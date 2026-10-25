Μεγάλη προσέλευση στις κάλπες στις βουλευτικές εκλογές στη Σερβία, μέχρι τη 1 το μεσημέρι ψήφισε το 41%

Οι κάλπες των βουλευτικών εκλογών θα κλείσουν στις 20:00 τοπική ώρα και τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τις 22:00 η ώρα