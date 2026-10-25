Pizza Fan: Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με επενδυτές - Καμία Διοικητική Αρχή δεν έχει κλείσει την εταιρεία, λένε κυβερνητικές πηγές
Pizza Fan: Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με επενδυτές - Καμία Διοικητική Αρχή δεν έχει κλείσει την εταιρεία, λένε κυβερνητικές πηγές
Γίνεται προσπάθεια να εγκατασταθεί νέο τηλεφωνικό κέντρο ώστε να επαναλειτουργήσει το σύστημα παραγγελιών
Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, οι 2.500 εργαζόμενοι στην Pizza Fan αγωνιούν για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και την καταβολή των δεδουλευμένων ενώ σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται προσπάθεια να εγκατασταθεί νέο τηλεφωνικό κέντρο ώστε να επαναλειτουργήσει το σύστημα παραγγελιών.
Την ίδια ώρα εξελίσσονται παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την πιθανή εξαγορά της αλυσίδας η οποία μπορεί να επλήγη από την αρνητική δημοσιότητα, θεωρείται ωστόσο από παράγοντες της αγοράς ότι έχει το μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο στη χώρα στον κλάδο της διανομής πίτσας.
Θυμίζουμε ότι το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό έχει κατασχεθεί από την οικονομική αστυνομία ως το βασικό πειστήριο για την υπόθεση της φοροδιαφυγής των 35 εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα Pizza Fan, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη λήψη παραγγελιών από το δίκτυο των καταστημάτων.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις «Αυτή τη στιγμή προέχει να προχωρήσει η φορολογική έρευνα εις βάθος και να επιβληθούν πρόστιμα αλλά αν η επιχείρηση και τα υποκαταστήματα/franchisee μπορούν να λειτουργήσουν με άλλο λογισμικό απ' αυτό που κατασχέθηκε να το κάνουν. Η επιχείρηση είναι αυτή που πρέπει να πάρει τις πρωτοβουλίες γιατί η φορολογική αρχή ΔΕΝ τους έχει κλείσει. Δηλαδή δεν υπάρχει διοικητική πράξη αναστολής λειτουργίας της εταιρίας ούτε και απόφαση της ίδιας της εταιρίας για λουκέτο ή καταγγελίες συμβάσεων.
Όπως εξηγούν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές «η εταιρία έχει αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της διότι κατασχέθηκαν κάποιοι υπολογιστές για τον έλεγχο που γίνεται. Αλλά εύκολα μπορούν να εγκαταστήσουν νέο σύστημα και να συνεχίσουν να λειτουργούν εφόσον το επιθυμούν. Επίσης, είναι βέβαιο ότι επειδή η εν λόγω αλυσίδα έχει σημαντικό μερίδιο αγοράς θα υπάρξει επενδυτής που θα τους εξαγοράσει εφόσον πάνε για λουκέτο.
Τι ισχύει για τους εργαζόμενους: Πάντως αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι έχουν κανονικά ενεργές συμβάσεις. Το επίδομα ανεργίας και τα προγράμματα απασχόλησης θα ενεργοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που καταστούν άνεργοι και αυτό θα συμβεί αν η επιχείρηση καταγγείλει τις συμβάσεις και απολυθούν, ενδεχόμενο που δε διαφαίνεται στον ορίζοντα. Αλλωστε , οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, επιθυμούν να συνεχίσουν να δουλεύουν και η κυβέρνηση – καταλήγει η κυβερνητική πηγή – δε θα ήθελε σε καμία περίπτωση να βρεθεί ξαφνικά αντιμέτωπη με 2.500 ανέργους.
Την ίδια ώρα εξελίσσονται παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την πιθανή εξαγορά της αλυσίδας η οποία μπορεί να επλήγη από την αρνητική δημοσιότητα, θεωρείται ωστόσο από παράγοντες της αγοράς ότι έχει το μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο στη χώρα στον κλάδο της διανομής πίτσας.
Θυμίζουμε ότι το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό έχει κατασχεθεί από την οικονομική αστυνομία ως το βασικό πειστήριο για την υπόθεση της φοροδιαφυγής των 35 εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα Pizza Fan, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη λήψη παραγγελιών από το δίκτυο των καταστημάτων.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις «Αυτή τη στιγμή προέχει να προχωρήσει η φορολογική έρευνα εις βάθος και να επιβληθούν πρόστιμα αλλά αν η επιχείρηση και τα υποκαταστήματα/franchisee μπορούν να λειτουργήσουν με άλλο λογισμικό απ' αυτό που κατασχέθηκε να το κάνουν. Η επιχείρηση είναι αυτή που πρέπει να πάρει τις πρωτοβουλίες γιατί η φορολογική αρχή ΔΕΝ τους έχει κλείσει. Δηλαδή δεν υπάρχει διοικητική πράξη αναστολής λειτουργίας της εταιρίας ούτε και απόφαση της ίδιας της εταιρίας για λουκέτο ή καταγγελίες συμβάσεων.
Όπως εξηγούν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές «η εταιρία έχει αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της διότι κατασχέθηκαν κάποιοι υπολογιστές για τον έλεγχο που γίνεται. Αλλά εύκολα μπορούν να εγκαταστήσουν νέο σύστημα και να συνεχίσουν να λειτουργούν εφόσον το επιθυμούν. Επίσης, είναι βέβαιο ότι επειδή η εν λόγω αλυσίδα έχει σημαντικό μερίδιο αγοράς θα υπάρξει επενδυτής που θα τους εξαγοράσει εφόσον πάνε για λουκέτο.
Τι ισχύει για τους εργαζόμενους: Πάντως αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι έχουν κανονικά ενεργές συμβάσεις. Το επίδομα ανεργίας και τα προγράμματα απασχόλησης θα ενεργοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που καταστούν άνεργοι και αυτό θα συμβεί αν η επιχείρηση καταγγείλει τις συμβάσεις και απολυθούν, ενδεχόμενο που δε διαφαίνεται στον ορίζοντα. Αλλωστε , οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, επιθυμούν να συνεχίσουν να δουλεύουν και η κυβέρνηση – καταλήγει η κυβερνητική πηγή – δε θα ήθελε σε καμία περίπτωση να βρεθεί ξαφνικά αντιμέτωπη με 2.500 ανέργους.
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