Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
ΕΛΛΑΔΑ
Βροχές Καταιγίδες Καιρός Γιώργος Τσατραφύλλιας

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Ένα βαρομετρικό χαμηλό στροβιλίζεται ανοικτά της Κρήτης, με αποτέλεσμα το επόμενο 48ωρο να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νοτιότερα

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Ένα βαρομετρικό χαμηλό στροβιλίζεται ανοικτά της Κρήτης με αποτέλεσμα το επόμενο 48ωρο να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

⛈️Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές καταιγίδες

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη και σποραδικές βροχές στις υπόλοιπες περιοχές με εξαίρεση τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς ενώ στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο θα είναι ανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική η πιθανότητα βροχής είναι μικρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Κλείσιμο
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται ασθενείς βροχές κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς.

Την Τετάρτη το βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές κυρίως την Κρήτη και λιγότερο τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Την Πέμπτη οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα βελτιωθεί.

Το Σάββατο και την Κυριακή μια νέα διαταραχή από την κεντρική Μεσόγειο θα προκαλέσει βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
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