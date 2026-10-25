«Χωριάτικο»: Οι αχυράνθρωποι, ο 80χρονος λογιστής και οι business του Άγγελου Γιαννακόπουλου σε Μύκονο και Ρόδο

Πληροφορίες ότι οι Αρχές θα ελέγξουν το σύνολο των επιχειρήσεων που συνδέονται με τον συλληφθέντα για μεγάλη φορολογική απάτη ιδιοκτήτη του «Χωριάτικο»