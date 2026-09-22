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Έρχεται ο νέος μεγάλος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας
Έρχεται ο νέος μεγάλος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας
Τα επικαιροποιημένα κυκλοφοριακά στοιχεία ενισχύουν τον φάκελο του έργου, ενώ πλέον η προσπάθεια αφορά ολόκληρη τη σύνδεση των περίπου 90 χιλιομέτρων.
Ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που παραμένουν ανοικτά στη χώρα περνά σε νέα φάση, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προετοιμάζει τα στοιχεία πάνω στα οποία θα στηριχθεί η προσπάθεια για την επέκταση της Ολυμπίας Οδού από τον Πύργο έως την Τσακώνα.
Πρόκειται για έναν άξονα συνολικού μήκους 89,2 χιλιομέτρων, ο οποίος αποτελείται από τα 13 χλμ. του τμήματος Πύργος–Αλφειός και τα 76,2 χλμ. του Αλφειός–Καλό Νερό–Τσακώνα. Τα δύο αυτά τμήματα περιλαμβάνονται ήδη στο συμβατικό πλαίσιο της Ολυμπίας Οδού, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 2021.
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