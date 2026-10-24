Pizza Fan: Εργαζόμενοι σε απόγνωση μετά το κλείσιμο των καταστημάτων, «έχουμε οικογένειες, πώς θα ζήσουμε;»
Pizza Fan: Εργαζόμενοι σε απόγνωση μετά το κλείσιμο των καταστημάτων, «έχουμε οικογένειες, πώς θα ζήσουμε;»
Διανομείς, ψήστες και υπάλληλοι κουζίνας έμειναν ξαφνικά χωρίς δουλειά μετά την αστυνομική επιχείρηση για το κύκλωμα φοροδιαφυγής - Αγωνία για τα δεδουλευμένα και την επόμενη ημέρα
Χωρίς εργασία και με τα δεδουλευμένα τους σε εκκρεμότητα βρίσκονται εκατοντάδες εργαζόμενοι της Pizza Fan, μετά την αστυνομική επιχείρηση της ΔΑΟΕ για την υπόθεση φοροδιαφυγής μέσω παραποιημένου λογισμικού. Τα καταστήματα της αλυσίδας παραμένουν κλειστά, ενώ διανομείς, ψήστες και εργαζόμενοι στις κουζίνες αναζητούν απαντήσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον.
Οι εργαζόμενοι περιγράφουν ότι δεν έλαβαν επίσημη ενημέρωση για όσα συνέβαιναν, με αρκετούς να πληροφορούνται τις εξελίξεις από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Την ίδια ώρα, οι κακουργηματικές διώξεις που ασκήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν εντείνει την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να μη λειτουργήσουν ξανά τα καταστήματα.
Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Κώστα, ο οποίος εργαζόταν επί επτά χρόνια ως διανομέας στον Κεραμεικό και πλέον προσπαθεί να εξασφαλίσει νέο εισόδημα. «Πήγα για δουλειά, έφτασα εκεί και μου λένε "φύγε". Δεν υπάρχει άλλη λύση, ψάχνουμε ήδη όλοι για μεροκάματο. Τα δεδουλευμένα μας πότε θα τα πάρουμε; Ούτε αυτό δεν ξέρουμε. Έχουμε οικογένειες από πίσω, εγώ έχω τρία παιδιά. Και μία μέρα που κάθομαι είναι καθαρή ζημιά για μένα. Οικονομικά δεν με παίρνει», αναφέρει.
Ανάλογη εμπειρία είχε και ο Μαγκντί, που εργαζόταν ως διανομέας στους Αμπελόκηπους. Όπως εξηγεί, έφτασε κανονικά στο κατάστημα, αλλά ενημερώθηκε ότι δεν θα πραγματοποιούσε τη βάρδιά του. «Την τελευταία μέρα που πήγα, βρήκα έλεγχο στο μαγαζί. Μπήκα μέσα κανονικά με το κουτί, είπα καλημέρα και κατέγραψαν τα στοιχεία μου. Μετά ο υπεύθυνος μου είπε: "Σήμερα ρεπό, έχουμε έλεγχο στο μαγαζί, δεν θα δουλέψουμε σήμερα". Και από την επόμενη μέρα βρεθήκαμε χωρίς δουλειά. Τι να κάνω; Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο», είπε.
Για παντελή έλλειψη ενημέρωσης κάνει λόγο και η Τάνια, η οποία εργαζόταν επί χρόνια ως ψήστρια στο κατάστημα του Κεραμεικού. «Πήγαμε εκεί και μαθαίναμε από την τηλεόραση τα περισσότερα νέα. Τώρα είμαστε σε απόλυτη αβεβαιότητα και θέλουμε να μάθουμε τι μας γίνεται. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ», δήλωσε.
Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν επίσης ότι δεν είχαν παρατηρήσει κάποια ύποπτη διαδικασία στις καθημερινές συναλλαγές των καταστημάτων, καθώς οι παραγγελίες συνοδεύονταν από αποδείξεις. «Εμείς δεν είχαμε δει τίποτα απολύτως. Δουλεύαμε κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι», σημειώνει η Τάνια.
Ο Μάνος, επίσης διανομέας στον Κεραμεικό, τονίζει ότι το προσωπικό δεν είχε γνώση για ενδεχόμενες παρεμβάσεις στο λογισμικό ή για οδηγίες που μπορεί να δίνονταν σε ανώτερο επίπεδο. «Με ειδοποίησαν τηλεφωνικά να μην πάω στη δουλειά γιατί δεν είχα αναλάβει βάρδια. Από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς δουλειά. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες, στο δικό μας κατάστημα τουλάχιστον, όλες είχαν κανονικά αποδείξεις. [Ερωτηθείς για πιέσεις ή οδηγίες από τα κεντρικά]... Αυτό δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε εμείς. Ίσως οι ιδιοκτήτες του franchise ή οι προϊστάμενοι. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι».
Οι εργαζόμενοι περιγράφουν ότι δεν έλαβαν επίσημη ενημέρωση για όσα συνέβαιναν, με αρκετούς να πληροφορούνται τις εξελίξεις από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Την ίδια ώρα, οι κακουργηματικές διώξεις που ασκήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν εντείνει την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να μη λειτουργήσουν ξανά τα καταστήματα.
Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Κώστα, ο οποίος εργαζόταν επί επτά χρόνια ως διανομέας στον Κεραμεικό και πλέον προσπαθεί να εξασφαλίσει νέο εισόδημα. «Πήγα για δουλειά, έφτασα εκεί και μου λένε "φύγε". Δεν υπάρχει άλλη λύση, ψάχνουμε ήδη όλοι για μεροκάματο. Τα δεδουλευμένα μας πότε θα τα πάρουμε; Ούτε αυτό δεν ξέρουμε. Έχουμε οικογένειες από πίσω, εγώ έχω τρία παιδιά. Και μία μέρα που κάθομαι είναι καθαρή ζημιά για μένα. Οικονομικά δεν με παίρνει», αναφέρει.
Πήγαν για δουλειά και βρήκαν αστυνομικούς στα καταστήματαΤο πρωί της Πέμπτης, εργαζόμενοι που έφτασαν στα καταστήματα για την προετοιμασία της ημέρας βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς ελέγχους. Ο Γιάννης, διανομέας με εξαετή προϋπηρεσία, αρχικά στο κατάστημα του Ζωγράφου και στη συνέχεια σε εκείνο του Υμηττού, περιγράφει όσα συνέβησαν: «Τίποτα, καμία ενημέρωση, απολύτως καμία. Την Πέμπτη που άνοιξε το μαγαζί, τους συναδέλφους τους περίμεναν αστυνομικοί απ' έξω. Άνοιξαν δύο άτομα που πάνε για προετοιμασία δύο ώρες νωρίτερα. Τους πήρανε μέσα, κάνανε έλεγχο, κατάσχεσαν κάποια πράγματα. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ξεκρέμαστοι. Δεν ξέρουμε πού και πώς θα καταλήξει το θέμα και μας οφείλονται τα δουλεμένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω δουλειά. Ήταν η μοναδική μου απασχόληση. Αν ξανανοίξει η Pizza Fan, δουλεύουμε στην Pizza Fan. Αν δεν ανοίξει, ψάχνουμε για δουλειά».
Ανάλογη εμπειρία είχε και ο Μαγκντί, που εργαζόταν ως διανομέας στους Αμπελόκηπους. Όπως εξηγεί, έφτασε κανονικά στο κατάστημα, αλλά ενημερώθηκε ότι δεν θα πραγματοποιούσε τη βάρδιά του. «Την τελευταία μέρα που πήγα, βρήκα έλεγχο στο μαγαζί. Μπήκα μέσα κανονικά με το κουτί, είπα καλημέρα και κατέγραψαν τα στοιχεία μου. Μετά ο υπεύθυνος μου είπε: "Σήμερα ρεπό, έχουμε έλεγχο στο μαγαζί, δεν θα δουλέψουμε σήμερα". Και από την επόμενη μέρα βρεθήκαμε χωρίς δουλειά. Τι να κάνω; Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο», είπε.
Για παντελή έλλειψη ενημέρωσης κάνει λόγο και η Τάνια, η οποία εργαζόταν επί χρόνια ως ψήστρια στο κατάστημα του Κεραμεικού. «Πήγαμε εκεί και μαθαίναμε από την τηλεόραση τα περισσότερα νέα. Τώρα είμαστε σε απόλυτη αβεβαιότητα και θέλουμε να μάθουμε τι μας γίνεται. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ», δήλωσε.
Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν επίσης ότι δεν είχαν παρατηρήσει κάποια ύποπτη διαδικασία στις καθημερινές συναλλαγές των καταστημάτων, καθώς οι παραγγελίες συνοδεύονταν από αποδείξεις. «Εμείς δεν είχαμε δει τίποτα απολύτως. Δουλεύαμε κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι», σημειώνει η Τάνια.
Ο Μάνος, επίσης διανομέας στον Κεραμεικό, τονίζει ότι το προσωπικό δεν είχε γνώση για ενδεχόμενες παρεμβάσεις στο λογισμικό ή για οδηγίες που μπορεί να δίνονταν σε ανώτερο επίπεδο. «Με ειδοποίησαν τηλεφωνικά να μην πάω στη δουλειά γιατί δεν είχα αναλάβει βάρδια. Από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς δουλειά. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες, στο δικό μας κατάστημα τουλάχιστον, όλες είχαν κανονικά αποδείξεις. [Ερωτηθείς για πιέσεις ή οδηγίες από τα κεντρικά]... Αυτό δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε εμείς. Ίσως οι ιδιοκτήτες του franchise ή οι προϊστάμενοι. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι».
Στο ίδιο ζήτημα αναφέρεται και ο Γιάννης, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις με τους υπευθύνους του καταστήματος ήταν καλές. «Δεν είχαμε αντιληφθεί τίποτα περίεργο. Και ειδικά από τη συμπεριφορά των υπευθύνων του καταστήματος δεν είχαμε κανένα παράπονο, κανένα πρόβλημα. Το τι γινόταν, αν γινόταν, ήταν από τα κεντρικά».
Το κλείσιμο των καταστημάτων έγινε προς το τέλος του μήνα, με αποτέλεσμα όσοι πληρώνονται σε μηνιαία βάση να μην έχουν ακόμη εισπράξει τα χρήματα για την εργασία τους. «Πληρωνόμαστε μία φορά τον μήνα. Μέχρι τις 21-22 του μηνός που έκλεισε η εταιρεία, όλοι μας έχουμε κάνει δεδουλευμένα. Αυτά πρέπει να πληρωθούν. Πώς θα τα πάρουμε; Το ΙΚΑ μας θα το πάρουμε; Κι αν μας απολύσουν, τι αποζημιώσεις θα πάρουμε; Είναι τόσο δύσκολες οι καταστάσεις έξω στον δρόμο. Έχουμε υποχρεώσεις, έξοδα που τρέχουν» λέει ο Κώστας.
Ακόμη ένας εργαζόμενος που έμεινε χωρίς εισόδημα είναι ο Αζίμ, διανομέας στο κατάστημα των Αμπελοκήπων. Όπως περιγράφει, ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι δεν χρειάζεται να πάει στη δουλειά και έκτοτε παραμένει στο σπίτι, αναζητώντας νέα απασχόληση. «Μου τηλεφώνησαν το πρωί και μου είπαν απλώς: "Μην έρθετε σήμερα, είναι κλειστά τα μαγαζιά". Μόνο εκεί δούλευα, δεν έχω άλλη δουλειά. Τώρα κάθομαι σπίτι, άνεργος. Πρέπει να μας δοθεί επίδομα ή ενίσχυση, γιατί τι να κάνουμε; Πώς θα ζήσουμε; Ψάχνουμε πού να βρούμε δουλειά».
Την ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση υπογραμμίζει και ο Μάνος, καθώς οι καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις συνεχίζονται, παρά την αναστολή της εργασίας τους.
Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι το δίχτυ προστασίας των ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους με υπαιτιότητα του εργοδότη είναι το επίδομα ανεργίας. Η ένταξη σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η ασφαλιστική τους κάλυψη, που ζήτησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), εφαρμόζεται σε ειδικές καταστάσεις, όπως η πανδημία και οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες σε Ρόδο, Θεσσαλία και Εύβοια), και όχι σε περιπτώσεις πτώχευσης ή λουκέτου.
«Αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη διάσταση του θέματος και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε σε επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων», αναφέρουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα καταστήματα σφραγίστηκαν από τους επιχειρηματίες και όχι με απόφαση διοικητικής αρχής, όπως το ΣΔΟΕ ή η ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, που είναι το βασικό πειστήριο για την υπόθεση της φοροδιαφυγής των 35 εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα Pizza Fan, έχει ξηλωθεί και κατασχεθεί από την αστυνομία, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη λήψη παραγγελιών από το δίκτυο των καταστημάτων.
Αγωνία για τους μισθούς του Οκτωβρίου και τις αποζημιώσειςΠέρα από την αβεβαιότητα για το αν θα επιστρέψουν στις θέσεις τους, οι εργαζόμενοι ανησυχούν για τις αποδοχές που τους οφείλονται από τις ημέρες που εργάστηκαν τον Οκτώβριο.
Το κλείσιμο των καταστημάτων έγινε προς το τέλος του μήνα, με αποτέλεσμα όσοι πληρώνονται σε μηνιαία βάση να μην έχουν ακόμη εισπράξει τα χρήματα για την εργασία τους. «Πληρωνόμαστε μία φορά τον μήνα. Μέχρι τις 21-22 του μηνός που έκλεισε η εταιρεία, όλοι μας έχουμε κάνει δεδουλευμένα. Αυτά πρέπει να πληρωθούν. Πώς θα τα πάρουμε; Το ΙΚΑ μας θα το πάρουμε; Κι αν μας απολύσουν, τι αποζημιώσεις θα πάρουμε; Είναι τόσο δύσκολες οι καταστάσεις έξω στον δρόμο. Έχουμε υποχρεώσεις, έξοδα που τρέχουν» λέει ο Κώστας.
Ακόμη ένας εργαζόμενος που έμεινε χωρίς εισόδημα είναι ο Αζίμ, διανομέας στο κατάστημα των Αμπελοκήπων. Όπως περιγράφει, ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι δεν χρειάζεται να πάει στη δουλειά και έκτοτε παραμένει στο σπίτι, αναζητώντας νέα απασχόληση. «Μου τηλεφώνησαν το πρωί και μου είπαν απλώς: "Μην έρθετε σήμερα, είναι κλειστά τα μαγαζιά". Μόνο εκεί δούλευα, δεν έχω άλλη δουλειά. Τώρα κάθομαι σπίτι, άνεργος. Πρέπει να μας δοθεί επίδομα ή ενίσχυση, γιατί τι να κάνουμε; Πώς θα ζήσουμε; Ψάχνουμε πού να βρούμε δουλειά».
Την ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση υπογραμμίζει και ο Μάνος, καθώς οι καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις συνεχίζονται, παρά την αναστολή της εργασίας τους.
Την παροχή επιδόματος ανεργίας εξετάζει το υπουργείο ΕργασίαςΣημειώνεται ότι το Συνδικάτο Επισιτισμού έχει προγραμματίσει συνέλευση προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση και να διαμορφώσει τα αιτήματα ώστε να ληφθεί σχετική μέριμνα από την κυβέρνηση για τους 2.500 εργαζομένους σε 110 καταστήματα της αλυσίδας πίτσας «Pizza Fan» σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι έχασαν εν μία νυκτί τη δουλειά τους μετά τις αποκαλύψεις για τις παρανομίες των επιχειρηματιών.
Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι το δίχτυ προστασίας των ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους με υπαιτιότητα του εργοδότη είναι το επίδομα ανεργίας. Η ένταξη σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η ασφαλιστική τους κάλυψη, που ζήτησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), εφαρμόζεται σε ειδικές καταστάσεις, όπως η πανδημία και οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες σε Ρόδο, Θεσσαλία και Εύβοια), και όχι σε περιπτώσεις πτώχευσης ή λουκέτου.
«Αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη διάσταση του θέματος και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε σε επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων», αναφέρουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα καταστήματα σφραγίστηκαν από τους επιχειρηματίες και όχι με απόφαση διοικητικής αρχής, όπως το ΣΔΟΕ ή η ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, που είναι το βασικό πειστήριο για την υπόθεση της φοροδιαφυγής των 35 εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα Pizza Fan, έχει ξηλωθεί και κατασχεθεί από την αστυνομία, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη λήψη παραγγελιών από το δίκτυο των καταστημάτων.
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