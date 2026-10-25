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«Χωριάτικο»: Οι αχυράνθρωποι, ο 80χρονος λογιστής και οι business του Άγγελου Γιαννακόπουλου σε Μύκονο και Ρόδο
«Χωριάτικο»: Οι αχυράνθρωποι, ο 80χρονος λογιστής και οι business του Άγγελου Γιαννακόπουλου σε Μύκονο και Ρόδο
Πληροφορίες ότι οι Αρχές θα ελέγξουν το σύνολο των επιχειρήσεων που συνδέονται με τον συλληφθέντα για μεγάλη φορολογική απάτη ιδιοκτήτη του «Χωριάτικο»
Νέες πτυχές της υπόθεσης φορολογικής απάτης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, έρχονται στο προσκήνιο, με τις πληροφορίες να στρέφουν το ενδιαφέρον σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, σε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά και σε μία αγοραπωλησία που βρισκόταν στα σκαριά και φέρεται πλέον να έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί την πρώτη επιχείρηση που ελέγχεται, καθώς εκεί φέρεται να έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις. Η διερεύνηση των συγκεκριμένων ευρημάτων και η αποτύπωση της έκτασής τους αποτελούν βασικά ζητήματα της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί το σύνολο των ευθυνών που ενδεχομένως προκύπτουν. Παράλληλα, πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ευρύτερο πλέγμα εταιρικών σχημάτων, ο αριθμός των οποίων ενδέχεται να προσεγγίζει ή και να ξεπερνάει τις 150. Το κατά πόσο οι συγκεκριμένες εταιρείες συνδέονται μεταξύ τους, ποια ήταν η πραγματική δραστηριότητά τους και εάν χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση παράνομων πράξεων είναι ζητήματα που παραμένουν προς διερεύνηση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στον ρόλο ενός 80χρονου λογιστή, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε αναλάβει τη σύσταση εταιρειών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι σημαντικό μέρος των σχετικών διαδικασιών διεκπεραιωνόταν από την κόρη του, ενώ ο ίδιος υπέγραφε τα απαραίτητα έγγραφα. Ο ακριβής ρόλος των δύο προσώπων, όπως και το εύρος της ενδεχόμενης εμπλοκής τους, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των εταιρικών σχημάτων, οι πληροφορίες παραπέμπουν σε ένα μοντέλο κατά το οποίο εμφανίζονταν ως διαχειριστές τρίτα πρόσωπα, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», χωρίς να ασκούν απαραίτητα τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ορισμένες εταιρείες φέρονται να συσσώρευαν οφειλές από ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ στη συνέχεια η επιχειρηματική δραστηριότητα ενδεχομένως συνεχιζόταν μέσω νέων εταιρικών σχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι προηγούμενες εταιρείες φέρονται να έμεναν με ανεξόφλητες υποχρεώσεις, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμοζόταν συστηματικά ή ότι αφορούσε το σύνολο των επιχειρήσεων.Πέρα από τον χώρο της αρτοποιίας, πληροφορίες κάνουν λόγο για ευρύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα συμφερόντων που φέρονται να συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη. Στη Μύκονο, ειδικότερα, υπάρχουν αναφορές για σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα και επιχειρήσεις εστίασης.
Αντίστοιχες πληροφορίες υπάρχουν και για τη Ρόδο, όπου γίνεται λόγος για επιχειρηματική παρουσία σε έξι καταστήματα. Παράλληλα, εταιρικά σχήματα που ενδεχομένως συνδέονται με τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα φέρονται να είχαν αποκτήσει, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, δικαιώματα εκμετάλλευσης μεγάλου αριθμού παραλιών του νησιού.Μάλιστα, οι σχετικές αναφορές κάνουν λόγο για ποσοστό που ενδέχεται να έφτανε ακόμη και το 80% των παραλιών που είχαν παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση, μεταξύ των οποίων και οι πιο δημοφιλείς του νησιού.
Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον αφορά την αλυσίδα Bread Factory και συγκεκριμένα πληροφορίες για μία αγοραπωλησία που βρισκόταν στα σκαριά, με υποψήφιους αγοραστές επενδυτές ινδικών συμφερόντων. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν τη σύνδεση της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας με τις ερευνώμενες φορολογικές παραβάσεις, ούτε έχει διευκρινιστεί σε ποιο στάδιο είχαν φτάσει οι σχετικές διαπραγματεύσεις.
Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στην πλήρη χαρτογράφηση των εταιρικών σχημάτων του Γιαννακόπουλου, στην εξακρίβωση των πραγματικών διαχειριστών τους και στον προσδιορισμό τυχόν ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Η έρευνα γύρω από την αλυσίδα «Χωριάτικο» αποτελεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την αφετηρία αυτής της διαδικασίας, με το ενδεχόμενο επέκτασης των ελέγχων σε άλλες εταιρικές δραστηριότητες να παραμένει ανοιχτό.
Η σημερινή περιπέτεια του Άγγελου Γιαννακόπουλου με τις διωκτικές Αρχές δεν είναι η πρώτη που φέρνει το όνομά του στο προσκήνιο. Σχεδόν δύο δεκαετίες νωρίτερα, το 2008, ο επιχειρηματίας που συνέδεσε το όνομά του με την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας πολύκροτης αστυνομικής έρευνας για κύκλωμα trafficking, η οποία εξελίχθηκε σε πολυετή δικαστική υπόθεση.Όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2008, όταν η Ασφάλεια Αττικής ανακοίνωσε την εξάρθρωση κυκλώματος που, σύμφωνα με τις τότε αστυνομικές εκτιμήσεις, στρατολογούσε γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, υποσχόμενο εργασία στην Ελλάδα, και στη συνέχεια τις εξανάγκαζε σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Στο μικροσκόπιο είχαν βρεθεί δύο νυχτερινά κέντρα, το «Alcatraz» στη λεωφόρο Συγγρού και το «Star» στη Μεταμόρφωση.
Η έρευνα επεκτάθηκε και στις οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί εξέταζαν το ενδεχόμενο χρήματα από την παράνομη δραστηριότητα να διοχετεύονταν μέσω υπεράκτιας εταιρείας στην Κύπρο και να επενδύονταν σε ακίνητα και επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων αρτοποιεία της αλυσίδας «Χωριάτικο».Η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες και τον Απρίλιο του 2015 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε πρωτοδίκως στον Γιαννακόπουλο κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε αρπαγή. Αντίθετα, αθωώθηκε για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η έφεσή του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα.Τρία χρόνια αργότερα, το 2018, ο επιχειρηματίας και ακόμη 19 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν ομόφωνα σε δεύτερη, χωριστή δικογραφία για trafficking, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετούνταν οι κατηγορίες.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί την πρώτη επιχείρηση που ελέγχεται, καθώς εκεί φέρεται να έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις. Η διερεύνηση των συγκεκριμένων ευρημάτων και η αποτύπωση της έκτασής τους αποτελούν βασικά ζητήματα της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί το σύνολο των ευθυνών που ενδεχομένως προκύπτουν. Παράλληλα, πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ευρύτερο πλέγμα εταιρικών σχημάτων, ο αριθμός των οποίων ενδέχεται να προσεγγίζει ή και να ξεπερνάει τις 150. Το κατά πόσο οι συγκεκριμένες εταιρείες συνδέονται μεταξύ τους, ποια ήταν η πραγματική δραστηριότητά τους και εάν χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση παράνομων πράξεων είναι ζητήματα που παραμένουν προς διερεύνηση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στον ρόλο ενός 80χρονου λογιστή, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε αναλάβει τη σύσταση εταιρειών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι σημαντικό μέρος των σχετικών διαδικασιών διεκπεραιωνόταν από την κόρη του, ενώ ο ίδιος υπέγραφε τα απαραίτητα έγγραφα. Ο ακριβής ρόλος των δύο προσώπων, όπως και το εύρος της ενδεχόμενης εμπλοκής τους, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των εταιρικών σχημάτων, οι πληροφορίες παραπέμπουν σε ένα μοντέλο κατά το οποίο εμφανίζονταν ως διαχειριστές τρίτα πρόσωπα, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», χωρίς να ασκούν απαραίτητα τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ορισμένες εταιρείες φέρονται να συσσώρευαν οφειλές από ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ στη συνέχεια η επιχειρηματική δραστηριότητα ενδεχομένως συνεχιζόταν μέσω νέων εταιρικών σχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι προηγούμενες εταιρείες φέρονται να έμεναν με ανεξόφλητες υποχρεώσεις, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμοζόταν συστηματικά ή ότι αφορούσε το σύνολο των επιχειρήσεων.Πέρα από τον χώρο της αρτοποιίας, πληροφορίες κάνουν λόγο για ευρύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα συμφερόντων που φέρονται να συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη. Στη Μύκονο, ειδικότερα, υπάρχουν αναφορές για σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα και επιχειρήσεις εστίασης.
Αντίστοιχες πληροφορίες υπάρχουν και για τη Ρόδο, όπου γίνεται λόγος για επιχειρηματική παρουσία σε έξι καταστήματα. Παράλληλα, εταιρικά σχήματα που ενδεχομένως συνδέονται με τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα φέρονται να είχαν αποκτήσει, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, δικαιώματα εκμετάλλευσης μεγάλου αριθμού παραλιών του νησιού.Μάλιστα, οι σχετικές αναφορές κάνουν λόγο για ποσοστό που ενδέχεται να έφτανε ακόμη και το 80% των παραλιών που είχαν παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση, μεταξύ των οποίων και οι πιο δημοφιλείς του νησιού.
Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον αφορά την αλυσίδα Bread Factory και συγκεκριμένα πληροφορίες για μία αγοραπωλησία που βρισκόταν στα σκαριά, με υποψήφιους αγοραστές επενδυτές ινδικών συμφερόντων. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν τη σύνδεση της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας με τις ερευνώμενες φορολογικές παραβάσεις, ούτε έχει διευκρινιστεί σε ποιο στάδιο είχαν φτάσει οι σχετικές διαπραγματεύσεις.
Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στην πλήρη χαρτογράφηση των εταιρικών σχημάτων του Γιαννακόπουλου, στην εξακρίβωση των πραγματικών διαχειριστών τους και στον προσδιορισμό τυχόν ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Η έρευνα γύρω από την αλυσίδα «Χωριάτικο» αποτελεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την αφετηρία αυτής της διαδικασίας, με το ενδεχόμενο επέκτασης των ελέγχων σε άλλες εταιρικές δραστηριότητες να παραμένει ανοιχτό.
Η σημερινή περιπέτεια του Άγγελου Γιαννακόπουλου με τις διωκτικές Αρχές δεν είναι η πρώτη που φέρνει το όνομά του στο προσκήνιο. Σχεδόν δύο δεκαετίες νωρίτερα, το 2008, ο επιχειρηματίας που συνέδεσε το όνομά του με την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας πολύκροτης αστυνομικής έρευνας για κύκλωμα trafficking, η οποία εξελίχθηκε σε πολυετή δικαστική υπόθεση.Όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2008, όταν η Ασφάλεια Αττικής ανακοίνωσε την εξάρθρωση κυκλώματος που, σύμφωνα με τις τότε αστυνομικές εκτιμήσεις, στρατολογούσε γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, υποσχόμενο εργασία στην Ελλάδα, και στη συνέχεια τις εξανάγκαζε σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Στο μικροσκόπιο είχαν βρεθεί δύο νυχτερινά κέντρα, το «Alcatraz» στη λεωφόρο Συγγρού και το «Star» στη Μεταμόρφωση.
Η έρευνα επεκτάθηκε και στις οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί εξέταζαν το ενδεχόμενο χρήματα από την παράνομη δραστηριότητα να διοχετεύονταν μέσω υπεράκτιας εταιρείας στην Κύπρο και να επενδύονταν σε ακίνητα και επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων αρτοποιεία της αλυσίδας «Χωριάτικο».Η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες και τον Απρίλιο του 2015 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε πρωτοδίκως στον Γιαννακόπουλο κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε αρπαγή. Αντίθετα, αθωώθηκε για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η έφεσή του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα.Τρία χρόνια αργότερα, το 2018, ο επιχειρηματίας και ακόμη 19 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν ομόφωνα σε δεύτερη, χωριστή δικογραφία για trafficking, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετούνταν οι κατηγορίες.
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