Ο Κολοσσός επικράτησε του Βίκου με 80-70 και έφτασε τις δύο νίκες στη GBL, βίντεο

Με κορυφαίους τους Καμπερίδη και Μάιλς η ομάδα της Ρόδου πήρε τη δεύτερη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής