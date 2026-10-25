Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
ΕΛΛΑΔΑ
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Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο

Λουλούδια άφησαν ο σύζυγος και  τα παιδιά της - Στο Α' Νεκροταφείο και η Νίνα Κασιμάτη -  «Για εμάς θα είναι πάντα η μητέρα μας» είπε ο γιος της

Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Φώφη Γιωτάκη
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Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Το μνημόσυνό της τελέστηκε υπό βροχή στο Α' Νεκροταφείο.

Από νωρίς το πρωί, ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης, και ο γιος τους, Γιώργος Γεννηματάς - Τσούνης, βρέθηκαν στο μνήμα της, όπου άφησαν λουλούδια, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη της. Στο σημείο βρίσκονται επίσης και οι δύο κόρες της Φώφης Γεννηματά, Κατερίνα Τσούνη και Αιμιλία Ντέκα. 

«Σήμερα τιμούμε με αγάπη και συγκίνηση τη μνήμη της μητέρας μας, Φώφης Γεννηματά, μιας γυναίκας που με το παράδειγμά της έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο σε τρεις σπουδαίες αξίες: την ανθρωπιά, την ηθική και την αξιοπρέπεια», είπε σε δήλωσή του ο Γιώργος Γεννηματάς - Τσούνης και πρόσθεσε: «Για εμάς θα είναι πάντα η μητέρα μας και η αξιοπρέπεια, ηθική και ανθρωπιά που έδειξε τόσο στην πολιτική όσο και στη ζωή της θα είναι για πάντα μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη »



Στο μνημόσυνο βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και ανεξάρτητη βουλευτής Νίνα Κασιμάτη, που αναμένεται ότι θα ενταχθεί το επόμενο διάστημα στην ΚΟ του κόμματος.

Ανδρουλάκης:  Μας λείπει πολύ, κράτησε το ΠΑΣΟΚ όρθιο, κάτω από δύσκολες συνθήκες»

«Η Φώφη Γεννηματά μάς λείπει πολύ. Μας λείπει το δημιουργικό της πείσμα, που κράτησε όρθιο το ΠΑΣΟΚ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, βάζοντας τις βάσεις για να μπορεί να ξαναδιεκδικήσει η παράταξή μας πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα. Μας λείπει το ήθος της, η ανθρωπιά της, η αξιοπρέπειά της. Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη, διατηρώντας ζωντανή την πολιτική της παρακαταθήκη», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Στο Α' Νεκροταφείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και οι βουλευτές Δημήτρης Μάντζος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Παύλος Χρηστίδης, Μιλένα Αποστολάκη, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Επίσης, παρίστανται οι Απόστολος Κακλαμάνης, Κώστας Σκανδαλίδης, 'Αννα Διαμαντοπούλου, Τάσος Γιαννίτσης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, Κώστας Γείτονας, Χρήστος Πρωτόπαπας, Μιχάλης Καρχιμάκης, Τόνια Αντωνίου, Κατερίνα Μπατζελή, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Χρήστος Κακλαμάνης, Δημήτρης Καρύδης, Θόδωρος Μαργαρίτης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Μιχάλης Αεράκης, Νίκος Σαλαγιάννης, η Βάσια Αναστασίου. 

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Στο μνημόσυνο βρέθηκε κι η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που στο παρελθόν ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. 



Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Νίκος Ανδρουλάκης, Ανδρέας Τσούνης, Γιώργος Γεννηματάς - Τσούνης, Κατερίνα Τσούνη, Αιμιλία Ντέκα, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Δημήτρης Μάντζος, Κώστας Γείτονας



Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Ανδρέας Τσούνης, Γιώργος Γεννηματάς - Τσούνης, Νίκος Ανδρουλάκης


Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Νίνα Κασιμάτη
Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Άννα Διαμαντοπούλου
Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Άννα Διαμαντοπούλου
Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Μιχάλης Αεράκης, Απόστολος Κακλαμάνης
Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο



Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Η οικογένεια της Φώφης Γεννηματά
Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Δημήτρης Μάντζος, Χάρης Δούκας
Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Νίκος Σαλαγιάννης, Μιχάλης Καρχιμάκης, Χάρης Δούκας
Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Κώστας Γείτονας, Δημήτρης Μάντζος, Χρήστος Κακλαμάνης
Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Ανδρέας Σπυρόπουλος

Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Δημήτρης Μάντζος, Χρήστος Κακλαμάνης, Ανδρέας Τσούνης, Παύλος Χρηστίδης, Γιώργος Τσούνης - Γεννηματάς


Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Η Νίνα Κασιμάτη αφήνει λουλούδια στον τάφο της Φώφης Γεννηματά


Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο
Ανδρέας Τσούνης, Κατερίνα Μπατζελή
Φώφη Γιωτάκη
17 ΣΧΟΛΙΑ

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