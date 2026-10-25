Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Άγκυρα για τη Λιβύη, απέτυχε η προσπάθεια διαμεσολάβησης της Τουρκίας
ΚΟΣΜΟΣ
Λιβύη Τουρκία

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Άγκυρα για τη Λιβύη, απέτυχε η προσπάθεια διαμεσολάβησης της Τουρκίας

Ο Σαντάμ Χαφτάρ και ο Αμπντ αλ Σαλάμ αλ Ζουμπί αποχώρησαν χωρίς να υπογράψουν συμφωνία – Περιθώριο μίας εβδομάδας για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Άγκυρα για τη Λιβύη, απέτυχε η προσπάθεια διαμεσολάβησης της Τουρκίας
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Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η προσπάθεια διαμεσολάβησης της Τουρκίας μεταξύ των αρχών της δυτικής και της ανατολικής Λιβύης, καθώς οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών αποχώρησαν από την Άγκυρα χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμπντ αλ Σαλάμ αλ Ζουμπί, εκπρόσωπος της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, και ο Σαντάμ Χαφτάρ, εκπρόσωπος της ανατολικής Λιβύης, δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους σε βασικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων οι αρμοδιότητες του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου και του Προεδρικού Συμβουλίου.

Το βασικό εμπόδιο αφορά τη σύνδεση της πολιτικής με τη στρατιωτική συμφωνία. Ο Σαντάμ Χαφτάρ επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ταυτόχρονα και τις δύο διαστάσεις, ενώ η άλλη πλευρά τάσσεται υπέρ του διαχωρισμού τους.

Παρά την αποτυχία των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έδωσαν περιθώριο μίας εβδομάδας προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
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