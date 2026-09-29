Υπάρχει «αντίδοτο» για το αλκοτέστ; Τι πραγματικά μπορεί να ξεγελάσει την Τροχαία

Η υπόθεση που αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες η Ελληνική Αστυνομία επανέφερε ένα ερώτημα που επανέρχεται συχνά μεταξύ οδηγών αλλά και στα social media: υπάρχει πράγματι κάποιο «αντίδοτο» που μπορεί να εξαφανίσει το αλκοόλ και να ξεγελάσει το αλκοτέστ;

Η σύντομη απάντηση είναι όχι.

Δεν υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόφιμο, ρόφημα, βιταμίνη ή άλλο νόμιμο σκεύασμα που, μετά την κατανάλωση αλκοόλ, να μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να μειώσει τη συγκέντρωση αιθανόλης στο αίμα και κατ' επέκταση στον εκπνεόμενο αέρα.