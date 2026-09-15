Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης, «απαγορεύεται η είσοδός του στις ΗΠΑ, είναι ακροαριστερός τρομοκράτης» ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Μαζιώτης Επαναστατικός Αγώνας Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης, «απαγορεύεται η είσοδός του στις ΗΠΑ, είναι ακροαριστερός τρομοκράτης» ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον Νίκο Μαζιώτη

Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μαζιώτης, «απαγορεύεται η είσοδός του στις ΗΠΑ, είναι ακροαριστερός τρομοκράτης» ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
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Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες, Δευτέρα, ο Νίκος Μαζιώτης που είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας».

Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε πλήρως την 20ετη ποινή του με 14 χρόνια φυλάκισης και 6 χρόνια εργασίας στις φυλακές.

Με αφορμή την αποφυλάκισή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι «του απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ βάσει των περιορισμών χορήγησης βίζας που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες».

«Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν ο ηγέτης του Επαναστατικού Αγώνα, μιας ελληνικής ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης που διεξήγαγε μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών. Ο Μαζιώτης αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα. Ωστόσο, του απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των περιορισμών χορήγησης βίζας που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω Χ.



«Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν τις απόψεις τους πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Η Ευρώπη έχει διαφορετικό δίκαιο από τις ΗΠΑ. Ο κ. Μαζιώτης εξέτισε όλη την ποινή του και αποφυλακίστηκε, εύχομαι να μην επαναλάβει δράση που θα οδηγήσει σε απώλεια ζωής ή σε κίνδυνο ζωής» δήλωσε από την πλευρά του το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
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