Ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων» αποκαλύπτει τα πλεονεκτήματα των Belharra: Ο έγκαιρος εντοπισμός του εχθρού και η αντιμετώπιση επιθέσεων κορεσμού

Φρεγάτες FDI Belharra

Οπλοστάσιο

«Ομοίως, ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις μου κατέχει η θέρμη με την οποία μας φιλοξένησε εν πλω και μας υποστήριξε ποικιλοτρόπως ο κυβερνήτης και το πλήρωμα της γαλλικής, αδελφής φρεγάτας "Ronarc'h", συμβάλλοντας σημαντικά στην από μέρους μας κατανόηση τηςτύπου FDI από το γαλλικό ναυτικό», συμπλήρωσε.Όσο για τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας νέος ή μία νέα που επιθυμεί να ενταχθεί στο, και ειδικότερα στηνπου συντελείται η μετάβασή του σε μία νέα εποχή, ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης ΠΝ επεσήμανε ότι είναι αναγκαίο το«για την εισαγωγή τους στις παραγωγικές σχολές», ενώ υπογράμμισε πως «οι βασικές αρετές πάνω στις οποίες τα επίδοξα νέα στελέχη θα χτίσουν το μέλλον τους και το μέλλον του Ναυτικού είναι το ήθος, η, η αγάπη για τη θάλασσα, η φιλοπατρία και η φιλομάθεια».«Οι νέοι που διακρίνονται από αυτά τα ουσιώδηείναι βέβαιο ότι δύνανται αφενός να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις τουκαι αφετέρου να απολαύσουν την περιπέτεια που προσφέρει η ζωή σε αυτό», ανέλυσε.«Η νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το Πολεμικό Ναυτικόδεν μεταβάλλει τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτείται να έχει ένας νέος που θέλει να ενταχθεί», διευκρίνισε ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων».«Το Πολεμικό Ναυτικό διαχρονικά δίνει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των στελεχών του, προκειμένου αυτά να δύνανται να κατανοήσουν όλες τις πτυχές των τεχνολογικών εξελίξεων. Το γεγονός αυτό προκύπτει μετά λόγου γνώσεως καθώς, με όλα τα εφόδια που μας προσφέρει διά βίου το Πολεμικό Ναυτικό, ήμασταν ως πλήρωμα σε θέση να καθίσουμε ισότιμα στο τραπέζι του τεχνικού διαλόγου με τους εξειδικευμένους τεχνικούς και αρχιτέκτονες της Naval Group και να ενεργοποιήσουμε μία υπερσύγχρονη μονάδα όπως η φρεγάτα "Κίμων" του Πολεμικού Ναυτικού», κατέληξε ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης ΠΝ.Η φρεγάτα Belharra (FDI HN) συνδυάζεισε όλους τους τομείς μάχης (αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό, αντιπλοϊκό), καθώς και δυνατότητες κατά στόχων επιφανείας και αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών.Είναι μία υπερσύγχρονη,, που μπορεί να αντιμετωπίσει, αυτόνομα ή, σύγχρονες και αναδυόμενες απειλές όπως τελευταίας γενιάς υποβρύχια, υπερηχητικούς πυραύλους, κυβερνοεπιθέσεις και πολυεπίπεδες ασύμμετρες απειλές.Εξοπλισμένη με προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων, έχει την ικανότητα να επιχειρεί σε όλα τα θέατρα επιχειρήσεων και να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του ναυτικού πολέμου.Ξεχωρίζει για τη συμπαγή διαμόρφωσή της και τον μοναδικό σχεδιασμό της, που την καθιστούν ιδανική για διαφορετικά περιβάλλοντα καισε όλον τον κόσμο (κρύα και θερμά ύδατα, καθώς και αρχιπελαγικές περιοχές ειδικότερα).Επιπλέον, ο σχεδιασμός και τα αυτοματοποιημένα συστήματα που ενσωματώνονται στην FDI επιτρέπουν τη λειτουργία του πλοίου με σχετικά μικρό αριθμό πληρώματος, ενώ παράλληλακαι βελτιστοποιούν τη διαθεσιμότητα σε επιχειρησιακό επίπεδο.Τέλος, η FDI έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, εξασφαλίζοντας διαλειτουργικότητα και συνδεσιμότητα μεταξύ των συμμαχικών ναυτικών.Οι ελληνικές φρεγάτες FDI διαθέτουν «βαρύ» οπλοστάσιο, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 32 πυραύλους ASTER 30 για αντιαεροπορική άμυνα, οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους EXOCET MM40 Block 3C, ένα πυροβόλο OTO Melara των 76 χιλιοστών, σύστημα εγγύς άμυνας RAM και δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών. Παράλληλα, διαθέτουν δύο διπλούς εκτοξευτές τορπιλών για την αντιμετώπιση υποβρυχίων με τορπίλες MU90.