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Μητσοτάκης για την παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού: Αν λάβετε μήνυμα από το Προλαμβάνω παρακαλώ μην το αγνοήσετε
Μητσοτάκης για την παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού: Αν λάβετε μήνυμα από το Προλαμβάνω παρακαλώ μην το αγνοήσετε
Το πρόγραμμα Προλαμβάνω συνεχίζεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Παράκληση προς όσες γυναίκες λάβουν μήνυμα από το πρόγραμμα Προλαμβάνω που «γίνεται μόνιμη εθνική πολιτική» να μην το αγνοήσουν έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. με βίντεό του στο Facebook με αφορμή την παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού,
Όπως σημειώνει «είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σας μιλήσω για τη μεγάλη σημασία που δίνουμε στην πρόληψη» προσθέτοντας ότι «μπορεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης να τελείωσε όμως η πρόληψη είναι σταθερή προτεραιότητα όσον αφορά τις δημόσιες πολιτικές υγείας».
«Γι' αυτό και το πρόγραμμα προλαμβάνω συνεχίζεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Έτσι ξεκίνησε η αποστολή sms με παραπεμπτικά για εξέταση όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού σε παραπάνω από 1,3 εκατομμύρια γυναίκες» συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης.
Όπως θυμίζει «στον πρώτο κύκλο έγιναν 1,2 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες, παραπάνω από 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα ενώ 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού».
«Μπορεί να ακούγεται κλισέ αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θα λάβετε αυτό το μήνυμα, μην το αγνοήσετε διότι πολλές γυναίκες που έκαναν τις εξετάσεις και διαγνώστηκαν με ευρήματα μπόρεσαν και το αντιμετώπισαν έγκαιρα και αποτελεσματικά» συνεχίζει ο πρωθυπουργός καλώντας τις γυναίκες να μπουν στην πλατφόρμα prolipitikes.gov.gr για όλες τις σχετικές πληροφορίες
«Ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχει φόβος για το να κάνουμε μια προληπτική εξέταση, όμως θα το ξαναπώ: Είναι αυτές οι εξετάσεις που σώζουν σωζές. Όταν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ μην το αγνοήσετε» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως σημειώνει «είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σας μιλήσω για τη μεγάλη σημασία που δίνουμε στην πρόληψη» προσθέτοντας ότι «μπορεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης να τελείωσε όμως η πρόληψη είναι σταθερή προτεραιότητα όσον αφορά τις δημόσιες πολιτικές υγείας».
«Γι' αυτό και το πρόγραμμα προλαμβάνω συνεχίζεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Έτσι ξεκίνησε η αποστολή sms με παραπεμπτικά για εξέταση όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού σε παραπάνω από 1,3 εκατομμύρια γυναίκες» συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης.
Όπως θυμίζει «στον πρώτο κύκλο έγιναν 1,2 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες, παραπάνω από 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα ενώ 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού».
«Μπορεί να ακούγεται κλισέ αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θα λάβετε αυτό το μήνυμα, μην το αγνοήσετε διότι πολλές γυναίκες που έκαναν τις εξετάσεις και διαγνώστηκαν με ευρήματα μπόρεσαν και το αντιμετώπισαν έγκαιρα και αποτελεσματικά» συνεχίζει ο πρωθυπουργός καλώντας τις γυναίκες να μπουν στην πλατφόρμα prolipitikes.gov.gr για όλες τις σχετικές πληροφορίες
«Ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχει φόβος για το να κάνουμε μια προληπτική εξέταση, όμως θα το ξαναπώ: Είναι αυτές οι εξετάσεις που σώζουν σωζές. Όταν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ μην το αγνοήσετε» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
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