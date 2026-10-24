Pizza Fan: Εργαζόμενοι σε απόγνωση μετά το κλείσιμο των καταστημάτων, «έχουμε οικογένειες, πώς θα ζήσουμε;»

Διανομείς, ψήστες και υπάλληλοι κουζίνας έμειναν ξαφνικά χωρίς δουλειά μετά την αστυνομική επιχείρηση για το κύκλωμα φοροδιαφυγής - Αγωνία για τα δεδουλευμένα και την επόμενη ημέρα