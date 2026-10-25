Νέες ουρές σήμερα για τη φρεγάτα «Κίμων», συνεχίζεται η κοσμοσυρροή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Αρκετοί Θεσσαλονικείς θέλησαν και σήμερα να ανέβουν στο κατάστρωμα της Belharra - Έως τις 17:00 το σημερινό επισκεπτήριο, ποιες ώρες θα είναι ανοιχτή τη Δευτέρα και την Τρίτη