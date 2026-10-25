Το νέο story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Λιόλιο και τους διαιτητές: Έτσι κόβονται όλα μαχαίρι

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζητάει, μεταξύ άλλων, και « κονδύλι σοβαρό στην ΕΟΚ, αλλά και κονδύλι από την πολιτεία, ώστε να δημιουργηθεί άμεσα ικανή ομάδα νέων διαιτητών»





Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προτείνει για τον Βαγγέλη Λιόλιο «απαγόρευση ενασχόλησης« με το μπάσκετ και να είναι «έξω» με προϋπόθεση την «πλήρη κατάθεση όλων όσων ξέρει». «Εάν όχι μέσα και κατάσχεση των πάντων» προσθέτει ο κ. Γιαννακόπουλος για τον πρόεδρο της







Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προτείνει ακόμα «πρόβλεψη ισόβια για όποιον διοικητή δεν καταγγείλει είτε συνάδελφο είτε παράγοντα που προσπαθήσει να χρηματίσει» και «πρόβλεψη δυνατότητας σε ομάδες να καταγγέλλουν με αποδείξεις όταν κάποιο σφύριγμα πάει να φανεί, να επιβραβεύονται κάπως)».



«Έτσι κόβονται όλα μαχαίρι» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος





H ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

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Λιολίος έξω: Λιολίος έξω λόγω θολούρας από την αλαζονεία και τον εγωισμό. Όχι κίνητρο το χρήμα... Απαγόρευση ενασχόλησης. Πλήρης κατάθεση όλων όσων ξέρει (αυτός τα ξέρει όλα ως κεφαλή). Άρα κερδίζεται χρόνος προς τη νέα μέρα του μπάσκετ)... Εάν όχι μέσα και κατάσχεση των πάντων.



Διαιτητές: Μικρή ποινή φυλάκισης εφόσον δώσουν πλήρη κατάθεση για το από πού χρηματίστηκαν... Αλλιώς ισόβια.



Παραδειγματική τιμωρία ποινικής φύσεως όσων πληρώθηκαν και νόμιμα, αλλά και σε επίπεδο συλλόγου (ερασιτεχνικό).



Story στο Instagram για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο , και τους διαιτητές που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ στο οποίο, όπως γράφει, εκφράζει «προσωπική άποψη χωρίς να μιλάω για τήρηση νόμων», έκανε τα ξημερώματα της Κυριακής ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προτείνει για τον Βαγγέλη Λιόλιο «απαγόρευση ενασχόλησης« με το μπάσκετ και να είναι «έξω» με προϋπόθεση την «πλήρη κατάθεση όλων όσων ξέρει». «Εάν όχι μέσα και κατάσχεση των πάντων» προσθέτει ο κ. Γιαννακόπουλος για τον πρόεδρο της ΕΟΚ Για τους διαιτητές προτείνει στο πλαίσιο αυτό «μικρή ποινή φυλάκισης εφόσον δώσουν πλήρη κατάθεση για το από πού χρηματίστηκαν... Αλλιώς ισόβια».Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προτείνει ακόμα «πρόβλεψη ισόβια για όποιον διοικητή δεν καταγγείλει είτε συνάδελφο είτε παράγοντα που προσπαθήσει να χρηματίσει» και «πρόβλεψη δυνατότητας σε ομάδες να καταγγέλλουν με αποδείξεις όταν κάποιο σφύριγμα πάει να φανεί, να επιβραβεύονται κάπως)».«Έτσι κόβονται όλα μαχαίρι» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Δημήτρης ΓιαννακόπουλοςΠροσωπική άποψη χωρίς να μιλάω για τήρηση νόμων, αλλά σκεπτόμενος το καλό του μπάσκετ.Λιολίος έξω: Λιολίος έξω λόγω θολούρας από την αλαζονεία και τον εγωισμό. Όχι κίνητρο το χρήμα... Απαγόρευση ενασχόλησης. Πλήρης κατάθεση όλων όσων ξέρει (αυτός τα ξέρει όλα ως κεφαλή). Άρα κερδίζεται χρόνος προς τη νέα μέρα του μπάσκετ)... Εάν όχι μέσα και κατάσχεση των πάντων.Διαιτητές: Μικρή ποινή φυλάκισης εφόσον δώσουν πλήρη κατάθεση για το από πού χρηματίστηκαν... Αλλιώς ισόβια.Παραδειγματική τιμωρία ποινικής φύσεως όσων πληρώθηκαν και νόμιμα, αλλά και σε επίπεδο συλλόγου (ερασιτεχνικό).

Πρόβλεψη ισόβια για όποιον διοικητή δεν καταγγείλει είτε συνάδελφο είτε παράγοντα που προσπαθήσει να χρηματίσει.



Πρόβλεψη δυνατότητας σε ομάδες να καταγγέλλουν με αποδείξεις όταν κάποιο σφύριγμα πάει να φανεί, να επιβραβεύονται κάπως).



Έτσι κόβονται όλα μαχαίρι.



Και στο τέλος κονδύλι σοβαρό στην ΕΟΚ, αλλά και κονδύλι από την πολιτεία, ώστε να δημιουργηθεί άμεσα ικανή ομάδα νέων διαιτητών.