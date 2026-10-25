Σέβη Βολουδάκη για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Μην αναβάλλεις τον προληπτικό σου έλεγχο

«Δεν είστε μόνες. Στεκόμαστε δίπλα σας με σεβασμό και αγάπη», ήταν το μήνυμα της υφυπουργού Μετανάστευσης στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τη νόσο

Σέβη Βολουδάκη, με αφορμή τη σημερινή



«Ας μην αναβάλλουμε άλλο τον προληπτικό μας έλεγχο. Ας κάνουμε την υγεία μας προτεραιότητα. Για εμάς και για τους ανθρώπους που αγαπάμε», τόνισε, σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram. Ειδική αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας, για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.







Η υφυπουργός Μετανάστευσης αναφέρθηκε και στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τη νόσο. «Δεν είστε μόνες. Στεκόμαστε δίπλα σας με σεβασμό και αγάπη», είπε χαρακτηριστικά.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sevi Voloudaki (@sevi_voloudaki)

Αναλυτικά η ανάρτησή της:



25 Οκτωβρίου | Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού.

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Σήμερα η σκέψη μας είναι με όλες εκείνες που δίνουν τη δική τους μάχη. Με όσες τα κατάφεραν, με όσες συνεχίζουν να αγωνίζονται και με κάθε οικογένεια που έχει δοκιμαστεί από αυτή την ασθένεια.



Η σημερινή ημέρα είναι, όμως, και μια δυνατή υπενθύμιση: Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές.



Μέσα στην καθημερινότητα, συχνά φροντίζουμε τους πάντες και αφήνουμε τον εαυτό μας τελευταίο. Ας μην αναβάλλουμε άλλο τον προληπτικό μας έλεγχο. Ας κάνουμε την υγεία μας προτεραιότητα. Για εμάς και για τους ανθρώπους που αγαπάμε.



Το δικό της μήνυμα για την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, αλλά και για την ανάγκη στήριξης των γυναικών που αντιμετωπίζουν τη νόσο έστειλε ημε αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού. «Ας μην αναβάλλουμε άλλο τον προληπτικό μας έλεγχο. Ας κάνουμε την υγεία μας προτεραιότητα. Για εμάς και για τους ανθρώπους που αγαπάμε», τόνισε, σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram. Ειδική αναφορά έκανε και στο πρόγραμματουγια δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού μάς αφορά όλες. Μητέρες, κόρες, αδελφές, φίλες, κάθε γυναίκα που αγαπάμε. Πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει μια γυναίκα με όνειρα», αναφέρει.Η υφυπουργός Μετανάστευσης αναφέρθηκε και στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τη νόσο. «Δεν είστε μόνες. Στεκόμαστε δίπλα σας με σεβασμό και αγάπη», είπε χαρακτηριστικά.25 Οκτωβρίου | Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού.Πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει μια γυναίκα. Μια μητέρα, μια κόρη, μια αδελφή, μια φίλη. Μια γυναίκα με όνειρα, σχέδια και ανθρώπους που την αγαπούν και τη χρειάζονται.Σήμερα η σκέψη μας είναι με όλες εκείνες που δίνουν τη δική τους μάχη. Με όσες τα κατάφεραν, με όσες συνεχίζουν να αγωνίζονται και με κάθε οικογένεια που έχει δοκιμαστεί από αυτή την ασθένεια.Η σημερινή ημέρα είναι, όμως, και μια δυνατή υπενθύμιση: Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές.Μέσα στην καθημερινότητα, συχνά φροντίζουμε τους πάντες και αφήνουμε τον εαυτό μας τελευταίο. Ας μην αναβάλλουμε άλλο τον προληπτικό μας έλεγχο. Ας κάνουμε την υγεία μας προτεραιότητα. Για εμάς και για τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Και ας μην ξεχνάμε πως καμία γυναίκα δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τον καρκίνο μόνη της. Χρειάζεται φροντίδα, ουσιαστική στήριξη, πρόσβαση στη θεραπεία και ανθρώπους που θα της κρατούν το χέρι στις πιο δύσκολες στιγμές.



🎀 Για όλες εκείνες που αγωνίζονται. Για κάθε οικογένεια που δοκιμάζεται. Για τις γυναίκες που αγαπάμε. Για εμάς τις ίδιες.



Γιατί κάθε γυναίκα αξίζει να έχει δίπλα της ανθρώπους που τη στηρίζουν, την ιατρική φροντίδα που χρειάζεται και, πάνω απ’ όλα, την ευκαιρία να συνεχίσει να ονειρεύεται, να χαμογελά, να ζει.