Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για 48 ώρες, στο κάδρο και η Αττική

Τα φαινόμενα ξεκινούν από αύριο Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης - Ποιες περιοχές θα επηρεστούν