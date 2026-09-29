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Υπάρχει «αντίδοτο» για το αλκοτέστ; Τι πραγματικά μπορεί να ξεγελάσει την Τροχαία
ΕΛΛΑΔΑ

Υπάρχει «αντίδοτο» για το αλκοτέστ; Τι πραγματικά μπορεί να ξεγελάσει την Τροχαία

Καφέδες, βιταμίνες, ειδικά σκευάσματα και διάφορα «κόλπα» κυκλοφορούν εδώ και χρόνια ως υποτιθέμενες λύσεις για όσους έχουν πιει. Τι ισχύει στην πραγματικότητα και τι μετρά το αλκοτέστ της Τροχαίας;

Υπάρχει «αντίδοτο» για το αλκοτέστ; Τι πραγματικά μπορεί να ξεγελάσει την Τροχαία
UPD:

Η υπόθεση που αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες η Ελληνική Αστυνομία επανέφερε ένα ερώτημα που επανέρχεται συχνά μεταξύ οδηγών αλλά και στα social media: υπάρχει πράγματι κάποιο «αντίδοτο» που μπορεί να εξαφανίσει το αλκοόλ και να ξεγελάσει το αλκοτέστ;

Η σύντομη απάντηση είναι όχι.

Δεν υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόφιμο, ρόφημα, βιταμίνη ή άλλο νόμιμο σκεύασμα που, μετά την κατανάλωση αλκοόλ, να μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να μειώσει τη συγκέντρωση αιθανόλης στο αίμα και κατ' επέκταση στον εκπνεόμενο αέρα.




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