσο μάλλον σε μια τόσο σύγχρονη φρεγάτα», ανέφερε.Όπως εξήγησε, παρά τη χαρά και την υπερηφάνεια, το συναίσθημα που κυριαρχεί είναι εκείνο της ευθύνης.«Νιώθω την τιμή και την υπερηφάνεια, τη χαρά στο πλοίο, όταν έρχομαι καθημερινά πάνω, παρά τις όποιες αποστολές που επαναλαμβάνω καθημερινά, είμαι σίγουρα χαρούμενος -και πολύ πιο χαρούμενος για το εξαιρετικό πλήρωμα που έχω- πάντα όμως έρχεται μπροστά η ευθύνη», τόνισε.Η προετοιμασία για την παραλαβή της φρεγάτας ήταν μια μακρά διαδικασία, η οποία περιλάμβανε την εκπαίδευση του πληρώματος και τις δοκιμές του πλοίου στη Γαλλία.Ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρώτος μηχανικός της φρεγάτας είχαν παραμείνει 18 μήνες στη Γαλλία, προετοιμάζοντας το πλοίο και τους εαυτούς τους για το πρώτο ταξίδι προς την Ελλάδα.Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια των δοκιμών υπήρχε αρχικά προβληματισμός σχετικά με το κατά πόσο το πλήρωμα θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις.Ωστόσο, οι αμφιβολίες αυτές είχαν ξεπεραστεί ήδη από τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας.Το πιο απαιτητικό μέρος του ταξιδιού προς την Ελλάδα ήταν ο πλους από τη Βρέστη, μετά την παραλαβή των πυρομαχικών, και η διέλευση από τον Βισκαϊκό Κόλπο, όπου το πλοίο αντιμετώπισε δύσκολες καιρικές συνθήκες.Παρά τις δυσκολίες, ο κυβερνήτης επισήμανε ότι η σχεδίαση της φρεγάτας επέτρεψε την ασφαλή και άνετη διέλευση.«Σίγουρα το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν αυτό του πλου μας από τη Βρέστη, αφού πήραμε τα πυρομαχικά μας, μετά κατά τη διάρκεια του Βισκαϊκού όπου συναντήσαμε δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά το πλοίο έχει τέτοια σχεδίαση και ταξιδεύει με τέτοια άνεση που περάσαμε απροβλημάτιστα», εξήγησε.Η άφιξη της φρεγάτας στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε ακόμη μία ιδιαίτερη στιγμή για το πλήρωμά της.Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, πολίτες κάθε ηλικίας, μεταξύ των οποίων πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά, συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι προκειμένου να επισκεφθούν το πλοίο.Η προσέλευση ήταν μεγάλη ήδη πριν από τις 10:00, όταν ξεκίνησε το επισκεπτήριο, με τους επισκέπτες να ανεβαίνουν σταδιακά σε ομάδες από τη σκάλα προς το ελικοδρόμιο.Ο κυβερνήτης αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στο ενδιαφέρον των πολιτών, σημειώνοντας ότι τα σχόλια που λαμβάνει το πλήρωμα είναι εξαιρετικά θετικά, ακόμη και από ανθρώπους που χρειάστηκε να περιμένουν αρκετή ώρα για να επιβιβαστούν.«Τα σχόλια και οι εντυπώσεις που παίρνουμε γενικά από το κοινό φεύγοντας είναι πολύ θετικά και είναι πολύ συγκινητικό που παραμένουν θετικά παρά την πολύ ώρα αναμονής που έχουν για να ανέβουν στο καράβι», δήλωσε.Όπως πρόσθεσε, η μεγάλη επιθυμία των πολιτών να γνωρίσουν από κοντά τη φρεγάτα αποτελεί ιδιαίτερη αναγνώριση για το πλήρωμα.«Είναι μεγάλη η επιθυμία του κόσμου να έρθει να δει το πλοίο του και αυτό που βλέπει και παίρνει από το πλήρωμά μας σε μεγάλο βαθμό είναι θετικό», σημείωσε.Η παρουσία της «Κίμων» στη Θεσσαλονίκη συνδέεται με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Δημήτριο, την απελευθέρωση της πόλης και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η φρεγάτα θα αγκυροβολήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου μπροστά από τον Λευκό Πύργο και θα αναχωρήσει μετά την ολοκλήρωση των εορτασμών.Ο κυβερνήτης εξέφρασε την ελπίδα ότι το πλοίο θα επισκεφθεί ξανά τη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν απέκλεισε μελλοντικές επισκέψεις στον Πειραιά και σε νησιά της χώρας.Κλείνοντας τις δηλώσεις του, απηύθυνε ευχές για τις εορταστικές ημέρες, συνδέοντας την ιστορική επέτειο με την αποστολή του Πολεμικού Ναυτικού.«Θέλω να πω χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στη πόλη που γιορτάζει αύριο τον 'Αγιο Δημήτριο, τον προστάτη της, την απελευθέρωσή της, χρόνια πολλά για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Οι Έλληνες να είναι σίγουροι ότι εάν χρειαστεί θα ανταπεξέλθουμε όπως και οι προγονοί μας», κατέληξε ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης.