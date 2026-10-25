Φάνης Μουρατίδης: Στην αρχή με διάλεγαν, δεν διάλεγα, πέρασαν πολλά χρόνια για να επιλέξω
Φάνης Μουρατίδης: Στην αρχή με διάλεγαν, δεν διάλεγα, πέρασαν πολλά χρόνια για να επιλέξω
Φλερτάρεις με τη φυλακή στις δύσκολες συνεργασίες, σχολίασε ο ηθοποιός
Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει πλέον τις επαγγελματικές του συνεργασίες παρουσίασε ο Φάνης Μουρατίδης, εξηγώντας ότι για εκείνον η πραγματική επιτυχία βρίσκεται στην ευχαρίστηση που αντλεί από τη δουλειά του και στις σχέσεις με τους ανθρώπους που συνεργάζεται.
Ο ηθοποιός αναγνώρισε ότι πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να αποκτήσει τη δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος τους ρόλους του και τους ανθρώπους με τους οποίους θέλει να δουλέψει, ενώ παρομοίασε μια δύσκολη συνεργασία με φυλακή.
Ο Φάνης Μουρατίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «For You», την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, και περιέγραψε το σκεπτικό πίσω από το οποίο επιλέγει τις συνεργασίες του. «Η επιτυχία που καταλαβαίνω μέσα στα χρόνια είναι να περνάς καλά, να το ευχαριστιέσαι με αυτούς που γουστάρεις και που φτιάχνουν ένα κλίμα για να πεις να πάω στη δουλειά. Στην αρχή με διάλεγαν, δεν διάλεγα. Πέρασαν πολλά χρόνια για να επιλέξω. Για το “ναι” μετράνε οι άνθρωποι και το κείμενο είναι πάντα η αφορμή», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξήγησε ότι πλέον αποφεύγει τις συνεργασίες με δύστροπους συναδέλφους, ακόμη κι αν πρόκειται για σπουδαίους καλλιτέχνες, καθώς θεωρεί ότι το ψυχολογικό κόστος μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το οικονομικό όφελος. Ωστόσο, στο παρελθόν αναγκάστηκε να ανεχτεί δύσκολες επαγγελματικές συμπεριφορές, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα επιλογής.
«Αν ξέρω ότι ο συνεργάτης είναι σπουδαίος καλλιτέχνης αλλά δύστροπος, γιατί να πάω να δουλέψω εφόσον έχω άλλη επιλογή; Πάω να βγάλω κάποια λεφτά. Να μου τα φάει η ψυχαναλύτρια; Φλερτάρεις με τη φυλακή στις δύσκολες συνεργασίες. Είμαι τόσα χρόνια στη δουλειά. Δεν θα έπεσα σε δύο τρεις κακοτοπιές; Δεν είχα επιλογή. Το καταπίνεις», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Ο ηθοποιός αναγνώρισε ότι πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να αποκτήσει τη δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος τους ρόλους του και τους ανθρώπους με τους οποίους θέλει να δουλέψει, ενώ παρομοίασε μια δύσκολη συνεργασία με φυλακή.
Ο Φάνης Μουρατίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «For You», την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, και περιέγραψε το σκεπτικό πίσω από το οποίο επιλέγει τις συνεργασίες του. «Η επιτυχία που καταλαβαίνω μέσα στα χρόνια είναι να περνάς καλά, να το ευχαριστιέσαι με αυτούς που γουστάρεις και που φτιάχνουν ένα κλίμα για να πεις να πάω στη δουλειά. Στην αρχή με διάλεγαν, δεν διάλεγα. Πέρασαν πολλά χρόνια για να επιλέξω. Για το “ναι” μετράνε οι άνθρωποι και το κείμενο είναι πάντα η αφορμή», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξήγησε ότι πλέον αποφεύγει τις συνεργασίες με δύστροπους συναδέλφους, ακόμη κι αν πρόκειται για σπουδαίους καλλιτέχνες, καθώς θεωρεί ότι το ψυχολογικό κόστος μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το οικονομικό όφελος. Ωστόσο, στο παρελθόν αναγκάστηκε να ανεχτεί δύσκολες επαγγελματικές συμπεριφορές, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα επιλογής.
«Αν ξέρω ότι ο συνεργάτης είναι σπουδαίος καλλιτέχνης αλλά δύστροπος, γιατί να πάω να δουλέψω εφόσον έχω άλλη επιλογή; Πάω να βγάλω κάποια λεφτά. Να μου τα φάει η ψυχαναλύτρια; Φλερτάρεις με τη φυλακή στις δύσκολες συνεργασίες. Είμαι τόσα χρόνια στη δουλειά. Δεν θα έπεσα σε δύο τρεις κακοτοπιές; Δεν είχα επιλογή. Το καταπίνεις», πρόσθεσε στη συνέχεια.
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