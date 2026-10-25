«Ζήτησε ο πελάτης απόδειξη, είχε πάει κέρασμα - 40 και λέμε να μη κάνετε μαλ@@»: Νέοι διάλογοι από το πάρτι φοροδιαφυγής στην Pizza Fan

Στις συνομιλίες ακούγεται ο επικεφαλής της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας, να μιλά με συνεργάτες του για τα περιβόητα «κεράσματα» αλλά και για «γνωστούς» που, όπως λέει, έχει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων





Στις συνομιλίες ακούγεται ο επικεφαλής της εταιρείας, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.







«Εφόσον έχει κάρτα δεν τον αφήνει να το επιλέξει – Το έχουν καταλάβει;» Επιστρέφοντας στις συνομιλίες που «αλίευσαν» τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας που χειρίζονται την υπόθεση, χαρακτηριστική είναι αυτή που ακολουθεί μεταξύ του κ. Αντάρα και του φερόμενου ως επιχειρησιακού διευθυντή της οργάνωσης στην οποία ο επικεφαλής της επιχείρησης ενημερώνει τον συνεργάτη του ότι έχουν αλλάξει τα κριτήρια ως προς την εμφάνιση της ένδειξης «κέρασμα» και τον προτρέπει να καλεί τους υπεύθυνους των καταστημάτων προκειμένου να διερευνήσει γιατί δεν το χρησιμοποιούν.



Ιδιοκτήτης: Να σου πω κάτι, υπάρχουνε κάποια μαγαζιά, δεν ξέρω αν σου έδωσα τη λίστα, κάποια μαγαζιά που έχουνε περιθώριο να κόψουνε, να κάνουνε κέρασμα στο τέικ (TAKE).







Ιδιοκτήτης: Και δεν το χρησιμοποιούν.



Συνεργάτης: Όχι δεν έχω τη λίστα.



Κλείσιμο



Συνεργάτης: Όχι.



Ιδιοκτήτης: Εφόσον έχει κάρτα δεν τον αφήνει να το επιλέξει, εφόσον όμως είναι ελεύθερο, τον αφήνει. Το έχουν καταλάβει; Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κόβει και πολύ το μυαλό, μη νομίζεις.



Συνεργάτης: Δεν έχω τη λίστα.



Νέους διαλόγους από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις Αρχές, με «όχημα» το δίκτυο καταστημάτων Pizza Fan έστησαν πάρτι φοροδιαφυγής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ φέρνει σήμερα στο φως το protothema.gr.Στις συνομιλίες ακούγεται ο επικεφαλής της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας , να μιλά με συνεργάτες του για τα περιβόητα «κεράσματα» αλλά και για «γνωστούς» που, όπως λέει, έχει στηνΥπενθυμίζεται πως ο κ. Αντάρας έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.Επιστρέφοντας στις συνομιλίες που «αλίευσαν» τα στελέχη τηςπου χειρίζονται την υπόθεση, χαρακτηριστική είναι αυτή που ακολουθεί μεταξύ του κ. Αντάρα και του φερόμενου ως επιχειρησιακού διευθυντή της οργάνωσης στην οποία ο επικεφαλής της επιχείρησης ενημερώνει τον συνεργάτη του ότι έχουν αλλάξει τα κριτήρια ως προς την εμφάνιση της ένδειξης «κέρασμα» και τον προτρέπει να καλεί τους υπεύθυνους των καταστημάτων προκειμένου να διερευνήσει γιατί δεν το χρησιμοποιούν.Ιδιοκτήτης: Να σου πω κάτι, υπάρχουνε κάποια μαγαζιά, δεν ξέρω αν σου έδωσα τη λίστα, κάποια μαγαζιά που έχουνε περιθώριο να κόψουνε, να κάνουνε κέρασμα στο τέικ (TAKE).Συνεργάτης: Μάλιστα.Ιδιοκτήτης: Και δεν το χρησιμοποιούν.Συνεργάτης: Όχι δεν έχω τη λίστα.Ιδιοκτήτης: Δεν το χρησιμοποιούνε. Και θέλω να καταλάβω, το ξέρουνε και δεν το χρησιμοποιούνε ή δεν το έχουν καταλάβει; Και ξέρεις γιατί το άλλο γίνεται από μόνο του, ενώ αυτό πρέπει να το επιλέξει και...Συνεργάτης: Όχι.Ιδιοκτήτης: Εφόσον έχει κάρτα δεν τον αφήνει να το επιλέξει, εφόσον όμως είναι ελεύθερο, τον αφήνει. Το έχουν καταλάβει; Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κόβει και πολύ το μυαλό, μη νομίζεις.Συνεργάτης: Δεν έχω τη λίστα.

Ιδιοκτήτης: Εντάξει εντάξει θα στη θα στη δώσω θα στη δώσω. Εεε θέλω να τους μιλήσεις να τους πεις, «δηλαδή, το ξέρεις αυτό;», μπορεί να σου πει ο άλλος «όχι δεν το ‘ξερα». Μπορεί να σου πει «το ξέρω και δε θέλω», άμα δε θες, δεν πειράζει. Κατάλαβες;



Συνεργάτης: Όχι εμένα είναι μια χαρά. Και να σου πω την αλήθεια, όπως το κάνουν πάρα πολύ σέιβ (save) πάρα πολλά καταστήματα, τι κάνουνε; Δεν, δεν την, δεν πατάνε καθόλου κέρασμα και τον αφήνουνε στο κλείσιμο και κλείνει μόνο του, και χάνεται. Που είναι το ίδιο πράμα έτσι;



Ιδιοκτήτης: Ναι αλλά ας πούμε γι’ αυτό τώρα αυτά είναι καλό είναι...



Συυνεργάτης: Αν έρθει κάποιος μέσα εκείνη τη στιγμή και μου πει και πει δηλαδή την ώρα που δίνεις τα πράγματα μπορεί να πατήσεις το κουμπάκι και να τελειώσει. Αν έρθει μετά από πέντε λεπτά «α δε μου την έστειλες» «ω πω πω για να δω, να παρ’ τηνα». Μ’ αυτή τη λογική.



Ιδιοκτήτης: Σωστός.



Το παράπονο πελάτη για απόδειξη που δεν κόπηκε Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία συνομιλία μεταξύ του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και ενός συνεργάτη του στην οποία ο τελευταίος ενημερώνει τον πρώτο για το παράπονο που έχει προκύψει από ένα πελάτη που δεν του εκδόθηκε η απόδειξη συναλλαγής.



Συνεργάτης: Καλησπέρα πρόεδρε.



Ιδιοκτήτης: Γεια σου Ηλία μου.



Συνεργάτης: Σας καθυστέρησα λιγάκι σήμερα αλλά κοίταζα δυο πραγματάκια.



Ιδιοκτήτης: Γιατί, τι ήταν, είχα ρωτήσει τίποτα;



Συνεργάτης: Όχι όχι είχαμε μόνο μία απόδειξη η οποία γράφει στο μήνυμα ότι έχει κοπεί και δεν παραδόθηκε στον πελάτη. Και κοιτάξτε να δείτε τι βρήκα τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά και το τηλεφωνικό κέντρο κάνουν πολύ σωστά την δουλειά τους και λένε η απόδειξη έχει κοπεί και δεν παραδόθηκε στον πελάτη. Αλλά κατόπιν που τη ζήτησε ο πελάτης δηλαδή η διαδικασία ήτανε, είχε πάει κέρασμα, τη ζήτησε ο πελάτης και πήγε μετά και την έκοψε και τα παιδιά βλέπουν πάνω ότι είναι κομμένη.



Ιδιοκτήτης: Δε μπορούν να το βλέπουνε με άλλο τρόπο δε μπορούν να το δούνε με άλλο τρόπο;



Συνεργάτης: Θα, δεν ξέρω τώρα, θα το δω πως θα το κάνουμε δηλαδή θα πρέπει να, να, να βλέπουν τα παιδιά και να κοιτάζουνε εάν έχει εκδοθεί πρώτα κέρασμα και μετά απόδειξη.



Ιδιοκτήτης: Όταν βγαίνει, όταν βγαίνει το παράπονο.



Συνεργάτης: Ναι.



Ιδιοκτήτης: Πρέπει να μπαίνουν στο σύστημα.



Συνεργάτης: Ναι.



Ιδιοκτήτης: Να βλέπουν αν είναι κέρασμα ή όχι. Βέβαια τώρα το πολυαπλώνουμε το πράγμα και δε μ΄ αρέσει.



Συνεργάτης: Ναι.



Ιδιοκτήτης: Και



Συνεργάτης: Γι’ αυτό το μοιράζομαι μαζί σου για να δούμε τι κάνουμε σε αυτό.



Ιδιοκτήτης: Δεν πειράζει όχι όχι άστο όπως είναι και θα μας λέει θα μας ενημερώνουν ότι ήταν κέρασμα ή όχι.



Συνεργάτης: Εντάξει πρόεδρε.



Ιδιοκτήτης: Εξάλλου το να διαβάζουν οι άλλοι φραντζαιζ αυτό μόνο καλό κάνει.



Συνεργάτης: Οκ.



Ιδιοκτήτης: Σαράντα και λέμε να, μη κάνετε μαλακίες και ξεχνάτε αποδείξεις, το παίζουμε αθώες περιστερές όλοι.



Συνεργάτης: Οκ, το αφήνουμε επομένως έτσι όπως είναι και θα σας ενημερώνω εγώ όταν θα...



«Εσύ στο μαγαζί σου πληρώνεις Φ.Π.Α;» Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία σύντομη συνομιλία μεταξύ του επικεφαλής της εταιρείας και ενός στενού συνεργάτη του που αφορά στην καταβολή ΦΠΑ του καταστήματος του συνεργάτη του λόγω μείωσης των κερασμάτων, το οποίο εικάζει ότι θα αλλάξει το επόμενο τρίμηνο λόγω αύξησης που παρατηρήθηκε στα κεράσματα.



Συνεργάτης: Έλα αφεντικό.



Ιδιοκτήτης: Έλα αγόρι μου, εσύ στο μαγαζί σου πληρώνεις Φ.Π.Α;



Συνεργάτης: Ναι. Έχω δύο, τρεις μήνες, τρία τρίμηνα τώρα που πληρώνω κανονικά, μου βγαίνει.



Ιδιοκτήτης: Δηλαδή πότε δεν πλήρωνες;



Συνεργάτης: Όταν τα κεράσματα ήταν παραπάνω, όταν αρχίσανε να μειώνονται τα κεράσματα για να βγαίνει ποσό.



Ιδιοκτήτης: Α ακόμα δεν έχουν αυξηθεί που βάλαμε;



Συνεργάτης: Έχουνε, περιμένω αυτό το τρίμηνο να το δω γιατί ξεκίνησαν νομίζω να αυξάνονται τον προηγούμενο μήνα οπότε περιμένω να κλείσει το τρίμηνο, με το που κλείσει ο έκτος γιατί εγώ πληρώνω Φ.Π.Α. με τρίμηνο, είμαι απ’ τους παλιούς



Ιδιοκτήτης: Οκ.



«Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ» Τέλος, ενδεικτική είναι και μία συνομιλία μεταξύ του Κωνσταντίνου Αντάρα και του τεχνικού της ομάδας στην οποία ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αναφέρει ότι έχει γνωστούς στη ΑΑΔΕ και πως τον ενημέρωσαν σχετικά με καταγγελίες που έγιναν σε βάρος της εταιρείας, καθώς και για επικείμενους ελέγχους.



Ιδιοκτήτης: Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε, όχι με την έννοια του, έχου, έχουμε ανθρώπους που είναι καλή η σχέση μας, πολύ καλή και μας ενημερώσανε ότι έτσι και έτσι, λέει κοιτάξτε να πάμε να κάνουμε λέει λίγο τέικ, (ΤΑΚΕ) να δούμε το τέικ (ΤΑΚΕ) σας γιατί τα νούμερα σας δεν συνάδουνε ότι κλέβετε κιόλας, δηλαδή το έλεγε, δε δε το είπανε οι άνθρωποι με την έννοια είμαστε οι γνωστοί και θέλουμε να σας προστατέψουμε, όχι, με την έννοια ότι μαλάκας είναι, δηλαδή με αυτά τα νούμερα που έχετε κλέβετε κιόλας, είστε τόσο μάγκες ρε παιδιά, ξέρεις, κατάλαβες;



Τεχνικός: Ε ναι, ναι, ναι.



Ιδιοκτήτης: Θα κάνουμε λέει, να ξέρετε λέει από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο τέικ (ΤΑΚΕ) θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα, μας το ‘παν έτσι καθαρά, έτσι από Σεπτέμβρη θα κάνουμε κάποιο πέρασμα λέει να, να τσεκάρουμε λίγο τα μαγαζιά σας στο τέικ (TAKE) ας πούμε, ε εντάξει ένα, ένα έλεγχο ανά μαγαζί, ένα έλεγχο σε 10 μαγαζιά θα κάνουνε μιας και έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία αλλά και ξέρανε και ποιος είναι και παρόλο που κρύφτηκε από πίσω, έβαλε κάποιον άλλον.



Τεχνικός: Α δεν πήγε ο ίδιος προσωπικά να πει να φανεί ότι είναι από αυτόν.



Ιδιοκτήτης: Όχι ρε τρελός είσαι.



Τεχνικός: Είναι πολύ μαλάκας, σόρι.



Ιδιοκτήτης: Κατάλαβες, αυτοί όμως έχουνε, ανοίγουν υπερκοριούς και παίζουνε, γιατί είδες σου λέει δε θα με παίζεις εμένα μαλάκα βάζεις ολόκληρο κράτος να κυνηγάει κάποιον για να κάνεις εσύ τα παιχνίδια σου



Τεχνικός: Ναι, ναι, ναι.