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Ο Κολοσσός επικράτησε του Βίκου με 80-70 και έφτασε τις δύο νίκες στη GBL, βίντεο
Ο Κολοσσός επικράτησε του Βίκου με 80-70 και έφτασε τις δύο νίκες στη GBL, βίντεο
Με κορυφαίους τους Καμπερίδη και Μάιλς η ομάδα της Ρόδου πήρε τη δεύτερη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής
Ο Κολοσσός επιβλήθηκε με 80-70 των Βίκος Φαlcons στη Ρόδο και πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της GBL. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι παραμένουν ουραγοί, χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων αγωνιστικών. Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους οι Χάρις και Καμπερίδης. Για την ομάδα των Ιωαννίνων, ξεχώρισαν οι Φλόιντ και Πατρίκης.
Κολοσσός - Βίκος Φαlcons: Ο αγώνας
Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης είχε ρυθμό, ωραίες φάσεις και οι δύο ομάδες ήτα κοντά στο σκορ. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την περίοδο προηγούμενοι με τέσσερις πόντους (24-20). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, τα πράγματα ήταν πιο ισορροπημένα, με τις δύο άμυνες να είναι πιο σκληρές και τον Βίκο να είναι σταθερά κοντά στο σκορ αλλά τον Κολοσσό να ελέγχει τον ρυθμό και να έχει το.. τιμόνι του αγώνα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 40-36 για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη.
Στην επανάληψη το σκηνικό άλλαξε άρδην, με τους Ροδίτες να είναι κυρίαρχοι και να φτάνουν σχετικά εύκολα στην τελική επικράτηση και τη δεύτερή τους νίκη στο πρωτάθλημα. Οι Βίκος Φαlcons δεν είχαν λύσεις και η διαφορά αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο και το σύνολο του «Νησιού των Ιπποτών» μπήκε στην τελευταία περίοδο με +13 (65-52).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, τα πράγματα δεν τροποποιήθηκαν ιδιαίτερα, απλά η ομάδα της Ηπείρου μείωσε τη διαφορά για το τελικό 80-70. Χάρις (19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Καμπερίδης (11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), ξεχώρισαν για τους νικητές. Φλόιντ (14 πόντους, 4 ασίστ) και Πατρίκης (13 πόντους, 5 ριμπάουντ), ήταν τα «πρώτα βιολιά» για τους φιλοξενούμενους.
Τα δεκάλεπτα: 24-20, 40-36, 65-52, 80-70
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Πηγή: gazzetta.gr
Κολοσσός - Βίκος Φαlcons: Ο αγώνας
Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης είχε ρυθμό, ωραίες φάσεις και οι δύο ομάδες ήτα κοντά στο σκορ. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την περίοδο προηγούμενοι με τέσσερις πόντους (24-20). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, τα πράγματα ήταν πιο ισορροπημένα, με τις δύο άμυνες να είναι πιο σκληρές και τον Βίκο να είναι σταθερά κοντά στο σκορ αλλά τον Κολοσσό να ελέγχει τον ρυθμό και να έχει το.. τιμόνι του αγώνα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 40-36 για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη.
Στην επανάληψη το σκηνικό άλλαξε άρδην, με τους Ροδίτες να είναι κυρίαρχοι και να φτάνουν σχετικά εύκολα στην τελική επικράτηση και τη δεύτερή τους νίκη στο πρωτάθλημα. Οι Βίκος Φαlcons δεν είχαν λύσεις και η διαφορά αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο και το σύνολο του «Νησιού των Ιπποτών» μπήκε στην τελευταία περίοδο με +13 (65-52).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, τα πράγματα δεν τροποποιήθηκαν ιδιαίτερα, απλά η ομάδα της Ηπείρου μείωσε τη διαφορά για το τελικό 80-70. Χάρις (19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Καμπερίδης (11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), ξεχώρισαν για τους νικητές. Φλόιντ (14 πόντους, 4 ασίστ) και Πατρίκης (13 πόντους, 5 ριμπάουντ), ήταν τα «πρώτα βιολιά» για τους φιλοξενούμενους.
Τα δεκάλεπτα: 24-20, 40-36, 65-52, 80-70
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Πηγή: gazzetta.gr
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