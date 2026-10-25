Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για 48 ώρες, στο κάδρο και η Αττική
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για 48 ώρες, στο κάδρο και η Αττική
Τα φαινόμενα ξεκινούν από αύριο Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης - Ποιες περιοχές θα επηρεστούν
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26/10) έως τουλάχιστον την Τρίτη (27/10), κυρίως στην ανατολική χώρα με την Αττική να αναμένεται να επηρεαστεί από την κακοκαιρία. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Τη Δευτέρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Αττική έως το μεσημέρι και ξανά το βράδυ, στην ανατολική Στερεά, κυρίως σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, έως το πρωί, καθώς και στη Θεσσαλία, κυρίως σε Μαγνησία και Λάρισα, έως το βράδυ. Έντονα φαινόμενα αναμένονται επίσης στις Σποράδες και την Εύβοια, στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.
Την Τρίτη, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι. Στην Αττική, τα ισχυρά φαινόμενα προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες.
Πιο συγκεκριμένα, Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Α. Αύριο Δευτέρα (26-10-2026)
α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.
β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.
γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.
δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.
ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.
στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.
Τη Δευτέρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Αττική έως το μεσημέρι και ξανά το βράδυ, στην ανατολική Στερεά, κυρίως σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, έως το πρωί, καθώς και στη Θεσσαλία, κυρίως σε Μαγνησία και Λάρισα, έως το βράδυ. Έντονα φαινόμενα αναμένονται επίσης στις Σποράδες και την Εύβοια, στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.
Την Τρίτη, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι. Στην Αττική, τα ισχυρά φαινόμενα προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες.
Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥΕπιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Α. Αύριο Δευτέρα (26-10-2026)
α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.
β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.
γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.
δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.
ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.
στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.
Β. Μεθαύριο Τρίτη (27-10-2026)
α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι.
β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα.
γ) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.
δ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.
α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι.
β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα.
γ) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.
δ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.
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