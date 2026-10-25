Αγώνας δρόμου για την επαναλειτουργία της Pizza Fan: Διαβουλεύσεις για την εξαγορά της, αγωνία στους 2.500 εργαζομένους

Προτεραιότητα έχει η συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας ώστε να μη χρειαστεί να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα προστασίας των εργαζόμενων





Θυμίζουμε ότι το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό έχει κατασχεθεί από την οικονομική αστυνομία ως το βασικό πειστήριο για την υπόθεση της φοροδιαφυγής των 35 εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα Pizza Fan, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη λήψη παραγγελιών από το δίκτυο των καταστημάτων.











Την ίδια ώρα και παρότι δεν υπάρχει διάδοχο management στην επιχείρηση μετά την προφυλάκιση των επικεφαλής, γίνονται ανεπίσημες διαβουλεύσεις για την εξαγορά της αλυσίδας.



Το συνδικάτο επισιτισμού που έκανε χθες συνέλευση, ζητά τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 2.500 ατόμων που απασχολεί η αλυσίδα, την πληρωμή των δεδουλευμένων και τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης.







Σύμφωνα με το δικηγόρο εργατολόγο Γιάννη Καρούζο, αν η αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης οφείλεται σε λόγο που αφορά τον εργοδότη και όχι σε ανωτέρα βία, δεn λύνονται οι συμβάσεις εργασίας ούτε καταργείται η υποχρέωση καταβολής μισθού.



Το άρθρο 656 ΑΚ προβλέπει ότι, αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη για λόγους που αφορούν τον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία, ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει τον μισθό.



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«Πήγαμε για δουλειά και μάθαμε τα νέα από την τηλεόραση», λένε εργαζόμενοι Οι εργαζόμενοι περιγράφουν ότι δεν έλαβαν επίσημη ενημέρωση για όσα συνέβαιναν, με αρκετούς να πληροφορούνται τις εξελίξεις από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Την ίδια ώρα, οι κακουργηματικές διώξεις που ασκήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν εντείνει την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να μη λειτουργήσουν ξανά τα καταστήματα.



Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Κώστα, ο οποίος εργαζόταν επί επτά χρόνια ως διανομέας στον Κεραμεικό και πλέον προσπαθεί να εξασφαλίσει νέο εισόδημα. «Πήγα για δουλειά, έφτασα εκεί και μου λένε "φύγε". Δεν υπάρχει άλλη λύση, ψάχνουμε ήδη όλοι για μεροκάματο. Τα δεδουλευμένα μας πότε θα τα πάρουμε; Ούτε αυτό δεν ξέρουμε. Έχουμε οικογένειες από πίσω, εγώ έχω τρία παιδιά. Και μία μέρα που κάθομαι είναι καθαρή ζημιά για μένα. Οικονομικά δεν με παίρνει», αναφέρει.



Σε 24ώρη βάση εργάζονται, στελέχη της Pizza Fan προκειμένου να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου που λάμβανε τις παραγγελίες για τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα καθώς και του λογισμικού ώστε η επιχείρηση να αρχίσει σταδιακά να επαναλειτουργεί.Θυμίζουμε ότι το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό έχει κατασχεθεί από την οικονομική αστυνομία ως το βασικό πειστήριο για την υπόθεση της φοροδιαφυγής των 35 εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα Pizza Fan, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη λήψη παραγγελιών από το δίκτυο των καταστημάτων. Η λειτουργία της αλυσίδας δεν έχει ανασταλεί, ωστόσο πρακτικά είναι αδύνατη λόγω της κατάσχεσης του τηλεφωνικού κέντρου.Σημειώνουμε επίσης ότι καμία διοικητική αρχή (ΣΔΟΕ, ΑΑΔΕ) δεν έχει δώσει προς το παρόν εντολή για «φραγή» των λειτουργιών η φορολογικό σφράγισμα της επιχείρησης.Την ίδια ώρα και παρότι δεν υπάρχει διάδοχο management στην επιχείρηση μετά την προφυλάκιση των επικεφαλής, γίνονται ανεπίσημες διαβουλεύσεις για την εξαγορά της αλυσίδας.Το συνδικάτο επισιτισμού που έκανε χθες συνέλευση, ζητά τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 2.500 ατόμων που απασχολεί η αλυσίδα, την πληρωμή των δεδουλευμένων και τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης.Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας, προτεραιότητα έχει η συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας ώστε να μη χρειαστεί να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα προστασίας των εργαζόμενων.Σύμφωνα με το δικηγόρο εργατολόγοαν η αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης οφείλεται σε λόγο που αφορά τον εργοδότη και όχι σε ανωτέρα βία, δεn λύνονται οι συμβάσεις εργασίας ούτε καταργείται η υποχρέωση καταβολής μισθού.Το άρθρο 656 ΑΚ προβλέπει ότι, αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη για λόγους που αφορούν τον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία, ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει τον μισθό.Επομένως, αν το σφράγισμα επιβλήθηκε λόγω φορολογικών παραβάσεων της ίδιας της επιχείρησης, υπάρχει ισχυρή βάση να θεωρηθεί ότι πρόκειται για κώλυμα που αφορά τον εργοδότη και όχι για ανωτέρα βία που τον απαλλάσσει από την καταβολή μισθών.Οι εργαζόμενοι περιγράφουν ότι δεν έλαβαν επίσημη ενημέρωση για όσα συνέβαιναν, με αρκετούς να πληροφορούνται τις εξελίξεις από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Την ίδια ώρα, οι κακουργηματικές διώξεις που ασκήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν εντείνει την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να μη λειτουργήσουν ξανά τα καταστήματα.Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Κώστα, ο οποίος εργαζόταν επί επτά χρόνια ως διανομέας στον Κεραμεικό και πλέον προσπαθεί να εξασφαλίσει νέο εισόδημα. «Πήγα για δουλειά, έφτασα εκεί και μου λένε "φύγε". Δεν υπάρχει άλλη λύση, ψάχνουμε ήδη όλοι για μεροκάματο. Τα δεδουλευμένα μας πότε θα τα πάρουμε; Ούτε αυτό δεν ξέρουμε. Έχουμε οικογένειες από πίσω, εγώ έχω τρία παιδιά. Και μία μέρα που κάθομαι είναι καθαρή ζημιά για μένα. Οικονομικά δεν με παίρνει», αναφέρει.



Πήγαν για δουλειά και βρήκαν αστυνομικούς στα καταστήματα Το πρωί της Πέμπτης, εργαζόμενοι που έφτασαν στα καταστήματα για την προετοιμασία της ημέρας βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς ελέγχους. Ο Γιάννης, διανομέας με εξαετή προϋπηρεσία, αρχικά στο κατάστημα του Ζωγράφου και στη συνέχεια σε εκείνο του Υμηττού, περιγράφει όσα συνέβησαν: «Τίποτα, καμία ενημέρωση, απολύτως καμία. Την Πέμπτη που άνοιξε το μαγαζί, τους συναδέλφους τους περίμεναν αστυνομικοί απ' έξω. Άνοιξαν δύο άτομα που πάνε για προετοιμασία δύο ώρες νωρίτερα. Τους πήρανε μέσα, κάνανε έλεγχο, κατάσχεσαν κάποια πράγματα. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ξεκρέμαστοι. Δεν ξέρουμε πού και πώς θα καταλήξει το θέμα και μας οφείλονται τα δουλεμένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω δουλειά. Ήταν η μοναδική μου απασχόληση. Αν ξανανοίξει η Pizza Fan, δουλεύουμε στην Pizza Fan. Αν δεν ανοίξει, ψάχνουμε για δουλειά».



Ανάλογη εμπειρία είχε και ο Μαγκντί, που εργαζόταν ως διανομέας στους Αμπελόκηπους. Όπως εξηγεί, έφτασε κανονικά στο κατάστημα, αλλά ενημερώθηκε ότι δεν θα πραγματοποιούσε τη βάρδιά του. «Την τελευταία μέρα που πήγα, βρήκα έλεγχο στο μαγαζί. Μπήκα μέσα κανονικά με το κουτί, είπα καλημέρα και κατέγραψαν τα στοιχεία μου. Μετά ο υπεύθυνος μου είπε: "Σήμερα ρεπό, έχουμε έλεγχο στο μαγαζί, δεν θα δουλέψουμε σήμερα". Και από την επόμενη μέρα βρεθήκαμε χωρίς δουλειά. Τι να κάνω; Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο», είπε.





Για παντελή έλλειψη ενημέρωσης κάνει λόγο και η Τάνια, η οποία εργαζόταν επί χρόνια ως ψήστρια στο κατάστημα του Κεραμεικού. «Πήγαμε εκεί και μαθαίναμε από την τηλεόραση τα περισσότερα νέα. Τώρα είμαστε σε απόλυτη αβεβαιότητα και θέλουμε να μάθουμε τι μας γίνεται. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ», δήλωσε.



Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν επίσης ότι δεν είχαν παρατηρήσει κάποια ύποπτη διαδικασία στις καθημερινές συναλλαγές των καταστημάτων, καθώς οι παραγγελίες συνοδεύονταν από αποδείξεις. «Εμείς δεν είχαμε δει τίποτα απολύτως. Δουλεύαμε κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι», σημειώνει η Τάνια.



Ο Μάνος, επίσης διανομέας στον Κεραμεικό, τονίζει ότι το προσωπικό δεν είχε γνώση για ενδεχόμενες παρεμβάσεις στο λογισμικό ή για οδηγίες που μπορεί να δίνονταν σε ανώτερο επίπεδο. «Με ειδοποίησαν τηλεφωνικά να μην πάω στη δουλειά γιατί δεν είχα αναλάβει βάρδια. Από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς δουλειά. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες, στο δικό μας κατάστημα τουλάχιστον, όλες είχαν κανονικά αποδείξεις. [Ερωτηθείς για πιέσεις ή οδηγίες από τα κεντρικά]... Αυτό δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε εμείς. Ίσως οι ιδιοκτήτες του franchise ή οι προϊστάμενοι. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι».



Στο ίδιο ζήτημα αναφέρεται και ο Γιάννης, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις με τους υπευθύνους του καταστήματος ήταν καλές. «Δεν είχαμε αντιληφθεί τίποτα περίεργο. Και ειδικά από τη συμπεριφορά των υπευθύνων του καταστήματος δεν είχαμε κανένα παράπονο, κανένα πρόβλημα. Το τι γινόταν, αν γινόταν, ήταν από τα κεντρικά».





Αγωνία για τους μισθούς του Οκτωβρίου και τις αποζημιώσεις Πέρα από την αβεβαιότητα για το αν θα επιστρέψουν στις θέσεις τους, οι εργαζόμενοι ανησυχούν για τις αποδοχές που τους οφείλονται από τις ημέρες που εργάστηκαν τον Οκτώβριο.



Το κλείσιμο των καταστημάτων έγινε προς το τέλος του μήνα, με αποτέλεσμα όσοι πληρώνονται σε μηνιαία βάση να μην έχουν ακόμη εισπράξει τα χρήματα για την εργασία τους. «Πληρωνόμαστε μία φορά τον μήνα. Μέχρι τις 21-22 του μηνός που έκλεισε η εταιρεία, όλοι μας έχουμε κάνει δεδουλευμένα. Αυτά πρέπει να πληρωθούν. Πώς θα τα πάρουμε; Το ΙΚΑ μας θα το πάρουμε; Κι αν μας απολύσουν, τι αποζημιώσεις θα πάρουμε; Είναι τόσο δύσκολες οι καταστάσεις έξω στον δρόμο. Έχουμε υποχρεώσεις, έξοδα που τρέχουν» λέει ο Κώστας.



Ακόμη ένας εργαζόμενος που έμεινε χωρίς εισόδημα είναι ο Αζίμ, διανομέας στο κατάστημα των Αμπελοκήπων. Όπως περιγράφει, ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι δεν χρειάζεται να πάει στη δουλειά και έκτοτε παραμένει στο σπίτι, αναζητώντας νέα απασχόληση. «Μου τηλεφώνησαν το πρωί και μου είπαν απλώς: "Μην έρθετε σήμερα, είναι κλειστά τα μαγαζιά". Μόνο εκεί δούλευα, δεν έχω άλλη δουλειά. Τώρα κάθομαι σπίτι, άνεργος. Πρέπει να μας δοθεί επίδομα ή ενίσχυση, γιατί τι να κάνουμε; Πώς θα ζήσουμε; Ψάχνουμε πού να βρούμε δουλειά».



Την ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση υπογραμμίζει και ο Μάνος, καθώς οι καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις συνεχίζονται, παρά την αναστολή της εργασίας τους.