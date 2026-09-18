Μία σύλληψη στην πορεία αντιεξουσιαστών στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, βίντεο και φωτογραφίες
Μία σύλληψη στην πορεία αντιεξουσιαστών στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, βίντεο και φωτογραφίες
Στην κινητοποίηση πήραν μέρος συλλογικότητες, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές καθώς και μέλη από την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, ενώ έγιναν και 5 προσαγωγές με τη μία να μετατρέπεται σε σύλληψη
Μια σύλληψη και πέντε προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν στην πορεία αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 4.000 πολιτών.
Το «παρών» έδωσαν συλλογικότητες, μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές καθώς και μέλη από την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά.
Με ένα μεγάλο πανό στα χέρια και φωνάζοντας συνθήματα, η πορεία πέρασε μέσα από κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούσαν τους διαδηλωτές, ενώ λόγω των κινητοποιήσεων παρέμειναν κλειστοί οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».
Το «παρών» έδωσαν συλλογικότητες, μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές καθώς και μέλη από την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά.
Με ένα μεγάλο πανό στα χέρια και φωνάζοντας συνθήματα, η πορεία πέρασε μέσα από κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούσαν τους διαδηλωτές, ενώ λόγω των κινητοποιήσεων παρέμειναν κλειστοί οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».
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