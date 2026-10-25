Νέες ουρές σήμερα για τη φρεγάτα «Κίμων», συνεχίζεται η κοσμοσυρροή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Νέες ουρές σήμερα για τη φρεγάτα «Κίμων», συνεχίζεται η κοσμοσυρροή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Αρκετοί Θεσσαλονικείς θέλησαν και σήμερα να ανέβουν στο κατάστρωμα της Belharra - Έως τις 17:00 το σημερινό επισκεπτήριο, ποιες ώρες θα είναι ανοιχτή τη Δευτέρα και την Τρίτη
Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον των πολιτών για τη φρεγάτα Belharra «Κίμων», που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.
Νέες ουρές σχηματίζονται και σήμερα στο λιμάνι, από πολίτες που θέλουν να δουν από κοντά και να ανέβουν στο κατάστρωμα της υπερσύγχρονης πολεμικής φρεγάτας.
Η φρεγάτα, που κατέπλευσε στον Θερμαϊκό το πρωί της Παρασκευής, αποτελεί τη νεότερη και πλέον προηγμένη κύρια μονάδα κρούσης του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα. Η περιήγηση γίνεται συνοδεία μελών του πληρώματος, που παρουσιάζουν τα συστήματα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου.
Ο «Κίμων», η πρώτη ελληνική φρεγάτα κλάσης FDI HN, γνωστής ως Belharra, διαθέτει προηγμένα συστήματα ανίχνευσης και αυτοπροστασίας, καθώς και ισχυρό οπλισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται 32 αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster 30, οκτώ αντιπλοϊκοί πύραυλοι Exocet και το σύστημα εγγύς προστασίας RAM.
Με μήκος 121,6 μέτρα και μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβων, η φρεγάτα μπορεί να φιλοξενήσει έως 149 άτομα, ενώ έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί με ελικόπτερα και drone.
Το σημερινό επισκεπτήριο ολοκληρώνεται στις 17:00, ενώ η φρεγάτα θα είναι ανοιχτή για το κοινό και τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό, και τις δύο ημέρες, από τις 10:00 έως τις 12:00, θα πραγματοποιούνται επισκέψεις σχολείων. Από τις 12:00 έως τις 17:00 το πλοίο θα υποδέχεται το ευρύ κοινό.
Νέες ουρές σχηματίζονται και σήμερα στο λιμάνι, από πολίτες που θέλουν να δουν από κοντά και να ανέβουν στο κατάστρωμα της υπερσύγχρονης πολεμικής φρεγάτας.
Η φρεγάτα, που κατέπλευσε στον Θερμαϊκό το πρωί της Παρασκευής, αποτελεί τη νεότερη και πλέον προηγμένη κύρια μονάδα κρούσης του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα. Η περιήγηση γίνεται συνοδεία μελών του πληρώματος, που παρουσιάζουν τα συστήματα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου.
Ο «Κίμων», η πρώτη ελληνική φρεγάτα κλάσης FDI HN, γνωστής ως Belharra, διαθέτει προηγμένα συστήματα ανίχνευσης και αυτοπροστασίας, καθώς και ισχυρό οπλισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται 32 αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster 30, οκτώ αντιπλοϊκοί πύραυλοι Exocet και το σύστημα εγγύς προστασίας RAM.
Με μήκος 121,6 μέτρα και μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβων, η φρεγάτα μπορεί να φιλοξενήσει έως 149 άτομα, ενώ έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί με ελικόπτερα και drone.
Μέχρι πότε θα είναι επισκέψιμος ο «Κίμων»
Το σημερινό επισκεπτήριο ολοκληρώνεται στις 17:00, ενώ η φρεγάτα θα είναι ανοιχτή για το κοινό και τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό, και τις δύο ημέρες, από τις 10:00 έως τις 12:00, θα πραγματοποιούνται επισκέψεις σχολείων. Από τις 12:00 έως τις 17:00 το πλοίο θα υποδέχεται το ευρύ κοινό.
Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).
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