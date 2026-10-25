Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Ποιοι έδωσαν το παρών στο μνημόσυνο

Λουλούδια άφησαν ο σύζυγος και τα παιδιά της - Στο Α' Νεκροταφείο και η Νίνα Κασιμάτη - «Για εμάς θα είναι πάντα η μητέρα μας» είπε ο γιος της